Zbog nezakonitog prekovremenog rada sud je kaznio Sindikat hrvatskih učitelja i njegovu predsjednicu Sanju Šprem. Ovu pomalo bizarnu presudu donio je Prekršajni sud u Zagrebu.

Tom sudu Inspekcija rada podnijela je prijavu nakon što je utvrdila da pet zaposlenica Sindikata hrvatskih učitelja, te sama šefica Sanja Šprem u svojim radnim evidencijama imaju previše prekovremenih sati. Naime, Zakon o radu dozvoljava da zaposlenici tijekom godine imaju maksimalno 180 prekovremenih sati, a Sanja Šprem i njezine suradnice imale su ih već do srpnja 2015. i do 270.

Evo kako se Sindikat pokušao opravdati

Na sudu su predstavnici sindikata tvrdili da je do propusta došlo jer poslvanje nisu uskladili za Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. Naime, taj zakon stupio je na snagu 1. siječnja 2015. godine, a prema presudi Sanja Šprem i njezina tajnica, pravna savjetnica te blagajnice nakupile su prekomjerni broj prekovremenih sati do srpnja te godine.

“Kontrolu prekovremenih sati prema statutu Sindikata hrvatskih učitelja vodi glavni tajnik sindikata, no od srpnja 2014. nismo imali nikoga zaposlenog na tom radnom mjestu. Zato samo radnicima rekli da prekovremeno rade samo u zakonskim okvirima. Zbog nepoznavanja propisa radnice na to nisu pazile. To što su toliko prekovremeno radile govori o njihovoj predanosti interesima 2.600 članova Sindikata. Iako je i predsjednica ukazivala da se obim posla povećao, odluku o novom zapošljavanju moglo je donijeti samo Veliko vijeće. U njemu su sjedili ljudi koji su inače radili u školama”, objašnjavali su predstavnici Sindikata na sudu.

Može li nepoznavanje propisa biti izgovor?

Dodali su da je za novo zapošljavanje trebala i nova sistematizacija. Sve je to napravljeno u srpnju 2015. Međutim, višak odrađenih sati, koji je uredno i plaćen, ali nije bio u skladu sa zakonom, stajao je sindikat prijave.

“Kada je stupio na snagu novi Zakon o računovodstvu morali smo s njim uskladiti poslovanje 850 sindikalnih podružnica. Obim posla bio je zbog toga povećan, a u računovodstvu nismo imali dovoljno radnika. Zbog toga je bilo potrebno raditi prekovremeno, no sve je uredno plaćeno i nitko nije oštećen”, objašnjavale su na sudu djelatnice sindikata. Potvrdile su da je upravo predsjednica Sanja Šprem inzistirala da se svi prekovremeni sati upišu u evidenciju.

Nepravomoća presuda Prekršajnog suda

Sindikat je tražio da ga sud, zbog tih izvanrednih okolnosti zbog kojih je kršen Zakon o radu, oslobodi odgovornosti, jer, tvrdi, takvu situaciju jednostavno nije bilo moguće izbjeći.

Prekršajni sud u Zagrebu takvo opravdanje nije prihvatio. “I Sindikat hrvatskih učitelja i njegova predsjednica bili su svjesni da mogu prekršiti zakon, a lakomisleno su smatrali da se to neće dogoditi”, navedeno je u presudi kojom je Sindikat kažnjen s 8.100 kuna, dok predsjednica Sanja Šrem mora platiti novčanu kaznu od 2.100 kuna. Kao olakotna okolnost u obzir je uzeta činjenica da su naknadno ipak zaposlili dodatne ljude u Sindikatu.