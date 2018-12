Par dana nakon žestokog napada Velimira Bujanca na Kolindu Grabar Kitarović, na isti potez odlučio se novinar, kolumnist i voditelj Tihomir Dujmović. Statusom na Facebooku obračunao se s predsjednicom kojoj se nekad divio, ustvrdivši da se otuđila od vlastite politike, izdala interese desnice i podala interesima premijera Plenkovića.

Nekad utjecajni novinar HRT-a, Večernjeg lista i Slobodne Dalmacije u tim i drugim medijima o predsjednici je proteklih godina pisao da je popularnija od Beatlesa, mudrija od Tuđmana i da bi je, kad je ne bi bilo, trebalo izmisliti. Nazivao ju je najiskusnijom hrvatskom diplomatkinjom i ženom koja je hrvatske interese promovirala najefikasnije u povijesti Hrvatske.

Posebno zamjera nepoziv na božićni domjenak

Dujmovićev jučerašnji status prepun je ozbiljnijih senzacija. Kaže da bi predsjednica i u slučaju pobjede na izborima bila običan fikus, što je identična kritika koju joj je uputio i Velimir Bujanec, a najviše joj zamjera što ga je maknula s liste za tradicionalni božićni domjenak na Pantovčaku.

Tvrdi, dalje, da je predsjednica sama birala tko će je od HRT-ovih novinara intervjuirati (što nas baš i nije šokiralo), te da je u najdelikatnijim trenucima mandata izričito tražila njega. “Kada se bojala da će joj HTV podmetnuti nekog Plenkovićevog novinara koji će se na njoj iživljavati zamolila me da nakon suspektnog puta u Ameriku baš ja napravim s njom intervju. Dakako, pristao sam, štoviše, bila mi je čast!”, piše Dujmović, ponosan što je odradio legendarni intervju.

‘Uzus diplomacije i istinsko razumijevanje’

Očigledno pripremljena pitanja i odgovori danima su se ismijavali po društvenim mrežama. Također ističe da ga je predsjednica iskoristila i jednom drugom zgodom. “Kada joj je trebala puna dvorana suverenističke publike nakon katastrofalnog posjeta Vučića, stigla je na promociju moje knjige o Zvonku Bušiću. Hitno je nakon Vučića grozničavo trebala neki desni iskorak”, piše o uslugama koje je pružio predsjednici.

U kolovozu 2015., popularnost predsjednice usporedio je s Beatlesima. U studenom 2016., napisao je sljedeće: “tu razinu istinskog razumijevanja ne samo uzusa međunarodne diplomacije, negoli i ticala po kojima oni funkcioniraju, načina proguravanja nacionalnih interesa, načina pridobivanja saveznika, to savršeno čitanje diplomatskog meta jezika, to do Kolinde nismo vidjeli”.

Ni s prijašnjim liderima nije imao sreće

“Da je nema, Kolindu Grabar Kitarović bi za naše prilike i naše potrebe trebalo izmisliti”, poentirao je Dujmović. Danas piše kako je bilo očito da joj ured od početka mandata slažu drugi, te kako su joj ključne poteze poput izbacivanja Titove biste iz ureda osmišljavali savjetnici. “Je li moguće da ćemo na kraju morati pristati na Josipovićevu tezu o Kolindi kao slici bez tona?”, pita se Dujmović (inače, u gotovo pozitivnom kontekstu Josipovića je ovog tjedna spominjao i Bujanec).

Gospodin Dujmović ni ranije nije imao sreće s liderima kojima se divio.

Tijekom 2012. pisao je euforične kolumne o Tomislavu Karamarku kao, citiramo, “novom Tuđmanu”; “jedini lider koji može promijeniti zemlju”; čovjeku kojeg “povijest zaziva”. Narednih godina nastavio je agitirati za njega i njegove politike. No, nakon što se Karamarku počela tresti fotelja predsjednika HDZ-a, u lipnju 2016. Dujmović ga je pohrlio napasti. Bio je prvi među desnim kolumnistima koji su ga pozvali da odstupi, tvrdeći da koristi “boljševičke metode” i drži “stranku za taoca”.