Nema kraja. Došli smo do Tolušićevih ugovora: u tri godine kupio je tri stana pa zataškao njihovu vrijednost

Ministar poljoprivrede i potpredsjednik hrvatske Vlade, Tomislav Tolušić i ranije je krivo prikazivao vrijednost svoje imovine u imovinskim karticama koje je, kao državni dužnosnik, bio obvezan istinito ispuniti i predati Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa. Telegram je u posjedu kupoprodajnog ugovora o stanu u Zagrebu, veličine 49,06 metara četvornih na adresi Lanište 1 e, kojeg je Tolušić kupio 12. siječnja 2010.

Iz ugovora je vidljivo da je Tolušić prodavatelju, tvrtki Gromel elektrotehnika iz Jastrebarskog isplatio 501.393,20 kuna. Međutim, u imovinskoj kartici koju je Tolušić ispunio 10. ožujka 2013., naveo je da vrijednost tog stana iznosi 410.000 kuna. Dakle, svjesno je unio krivi podatak, i namjerno umanjio njegovu cijenu i to za čak 91,393,20 kuna.

U tri godine kupio je tri stana

Da se nije radilo ni o kakvoj pogrešci, niti mogućnosti da su cijene nekretnina naglo pale, vidljivo je iz ugovora kojim je Tolušić prodao taj stan, svom kumu Mariju Abramoviću, vlasniku tvrtke Drvene konstrukcije iz Voćina, u Virovitičko podravskoj županiji. Ta tvrtka je, kao što smo pisali, dobila značajna bespovratna sredstva u vrijeme Tolušićevog obnašanja funkcije ministra regionalnog razvoja i fondova EU. Tolušić i Abramović toliko su bliski da su zajedno išli i na nogometnu utakmicu u Kalinjingrad.

Spomenuti dvojac je 11. siječnja 2016. sklopio ugovor kojim Tolušić stan na Laništu, veličine 49,06 m², Abramoviću prodaje za 68.700 eura, u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate. Abramović je Tolušiću novac isplatio istodobno s potpisom ugovora, a srednji tečaj eura tada je bio 7,652777 kuna. To znači da je Abramović Tolušiću isplatio 525.746 kuna, odnosno oko 24.000 kuna više nego što ga je platio prije šest godina, ili čak za 115.746 kuna od iznosa koji je, procjenjujući vrijednost toga stana, unio u imovinsku karticu 10 mjeseci prije prodaje. Tolušić je dakle svjesno unio lažan podatak u imovinsku karticu, značajno umanjivši vrijednost svoje imovine. Vidjet ćemo poslije, ne i jedini put.

U vrijeme kupnje stana na Laništu, Tolušić je bio virovitičko-podravski župan, a u vrijeme kad ga je prodao Abramoviću već se znalo da postaje ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije u Vladi Tihomira Oreškovića. Tu će funkciju preuzeti samo 11 dana poslije prodaje stana kumu Abramoviću. Zašto je vrijednost stana umanjio čak za petinu, kada je dobro znao njegovu vrijednost (jer je ugovore o kupnji i prodaju stana osobno potpisao)? Zar se bojao da ne bi mogao dokazati podrijetlo novca?

Umanjio je i vrijednost stana na Bundeku

Naime Tolušić, koji je u vrijeme kupnje stana na Laništu imao tek 31 godinu i tek sedam godina radnog staža, uz spomenuti stan posjedovao je još dva – jedan u Virovitici od 82,94 m² kupljen tri godine prije zagrebačkog, 29. siječnja 2007, te još jedan u Osijeku, veličine 28,32 metra četvorna. Taj, osječki stan kupio je 16. siječnja 2009. i njegovu je vrijednost u imovinskoj kartici procijenio na 182.000 kuna. Dakle, u samo tri godine – u siječnju 2007., siječnju 2009. i siječnju 2010., tadašnji virovitički župan kupio je čak tri stana. Je li to bio razlog da je za gotovo 100 tisuća kuna umanjio vrijednost onog zagrebačkog, na Laništu?

No, stan na Laništu, rekli smo nije jedini čiju je vrijednost Tolušić svjesno umanjio u svojoj imovinskoj kartici. Isto se dogodilo i s njegovim drugim zagrebačkim stanom, u kojem sada živi, u Lojenovom prolazu, nadomak Bundeka. Taj stan, koji je sada temeljito preuređen, Tolušić je kupio 22. studenoga 2016. godina od državljanke Finske, Julie Elizabeth Knezevic. Platio ga je, kako stoji u ugovoru sastavljenom na hrvatskom i engleskom jeziku točno 83.450 eura. Stan je veličine 83,45 metara četvornih, pa ga je dakle platio tisuću eura po metru četvornih. No, u imovinskoj kartici ispunjenoj 18. siječnja 2017. upisao je kako stan vrijedi 580.000 kuna.

Tečaj eura, prema evidenciji Hrvatske narodne banke u vrijeme kada je Tolušić kupovao stan bio je 7,513264 kuna, što znači da mu je, izraženo u kunama, vrijednost bila 627.000 kuna. Međutim, u imovinskoj kartici ispunjenoj 18. siječnja 2017., dva mjeseca nakon kupnje stana pokraj Bundeka, Tolušić njegovu vrijednost procjenjuje na 580.000 kuna. Dakle, ponovno svjesno unosi manju vrijednost i to za 47.000 kuna. Zašto?

Sporna kuća i zemljište

Vrlo je neobičan i novi podatak u imovinskoj kartici ispunjenoj prije nekoliko dana u kojoj Tolušić navodi da je zemljište, na kojem je u međuvremenu sagradio obiteljsku kuću te ”roštilj”, veličine 1.587 metara četvornih. Potpun je nejasno kako se to zemljište u međuvremenu povećalo za čak 383 metra četvorna, jer je u ranijoj imovinskoj kartici, onoj ispunjeno u srpnju prošle godine napisao da je građevinsko zemljište u njegovu posjedu veličine 1.204 m².

Ranije smo pisali o ogromnom neskladu između veličine Tolušićeve kuće upisane u posjedovnom listu i one koju je naveo u imovinskoj kartici, točno prepolovivši kvadraturu. Uz to, u imovinsku karticu nije prijavio ni zidanu zgradu, veličine 121 m², za koju je rekao da je pomoćni objekt u kojem roštilja. Vrijednost obiteljske kuće procijenio je na samo 950.000 kuna. Kuću je gradila tvrtka Građevinarstvo Horvat, s kojom je ministar Tolušić, u vrijeme dok je bio virovitički župan, potpisao brojne ugovore o gradnji i adaptaciji škola, domova zdravlja i sličnih javnih objekata.

Zemljište na kojem je kuća, kao što smo pisali, Tolušić je kupio od Damira Veršeca, vlasnika nekoliko obrta koji su imali mnoge unosne poslove s Virovitičko-podravskom županijom. Ugovor su sklopili 10. srpnja 2017. i u njemu stoji da je veličina zemljišta 340 četvornih hvati, što preračunato, iznosi 1.223 m². Kako je Tolušić izračunao da je to za 19 metara četvornih manje, nepoznato je, no još je veća misterija kako se sada u njegovoj imovinskoj kartici zemljište povećalo za više od 380 metara četvornih. Znači li to da je Tolušić možda kupio i dio susjedne parcele, kako bi između obiteljske kuće i onog glasovitog roštilja, u naravi kuće od 121 metra četvornog, imao poveću zelenu površinu? O tome nema podataka u imovinskoj kartici.

Zaboravio i na zaradu od prodaje livade

U istu nije unio ni iznos koji je zaradio prodajom zemljišta u Privlaci. U ministrovoj kartici livada koja se nalazi 300 metara od mora, prvi se put pojavljuje 2017., a iz kartice je izbrisana u listopadu 2018., dok ministar govori da je zemljište prodano u svibnju iste godine – dakle, pet mjeseci ranije. Tolušić je u imovinskoj kartici zemljište procijenio na 115 tisuća kuna, a onda ga je tri godine kasnije prodao za 450 tisuća kuna.

Taj iznos, dakle, nije naknadno upisao u karticu, već je samo iz nje izbačeno Tolušićevo zemljište u Privlaci. Parcelu je kupila osoba iz Duga Rese. Iako je, kaže ministar, zemlja prodana u svibnju 2018., kupac se na parcelu kao vlasnik uknjižio tek 10 mjeseci poslije. Prema izvatku iz zemljišnih knjiga, riječ je o vlasniku jednog obrta iz Virovitice koji je također radio na županijskim gradilištima u Tolušićevo vrijeme.