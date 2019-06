Nema, naravno, samo Torcida manijake. BBB-ovac je osuđen jer je pretukao curu, smetalo mu je što je gej

Zbog premlaćivanja gay aktivistice, N. R., pripadnik Bad Blue Boysa, Kristijan Bilonić, najprije je dobio uvjetnu zatvorsku kaznu, a sada je Općinski građanski sud u Zagrebu presudio i da joj mora platiti odštetu od 29 tisuća kuna. Napad, koji se dogodio prije nešto više od dvije godine, sud je ocijenio oblikom diskriminacije budući da je BBB-ovac gay aktivisticu tukao i vrijeđao upravo zbog njezine spolne orijentacije.

Novi je to slučaj u kojem je dokazano kako je fizički napad bio motiviran isključivo mržnjom prema drugoj osobi, u ovom slučaju homoseksualne orijentacije. Doduše, mladić nije kazneno osuđen zbog zločina iz mržnje, već samo zbog nasilničkog ponašanja prema aktivistici. Dobio je sedam mjeseci zatvora uvjetno na dvije godine. Ova nova sudska odluka ipak dokazuje što je bio razlog premlaćivanja.

Napao ju je na ulici bez ikakvog povoda

Sud je utvrdio da je N. R. napadnuta 5. svibnja 2016. godine oko sva sata ujutro na Savskoj cesti ispred food bara “Fini griz”. Ničim izazvan Bilonić je nasrnuo na nju bacivši joj najprije krumpiriće i sendvič u lice, da bi je u idućem trenutku udario šakom u glavu. Od siline udarca pala je na tlo zadobivši ozljede nosa, glave i potkoljenice, a uništile su joj se i dioptrijske naočale.

“Dok smo stajali ispred fast fooda primijetila sam dva dečka s druge strane ceste koji su uzvikivali ‘Dinamo Zagreb’. Prešli su cestu i stali za stol kraj našeg. Jedan od tih dečkiju je počeo hraniti mog psa. Zamolila sam ga da to ne čini, nakon čega mi je on u lice bacio krumpirić i sendvič”, prisjetila se aktivistica.

‘Pederi, lezbe, van iz Hrvatske’

U svom iskazu na sudu opisala je nastavak incidenta: “Zatim mi je prišao i nasrnuo na mene. Daljnji napad spriječile su moje prijateljice. Uspjela sam nekako ustati, a on me tada nastavio udarati. Udarce su dobile i moje prijateljice. Naguravao nas je sve dok nije došla policija. Cijelo to vrijeme je vikao:

‘Pederi, lezbe, van iz Zagreba, ovo nije Srbija, van iz Hrvatske’. U jednom trenutku mi je rekao još: ‘Pederčino sad ću te razbiti’. Nakon toga što mi se dogodilo doista sam počela osjećati strah. Promijenila sam i posao, te više ne izlazim noću”, opisala je brutalni napad u kojem je zadobila ozljedu čela, prijelom nosa i ozljedu potkoljenice.

Opravdava se pijanstvom

Navijač je pokušao uvjeriti sud kako aktivistici ni na koji način nije povrijedio čast i dostojanstvo, te kako joj ni zbog ozljeda ne treba platiti nikakvu odštetu. “Bio sam pijan i napravio sam nešto nepromišljeno zbog čega sam spreman snositi posljedice. No, odštetu joj nisam dužan platiti”, tvrdio je.

Sud je ipak zaključio kako je prekršio Zakon o suzbijanju diskriminacije, a aktivisticu je premlaćivanjem doveo u ponižavajući položaj na javnom mjestu. Uvrede su dobili i policajci koji su intervenirali zbog ovog incidenta. Njima je vikao:

“Plaćenici, j… vas Mamić, za tu plaću vas mogu sve kupiti, moja je tetka glavna medicinska sestra, lupite me, sredit ću si teške tjelesne ozljede pa ćete svi dobiti otkaze.” Svima je još poručio da su “pederi, smradovi i kurvetine”. Sve je to, stoji u nepravomoćnoj presudi, napravio samo zbog spolne orijentacije N. R. zbog čega joj prema Zakonu o suzbijanju diskriminacije mora nadoknaditi štetu.