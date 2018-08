Neobična priča o sudaru kod Požege; dva tjedna kasnije policija ne zna tko je vozio, priča se o pokušaju zataškavanja

Iza šture informacije koju je 17. kolovoza objavila požeška policija o prometnoj nesreći koja se dogodila dan ranije u mjestu Brodski Drenovac (selu u Slavoniji, 10 kilometara udaljenom od Pleternice), kako se čini, krije se dramatična priča.

U dvije rečenice škrtog policijskog priopćenja stoji kako je ”u četvrtak, 16. kolovoza 2018. godine, oko 3.10 sati, u mjestu Brodski Drenovac, došlo do slijetanja osobnog automobila marke ‘Volkswagen’, požeških registarskih oznaka. Tom prilikom lakše je ozlijeđen 20-godišnjak (1,17 promila), dok je 20-godišnjakinja (1,33 promila) teško ozlijeđena. Slijedi daljnje utvrđivanje svih okolnosti navedene prometne nesreće”.

Još ne znaju tko je zapravo vozio auto

Gotovo dva tjedna iza nesreće požeška policija još ne zna odgovor na ključno pitanje: tko je upravljao automobilom marke Volkswagen (radi se o vozilu Golf)? Na upit Telegrama dokle se stiglo u istrazi i što je poduzeto protiv počinitelja, u srijedu, 29. kolovoza, 13 dana nakon nesreće, dobili smo odgovor u jednoj rečenici. ”Vezano za vaš upit obavještavamo vas da je kriminalističko istraživanje još uvijek u tijeku, a po završetku istoga bit će podneseno odgovarajuće pismeno”, stoji u odgovoru.

U razgovoru s očevicem S. D. (ime i prezime poznati redakciji), koji se na mjestu događaja našao oko 3.20 sati, desetak minuta nakon što se nesreće dogodila, automobil se nalazio u jarku, vjetrobran je bio razbijen, a ispod kotača automobila s desne prednje strane vozila ležala je djevojka u besvjesnom stanju. S. D. je odmah nazvao službu 112 i javio mu se službenik Državne uprave za zaštitu i spašavanje (DUSZ) iz Slavonskog Broda. Spojio ga je sa službom Hitne pomoći, koji su odmah poslali vozilo iz Pleternice. Dežurni liječnik u Hitnoj pomoći uputio je očevica nesreće kako da pomogne djevojci dok vozilo Hitne ne stigne.

Napao prolaznika zato što je pozvao Hitnu

“Pitao sam djevojku čuje li me, no nije odgovarala.”, priča za Telegram očevidac događaja S.D. “Mislio sam da je mrtva, no postupio sam prema uputi liječnika, polagano joj okrenuo glavu ustranu, stisnuo vilicu i izvukao jezik. Tada sam začuo blago hroptanje i shvatio da je živa. U međuvremenu došla su dvojica mještana, M. J. i I. M. (podaci poznati redakciji) pa smo zajedno pogledali ima li još koga u vozilu ili u blizini. Nakon nekog vremena pojavio se L. M. (koga policija navodi kao 20-godišnjaka s 1,17 promila alkohola u krvi) i sjeo uz nekakvu ogradu. Glava mu je bila krvava, htio sam mu pomoći i ručnikom obrisati lice, no on je to odbio i počeo me vrijeđati, ljutito pitajući zašto sam zvao policiju.

Objasnio sam da sam zvao Hitnu, a ne policiju, no on me nastavio vrijeđati. U međuvremenu došla je Hitna pomoć, djevojku D. B. (podaci poznati redakciji, a u policijskom izvješću navodi se da je imala 1,33 promila alkohola u krvi) odvezli su u Požešku bolnicu. Mladić je odbio liječničku pomoć i nije htio da mu stave Schanzov ovratnik. Nakon što je otišla Hitna pomoć, uputio sam se kući i nisam dočekao policiju.”, kaže za Telegram S. D.

Oboje tvrde da su bili suvozači

Policija je očevica S. D. posjetila tek tjedan dana kasnije (1) da bi ga ispitala o saznanjima koje ima vezano uz nesreću. “Došla su dvojica policajaca iz Pleternice i ispričao sam im isto ovo što i vama.” kaže S. D. Dvadesetogodišnja djevojka D. B. zadobila je teške ozljede glave, no operacija nije bila potrebna, pa je nekoliko dana provela u jedinci intenzivnog liječenja, a nakon 13 dana provedenih u bolnici jučer je otpuštena. Prema informacijama Telegrama još uvijek joj je teško samostalno hodati i mora strogo mirovati bar još dva tjedna.

Mladić L. M. nije imao težih ozljeda i nije nakon nesreće zadržan u bolnici. Rekli smo, policija još uvijek ne zna tko je vozio automobil jer i djevojka D. B. i mladić L. M, tvrde kako su bili suvozači. Neslužbeno saznajemo da je automobil marke Volkswagen bio u vlasništvu djevojke.

Obitelj s političkim zaleđem

Inače, zanimljivo je da je L. M., kako doznajemo, sin šogora Marijana Aladrovića (Aladrović i otac L. M. oženili su dvije sestre), moćnog HDZ-ovca iz Pleternice, svojedobnog župana Požeško-slavonske županije. Aladrović je trenutno predsjednik Gradskog vijeća Pleternice i šef HDZ-ovog vijećničkog kluba u Županiji požeško-slavonskoj. Zaposlen je kao ravnatelj državne tvrtke Hrvatske šume u Požegi.

Uz to, Marijan Aladrović obnaša i dužnost predsjednika Upravnog vijeća požeške bolnice, u kojoj je nakon nesreće primljena teško stradala djevojka. Aladrovićev sin Josip, pak, ravnatelj je Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i predsjednik Odbora za financije HDZ-a. Stric mladića koji je sudjelovao u nesreći, Mato Matijević, iako po struci veterinar, ravnatelj je požeškog Zavoda za javno zdravstvo.

Lokalni mediji nisu izvjestili o nesreći

S druge strane pak, roditelji stradale djevojke, nemaju nikakvo političko zaleđe, zaposleni su kao obični radnici u tvrtkama koje ovise o Gradu Pleternici. Sugovornici Telegrama iz tog mjesta kažu kako su u strahu da bi mogli izgubiti posao ukoliko stradala djevojka ne prizna da je ona tog kobnog dana upravljala vozilom.

Djevojka D. B. i mladić L. M. oboje su iz Brodskog Drenovca, poznaju se i navodno su zajedno bili na momačkoj večeri zajedničkog prijatelja. O cijelom slučaju iz nekog razloga nisu izvijestili ni lokalni mediji, koji inače redovito bilježe prometne nesreće, čak i one u kojima nije bilo teško stradalih osoba.