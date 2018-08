Skandal na HRT-u s kojim se povezivalo šeficu pravne službe Zrinoslavu Delić i člana uprave Marka Ugarkovića hrvatske porezne obveznike stajat će najmanje 91 tisuću kuna. Toliko im, naime, odštete mora platiti država, jer ih je policija, po mišljenju suda, nepotrebno privela prije točno pet godina. Da slučaj bude kontroverzniji, to privođenje realizirano je nakon što se HRT-om proširila obična glasina da su šefica pravne službe i član uprave iz zgrade iznosili službenu dokumentaciju.

Na kraju se ispostavilo da se radilo o nečemu što s njih dvoje nema veze te da je u pitanju tek glasina zbog koje je Krešimir Zubčić, također jedan od zaposlenika HRT-a i sindikalni povjerenik, nepravomoćno osuđen. Dakle, trač koji je prostrujao hodnicima na Prisavlju pokrenuo je cijeli represivni aparat, a slučaj je sada dobio epilog na sudu.

Netko je doista vidio Delić i Ugarkovića na parkingu

Gospođa Delić i gospodin Ugarković privedeni su 12. srpnja 2012. godine. Policijska akcija uslijedila je nakon što su djelatnici HRT-a protiv njih podnijeli prijavu Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu sumnjajući da odnose poslovnu dokumentaciju. Sumnja se pojavila nakon Zubčićeve izjave.

U ono su vrijeme istražitelji doista provjeravali poslovanje HRT-a, među ostalim, sklapanje ugovora s vanjskim produkcijskim kućama i odvjetničkim društvima koja su provodila ovrhe za HRT. Sumnjalo se, naime, da su ti ugovori bili nepovoljni za državnu televizijsku kuću. Svi su na Prisavlju bili nervozni. Nagađalo se o odlasku uprave, a u pitanju je bila i isplata plaća.

I baš tada, dugogodišnja šefica pravne službe Zrinoslava Delić i član Uprave Marko Ugarković primijećeni su na parkiralištu HRT-a kako razmjenjuju neke dokumente. Kasnije će se ispostaviti da se radilo o rješenjima za godišnji odbor, no u psihozi koja je tada vladala sve je bilo sumnjivo. Naime, situacija na Prisavlju bila je dosta zategnuta zbog neslaganja predsjednice Nadzornog odbora Silvije Luks i članova Programskog vijeća. Sve je kulminiralo zahtjevom uprave HRT-a za smjenom predsjednice NO-a. Nadzorni odbor prozivao je u to vrijeme upravu za nezakonitosti u poslovanju, a nedugo nakon toga došlo je do privođenja Zrinoslave Delić i Ugarkovića.

Bivša šefica pravne službe HRT-a opisala je privođenje

“Bio je 12. srpnja 2012. godine oko 15.30 sati kada sam pozvana u ured predsjednika uprave HRT-a. Policija je već bila tamo. Rekli su mi da moram poći s njima te naglasili da ne pružam otpor jer bih mogla imati problema. Nisu mi rekli koji je moj status, ali su mi zabranili da koristim mobitel. Dozvolili su mi tek da se kratko javim suprugu. Oko 16 sati, dok su hodnici i parkiralište bili puni djelatnika HRT-a koji napuštaju radno mjesto, priveli su me s Markom Ugarkovićem kroz zgradu HRT-a do policijskih vozila na parkiralištu zgrade HRT-a. Posjeli su me na stražnje sjedište. Jedan policajac sjeo je kraj mene pa je izgledalo kao da sam uhićena. Taj dojam pojačali su i pripadnici interventne policije koji su bili tamo. Neki ljudi su me i snimili, te se vrlo brzo informacija o mom uhićenju pojavila u svim medijima.

Cijelo vrijeme policajci mi uopće nisu govorili zbog čega me odvode. Tek u postaji počeli su sa mnom razgovor i rekli mi: ‘Vi znate zašto ste tu, mi smo pregledali snimke, recite što ste iznosili’. Najavili su mi i pretragu stana, izvadili kartice iz privatnog i službenog mobitela i zapisali IMEI brojeve koji omogućavaju praćenje osobe, pregledali torbu… Kad sam ih pitala jesam li uhićena odgovorili su da nisam. Dodali su da ne radim probleme jer da se nedavno jedna žena opirala takvom razgovoru pa su je poslali na 24 sata u pritvor te se tada pripitomila. Rekli su mi i da im je jasno da je prijava protiv mene lažna, ali da moram shvatiti kako oni rade svoj posao.

Službeno ispitivanje trajalo je oko 30 minuta, no unatoč tome nisu me puštali kući. Zadržali su me uz obrazloženje da čekaju šefovo odobrenje da me puste kući. Pojavio se i tadašnji šef kriminalističke policije Marko Mikulić, te me podrugljivo počeo ispitivati jesam li u srodstvu s nekim bivšim članovima uprave HRT-a i njihovim suradnici, članovima Programskog vijeća HRT-a i Nadzornog odbora HRT-a. Zbog svega toga imala sam kasnije ozbiljnih psihičkih problema. Liječila sam se idućih godinu dana”, opisala je Zrinoslava Delić.

Cijeli dojam pojačalo je pojavljivanje šefa krim-policije

Delić je zbog postupaka policije tužila državu i tražila 45 tisuća kuna odštete, što je na kraju i dobila. Iz državnog proračuna bit će joj, ako presuda Općinskog građanskog suda u Zagrebu postane pravomoćna, plaćeni i sudski troškovi u iznosu od 16 tisuća kuna. Tijekom procesa potvrđeno je da postupanje policije prema njoj tada nije bilo zakonito, jer je Županijski sud u Zagrebu bio naložio pretragu prostorija HRT-a, a njezino, kao ni ime Marka Ugarkovića, nije nigdje spominjano.

Predstavnici države na sudu su to negirali. Objasnili su da su na HRT došli sa sudskim nalogom, dok su Zrinoslava Delić i Marko Ugarković odvedeni na obavijesne razgovore. Tada je to bilo propisano Pravilnikom o načinu postupanja policijskih službenika. Osim toga, oni se i nisu protivili odlasku na ispitivanje u sjedište krim-policije u Heinzelovoj ulici. Zadržali su pak samo onoliko koliko je bilo potrebno da se pregleda video snimka nadzora u prostorijama HRT-a. To je trajalo manje od dva sata.

Ugarkovića su, kako je opisao, ispitivali svega desetak minuta, no Mikulić mu je nakon svega poručio “vidjet ćemo se mi još”. Ipak u policiji je zadržan puna tri sata. Ugarkoviću koji je također tužio državu zbog postupanja policije, ukoliko presuda postane pravomoćna, bit će isplaćena odšteta u iznosu od 30 tisuća kuna s kamatama te će mu biti plaćeni sudski troškovi.

Akcija policije na kraju je detaljno rekonstruirana

“Nije točno da gospođa Delić nije smjela komunicirati sa suprugom. Osim toga nitko od policajaca joj niti u jednom trenutku nije prijetio, niti se prema njoj odnosio neuljudno ili neprofesionalno”, uvjeravali su sud predstavnici države. Ako je netko podnio lažnu prijavu zbog kriminala na HRT-u, jesu li policajci krivi što su provjeravali njezine navode, pitali su.

Tijekom procesa utvrđeno je da je sudski nalog bio izdan za pretragu prostorija na HRT-u, dok su policajci dobili nalog da od privremenog glavnog ravnatelja HRT-a Josipa Popovca traže razgovor s Zrinoslavom Delić i Markom Ugarkovićem. Tadašnji šef krim policije Marko Mikulić im je usmeno naložio da ih zatim dovedu u postaju. Ni jedno ni drugo nisu imali nikakvih primjedbi na to odvođenje, tvrdi policija. Doduše, Zrinoslava Delić bila je kasnije tijekom obavijesnog razgovora uznemirena, prisjetili su se ipak policajci. Iako su svi svjedočili da nije bilo nikakvih nepravilnosti, sud im na kraju nije povjerovao. Evo i zašto.

Naime, već se neobična pozadina slučaja dala naslutiti iz iskaza Ivana Delića, supruga bivše šefice HRT-ove pravne službe. On je svjedočio kako je Silvija Luks nekoliko mjeseci ranije, u ožujku 2012. poručila njegovoj supruzi: “Što ti misliš tko si ti, ja ću te uništiti, reći ću da iznosiš neku dokumentaciju”. “Zbog toga je moja supruga prijavila Silviju Luks koju je 17. travnja 2012. saslušavao također Marko Mikulić”, prisjetio se gospodin Delić.

Država će zbog akcije na HRT-u sada platiti odštetu

Sve je, međutim, kulminiralo kada je Krešimir Zubčić, zaposlenik HRT-a, 10. srpnja 2012. negdje oko 11 sati rekao svojim kolegama da Zrinoslava Delić i Marko Ugarković iznose iz zgrade HRT-a nekakvu dokumentaciju i razmjenjuju ju na parkingu zgrade. Međutim, kasnije će se ispostaviti da to nije bila istina. Iako tužiteljstvo protiv njega nije pokrenulo postupak za lažno prijavljivanje kaznenog djela, Zubčić je nedavno nepravomoćno proglašen krivim zbog klevetanja dvoje bivših šefova.

Kako je informacija što ju je on proširio proslijeđena i policiji pokrenuta je akcija na HRT-u u kojoj su privedeni šefica pravne službe i bivši član Uprave. No, policajci im pri tome nisu rekli zašto ih odvode. Na taj su način, kako je zaključio sud, prekršili pravila. Zadržali su ih satima bez ikakvog obrazloženja, a Zrinoslavi Delić nezakonito pretražili mobitel.

“Video zapis nadzornih kamera HRT-a policajci su pregledali unaprijed. Rekao mi je to šef osiguranja na HRT-u, a i oni sami su mi nakon odvođenja kazali da sve znaju i da su sve vidjeli na snimkama”, istaknula je bivša šefica HRT-ove pravne službe na sudu.

Evo što je posebno u presudi naglasio sud

Nepravomoćnom presudom ocijenjeno je da su joj policajci doista nezakonito ograničili slobodu kretanja, te načinom na koji su joj se obraćali povrijedili njezino dostojanstvo. Uz sve to, bila je primorana dati otkaz jer joj je tadašnji glavni ravnatelj Goran Radman rekao kako ne može imati povjerenja u osobu koju je privodila policija. Zubčić je, pak, nakon što je proširio glasinu o njoj, na kratko bio napredovao.

“Nije zanemariva ni činjenica da je cijeli ovaj događaj bio i medijski popraćen, ali neovisno o tome događaj je do te mjere utjecao na poslovnu reputaciju Zrinoslave Delić da je nakon svega dala otkaz iako joj je ponuđeno drugo radno mjesto na HRT-u”, zaključio je sud. Otkaz je vrlo brzo dao i Ugarković.

Zubčić će kasnije objašnjavati kako je smatrao svojom dužnošću izvijestiti kolege o sceni što ju je vidio na parkiralištu, odnosno razmjeni dokumenata između gospođe Delić i Ugarkovića. On, međutim, nije nikome izvan HRT-a dojavio sumnje o mogućem nezakonitom odnošenju dokumentacije. Za svoj čin, koji je po ocjeni suda na kraju bio obično klevetanje Zrinoslave Delić i Marka Ugarkovića, kažnjen je novčano, s 5.866 kuna.