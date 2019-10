Kolinda Grabar Kitarović, kao bivša stipendistica Fulbrighta, u subotu je u Washingtonu primila njihovu nagradu za životno djelo. Tom prilikom kratko se obratila okupljenima na dodjeli, a dio njezinog govora ponovno je zabavio hrvatsku javnost.

Predsjednica se tako, kao i nekoliko puta ranije, dotakla Željezne zavjese pa je rekla kako je ona bila djevojka rođena s “krive strane Željezne zavjese”, koja je sanjala druga mjesta na kojima su ljudi imali slobodu izbora, gdje se moglo slobodno govoriti i izražavati svoja uvjerenja, a da se zbog toga ne bude progonjen.

Očekivano, vrlo brzo krenuli su komentari. Ljudi se na društvenim mrežama i u komentarima neizmjerno zabavljaju, rugajući se predsjednici koja iz nekog razloga ne odustaje od teze zbog koje su je ranije i povjesničari prozivali.

#Croatian President #KGK is again presenting a different view on history. She claims she grew up on the “wrong side” of the #IronCurtain & had no freedomsof choice, obviously forgetting she finished high school in the US #Trumpian https://t.co/rS4QoFXodG

— Adelina Marini (@AdelinaMarini) October 27, 2019