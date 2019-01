Nova aferica HNS-ovog šefa Fonda; htio je angažirati jedan servis za čišćenje pa je čistačice prebacio u pisarnicu

Od prošlog svibnja prostorije Fonda za zaštitu okoliša čisti privatna tvrtka Deratizacija Gospić. Za sedam mjeseci čišćenja Fond im je isplatio 193 tisuće kuna. I u tome ne bi bilo apsolutno ništa neobično da Fond nema vlastite čistačice. Njih točno četiri. No, tri od četiri gospođe su, nakon što je angažirana vanjska firma, u srpnju maknute s mjesta čistačica i odjednom proglašene – administratoricama. Telegram je pokušao doznati više o pozadini ovog neobičnog manevra.

U lipnju 2017. HNS je, nakon onog spektakularnog niza događaja, odlučio koalirati s HDZ-om. Tri mjeseca kasnije na čelo Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Vlada imenuje Dubravka Ponoša, dugogodišnjeg istaknutog člana HNS-a. Možda ste posljednjih dana čuli za gospodina, mediji su, naime, primijetili da je od njegova imenovanja na razgovore za posao u Fondu pozvano neobično puno aktivnih ili bivših članova HNS-a.

Jutarnji list doznao je i ovu sitnicu: od ožujka do srpnja 2018. godine, dakle u samo četiri mjeseca – radno mjesto putem javnih natječaja pronašlo je devetero članova HNS-a te jedna supruga HNS-ova načelnika. Ministarstvo zaštite okoliša i energetske učinkovitosti stoga je najavilo upravni i inspekcijski nadzor.

Hitno su im trebali ljudi u pisarnici

Telegram je, međutim, primijetio još jedan neobičan detalj otkako je gospodin preuzeo Fond, ovaj s čistačicama. Iz Fonda su nam pokušali objasniti svoj potez. Lani su pred ljeto, kažu, zaključili da im u pisarnici hitno trebaju dodatni zaposlenici. Odlučili su uštedjeti, pričaju, pa su tako umjesto da objave natječaj i uzmu nove zaposlenike za pisarnicu, pretvorili čistačice u administratorice, a za njihov posao angažirali privatnu firmu. “Donesena je odluka o raspodjeli tri djelatnice na poslove vezane za primanje, urudžbiranje i otpremu pošte, što je bila jeftinija opcija u odnosu na zapošljavanje novih djelatnika. Odluka je donesena u skladu s važećim Fondovim propisima i uvjetima o sistematizaciji radnih mjesta”, poručili su.

Dodaju i kako djelatnice imaju potrebne kvalifikacije za posao u pisarnici, ali su odbili otkriti njihovu stručnu spremu pozivajući se na Uredbu o zaštiti osobnih podataka – iako ih nismo tražili imena čistačica niti njihove JMBG-ove, OIB-ove i slično. Rekli su nam i koliko plaćaju gospođe. “Od 2014. godine, Fond je smješten u prostorijama poslovnog nebodera Zagrebtowera, na četiri različita kata ukupne površine oko 4000 m2. Na održavanju tog cijelog prostora su radile četiri djelatnice, koje s obzirom i na povećani obim posla, nisu više samostalno i detaljno mogle održavati iste. Prosječna mjesečna bruto plaća (sa svim porezima, prirezima i davanjima) djelatnice koja radi na poslovima čišćenja je 5.800,00 kuna.”

Zašto prvo nisu htjeli reći koja je firma?

Fond smo, dakle, pitali tko onda sada čisti urede, ali su nam isprva odbili odgovoriti, uporno ponavljajući da će tek angažirati najpovoljnijeg ponuđača, nakon što uskoro provedu postupak javne nabave. No, u međuvremenu smo doznali da je za čišćenje tamošnjih prostorija već angažirana jedna tvrtka: Deratizacija Gospić. Što su nam, tek nakon još nekoliko poziva i mailova, napokon potvrdili i iz Fonda. “S obzirom na to da je odluka o preraspodjeli djelatnica donesena sredinom godine, uslugu čišćenja smo u postupku nabave nabavili od vanjske tvrtke za razdoblje do kraja proračunske godine. Riječ je o tvrtki Deratizacija Gospić, čija je ponuda neto vrijednosti 193 tisuće kuna odabrana kao najpovoljnija u provedenom postupku nabave, sukladno propisanoj proceduri i Planu nabave za 2018. godinu.”

Od Fonda pritom nismo dobili Plan nabave niti poveznicu na raspisani natječaj, a na stranicama Fonda u registru javnih nabava (mala i velika nabava) ne postoji niti jedan ugovor s tvrtkom za čišćenje. Iz Fonda su nam odgovorili kako za postupke “jednostavne nabave” ne postoji zakonska obveza za objavu na web stranici niti u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama. Možda je indikativno i to da se “jednostavna nabava” ugovara do iznosa od 200 tisuća kuna. Dakle, da je Deratizacija Gospić anagažirana za veći iznos od spomenutog (onih 193 tisuće kuna), objava bi morala biti javna. Da smo baš jako cinični, mogli bismo reći da nije na odmet očekivati da će Fond idući natječaj raspisati na šest mjeseci upravo iz ovog razloga.

Ista firma angažirana za čišćene tepiha

Dodaju i da je angažiranje tvrtke za čišćenje uobičajena poslovna praksa koja se, prema potrebi, koristila i ranijih godina za vrijeme mandata bivših uprava. Fond su tako u razdoblju od 2008. do konca 2011. čistile tvrtke Cividrak, odnosno Inter-Servis. Pritom inzistiraju da su kompaniju Deratizacija Gospić angažirali tek nakon što su preraspodijelili čistačice, no čini se da ni to nije točno. Naime, firma je angažirana u svibnju, a čistačice su prebačene na administrativne poslove u srpnju, dakle dva mjeseca kasnije. Inače, jednostavnim zbrojem bruto plaća četiri čistačice došli smo do iznosa od 278 tisuća kuna bruto godišnje. Budući da su iz Fonda otkrili da im je sedam mjeseci čišćenja Deratizacija Gospić naplatila 193 tisuće kuna, možemo pretpostaviti da će njihove eventualne usluge za cijelu godinu preći iznos od 300 tisuća kuna neto.

Telegramovi izvori otkrili su nam još jedan detalj; tvrtka Deratizacija Gospić u prosincu je angažirana i za čišćenje tepiha, točnije odstranjivanje grinja, što su nam na kraju i potvrdili iz samog Fonda. Nakon trećeg upita o toj temi. “Krajem godine smo, na zahtjev Radničkog vijeća temeljem primjedbi određenog broja radnika s alergološkim problemima, nabavili uslugu akanarizacije, koja bi trebala biti uskoro i izvršena. U postupku nabave je odabrani ponuditelj bila tvrtka Deratizacija Gospić.” Usluga je koštala 85 364 kune. No iz Fonda dodaju kako čišćenje tepiha od grinja još nije gotovo pa ne može ni biti plaćeno. Također tvrde da je prvi natječaj za usluge čišćenja raspisan 21.svibnja 2018. (dakle dva mjeseca prije nego su premjestili čistačice u pisarnicu), a drugi – za čišćenje grinja – 21. prosinca 2018. Dodaju i da su na oba natječaja dobili dvije valjane ponude, ali su se odlučili za Deratizaciju Gospić.

Jedna čistačica ostala je čistiti ured direktora

Iz tvrtke Deratizacija Gospić nisu odgovorili na naš upit kako su se i kada javili na natječaje pa smo ih kontaktirali i telefonom. Kad smo napokon dobili direktora firme Hrvoja Majhera on nam je kratko poručio da “ne zna ništa o tome”. Inače obitelj Majher vlasnici su nekoliko radijskih stanica, a 2015. T-portal je doznao kako su gospodin Hrvoje i njegov rođak Luka Majher osnovali tvrtku Catering projekt samo 18 dana prije početka Adventa u Zagrebu te svejedno dobili kućice na atraktivnoj lokaciji na Zrinjevcu. Ono što je zanimljivo u odabiru tvrtke Deratizacija Gospić je i činjenica da ta tvrtka u referencama navodi i čišćenje zgrade HEP-a – kojeg su sindikati više puta prozvali zbog zapošljavanja HNS-ova kadra. Nije nebitno i da je Ponoš ranije radio u HEP-u u Sektoru za strategiju i razvoj.

U Fondu angažiranje Deratizacije Gospić i raspisivanje novog natječaja za čišćenje cijelo vrijeme opravdavaju i povećanjem broja zaposlenika zbog poslova vođenja i kontrole EU projekata. Dodaju i da će to rezultirati i potrebom za najmom dodatnih površina poslovnog prostora. Gdje i kako odlučit će druga nadležna tijela, objašnjavaju u Fondu. Doznajemo i da je jedna čistačica izbjegla premještaj u pisarnicu jer je, unatoč velikom rastu opsega poslova tamo, i dalje potrebna kako bi čistila ured direktora Ponoša. Pritom, dok ne prođe novi natječaj za firmu koja će čistiti Fond, doznajemo da zaposlenici Fonda trenutno sami čiste urede.