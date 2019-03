Doznali smo za još jednu kontroverznu sudsku presudu protiv medija. Naime, 24 sata moraju platiti deset tisuća kuna glumcu Božidaru Aliću zbog teksta iz listopada 2016. u kojem je najavljena njegova monodrama ‘Bez lustracije nema Kroacije’. Tekst je objavljen pod naslovom: ‘U Lisinskom će Alić vikati Za dom spremni’, a među ostalim u njemu piše: “Izvedbom svoje mondrame ‘Bez lustracije nema Kroacije’ glumac želi obraniti fašističku NDH”, te “Glumac žestoko brani NDH”.

Alića je tekst jako zasmetao, tvrdio je da ga se namjerno klevetalo. Kaže da monodramom, koju na kraju nije uspio odigrati u Lisinskom jer ju je Gradski ured otkazao, nije želio braniti fašističku NDH, niti to inače čini. Posebno ga je uznemirilo što je novinarka napisala da će u predstavi vikati “Za dom spremni”, tvrdeći da to nije istina. No, pritom je tijekom cijelog suđenja ipak objašnjavao zašto taj pozdrav zapravo nije nimalo problematičan, priznavši da inače svoje prijatelje i obitelj tako pozdravlja.

Novinarka: Alić mi je rekao da će vikati ‘Za dom spremni’

Novinarka koja je napisala najavu predstave, objasnila je kako je prije objave zvala Alića, kao i Dražena Siriščevića, direktora dvorane Lisinski, a čula se i s kolegama s Maxportala gdje je uoči monodrame objavljen Alićev autorizirani intervju.

“Božidar Alić rekao mi je da će na predstavi vikati ‘Za dom spremni’ i da je NDH bila puno poštenija zemlja od Hrvatske. Zato se zalagao za lustraciju. Decidirano mi je rekao da će u Lisinskom odigrati monodramu u obranu NDH”, svjedočila je na sudu autorica teksta naglašavajući kako su u to vrijeme, dakle u listopadu 2016. svi mediji izvještavali o najavi monodrame i svi tekstovi bili su isto intonirani. Alić je tužio i portal Novosti, no taj spor pravomoćno je izgubio.

Promišljanje o pogubnom vremenu za hrvatski narod

Predstavnici 24 sata u sudski spis predali su kao dokaz i cjeloviti Alićev intervju s Maxportala u kojem je objašnjavao kako njegov projekt ‘Bez lustracije nema Kroacije’ predstavlja njegovo žestoko političko promišljanje tog pogubnog vremena po njegov hrvatski narod.

Govoreći o pozdravu ‘Za dom spremni’ Alić je kasnije na sudu rekao kako je to “pozdrav njega i njegovih prijatelja, te njegove obitelji”. Još je dodao: “Taj pozdrav se kriminalizira iako ne postoji niti jedan propis koji bi ga zabranio. Taj pozdrav u današnjem svijetu nikoga ne vrijeđa. Nastao je u 7. stoljeću i njime su se Hrvati zakleli papi Agatonu da neće ratovati i posezati za tuđim zemljama već braniti dom svoj. NDH je prije svega bila izraz težnji, volje i želje hrvatskog puka za samostalnom državom. U toj državi događali su se zločini kao i u drugim zemljama. Ja svoje objave na društvenim mrežama završavam pozdravima ‘Hvaljen Isus i Marija’ i ‘Za Dom Spremni’.”

Alić je svoj iskaz dopunio i tvrdnjom da je nekoliko mjeseci nakon objave spornog teksta bio prisiljen DORH-u prijaviti prijetnje smrću koje je počeo dobivati od nepoznatih ljudi.

Evo što je sve Božidara Alića zasmetalo u tekstu

Onda je još malo objašnjavao: “U predstavi nisam niti jednom pozdravio publiku pozdravom ‘Za dom spremni’. Na taj način pozdravljam svoju suprugu i sina”. Kada su ga u sudnici pitali kakav je njegov stav prema NDH, Alić je uzvratio da je to bila težnja hrvatskog naroda za državnošću. “Smeta me što se ovim tekstom impliciralo da ću vikati ‘Za dom spremni’. Time se implicirala hajka prema domoljubima. Ne znam zašto se u svim medijima pozdrav ‘Za dom spremni’ povezuje s ustaštvom”.

Na kraju je sud povjerovao Aliću, dok je iskaz novinarke ocijenio nelogičnim i neuvjerljivim. Nije joj povjerovao ni kada je rekla da je prije objave teksta zvala Alića, niti da je komunicirala s kolegama s Maxportala.

Sud je pobrojao više činjenica u presudi protiv novina

U presudi je istaknuto nekoliko činjenica. Osim onog da je Alić ugledan glumac i da su 24sata novina koja ima brojne čitetelje, kao činjenica je navedeno da je gospodin Alić osoba poznata po domoljubnim stavovima.

“On je hrvatski ratni vojni invalid Domovinskog rata. Činjenica je i da su mnogi hrvatski domoljubi kretali u Domovinski rat s pozdravom ‘Za Dom Spremni’. Činjenica je da pozdrav ‘Za Dom Spremni’ nije u Hrvatskoj zabranjen, odnosno nije kriminaliziran. Činjenica je da Božidar Alić NDH spominje u kontekstu težnje hrvatskog naroda za državnošću. Niti jednom rječju niti svojim postupkom niti objavom na društvenim mrežama nije veličao zločine koji su se dogodili za vrijeme NDH. Božidar Alić nije osoba koja veliča ustaštvo, fašizam i slično. On ne pjeva ustaške pjesme, ne nosi obilježja ustaškog pokreta, niti na bilo koji način propagira fašizam kao nešto pozitivno”, navodi se u presudi.

‘Alić ima zakonsko pravo izražavati političko razmišljanje’

Sudac još piše kako Božidar Alić ima apsolutno zakonsko pravo na društvenim mrežama pa i u monodrami izražavati političko razmišljanje o određenim pojavama u društvu, o tome kakva je bila Hrvatska u razdoblju od 1918.-1945. godine, o određenim saborskim zastupnicima, političarima, političkim strankama, Domovinskom ratu, dragovoljcima u domovinskom ratu, LGBT zajednici, o tome kakva je bila NDH, o Srpskoj pravoslavnoj crkvi i slično.

“Alić je apsolutno svjestan da pozdrav ‘Za Dom Spremni’ podsjeća na NDH i da su ga koristili pripadnici ustaškog pokreta koji je Hrvatskoj nanio u povijesti mnogo zla. Zbog svega toga trebao bi pripaziti u kojem kontekstu će upotrebljavati određene izraze koji se vežu za određeni period postojanja Hrvatske države”, poručuje sudac koji je prihvatio samo dio Alićevog tužbenog zahtjeva. Naime, tražio je 50 tisuća kuna odštete, no sud je zaključio da je 10 tisuća sasvim pravedno.