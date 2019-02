Nove strahote sa suđenja El Chapu. Silovao je 13-godišnje curice jer mislio da će tako ostati mlad

Novi dokumenti sa suđenja El Chapu, objavljeni dva dana prije nego se porota povuče i krene u odlučivanje, donose niz dosad nepoznatih strahota o ponašanju meksičkog narkobosa. El Chapo je, tvrdi se u dokumentima koje su objavili tužitelji, sustavno drogirao i silovao djevojčice od 13 godina, smatrajući da će tako ostati mlad i vitalan.

Trinaestogodišnje djevojke dopremali su mu u planine, u njegova skloništa tijekom bijegova od vladinih snaga. U dokumentima se tvrdi da su zatim bile drogirane praškom za piće kako ne bi pružale otpor dok ih je Chapo zlostavljao. Osim toga, tvrdi se kako je silovao vlastitu ljubavnicu. El Chapov odvjetnik A. Eduardo Balarezo negirao je sve optužbe, kazavši da se radi o ciljanom pritisku na porotu.

Suđenje jednom od najvećih svjetskih kriminalaca uhićenih u posljednjih dvadesetak godina, meksičkom narkobosu Joaquinu „El Chapu“ Guzmanu, nakon tri mjeseca bliži se kraju. El Chapo, što na španjolskom znači kratki, 168 centimetara visoki bivši vođa kartela Sinaola, bio je toliko uspješan da ga je američki časopis Forbes 2009. do 2011. godine smještao na 41., 60. i 55. mjesto svoje ljestvice najmoćnijih ljudi na svijetu.

Riječ je o čovjeku kojeg su američke i meksičke vlasti lovile dva i pol desetljeća, još od sredine 90-ih. Više puta im je kliznuo kroz prste kada su ga već imali u rukama, i svaka od tih priča je na svoj način spektakularna, ali ni jedna se ne može približiti onoj o njegovom posljednjem bijegu, uhićenju nedugo nakon toga, i svemu što se o njemu doznalo na suđenju koje je počelo 13. studenog prošle godine.

Pred sudom u Brooklynu nedavno je svjedočila El Chapova ljubavnica, Lucero Sanchez, koja je opisala zadnje dane koje je meksički narkobos proveo na slobodi. Prema njezinom svjedočenju, koje prenosi Vice News, posljednji lov na El Chapa počeo je 17 veljače 2017. godine u četiri sata ujutro, kada su je iz sna prenuli udarci na vrata sigurne kuće u kojoj su oboje spavali. Grubo probuđenom gangsteru i njegovim najbližim suradnicima trebalo je nekoliko trenutaka da shvate kako im na vrata maljevima i ovnovima kucaju meksički marinci i agenti DEA-e, američke policijsko-obavještajne agencije za suzbijanje droge.

Lucero Sanchez je opisala kako je El Chapo iz kreveta iskočio gol golcat, i sa svojim osobnim asistentom, čovjekom kojeg je poznavala samo po nadimku Kondor, otrčao u kupaonicu. Sanchez je pojurila za njima, i u kupaonici zatekla prizor kao iz filmova o Jamesu Bondu: skriveni mehanizam mehaničkih klipova podigao je kadu, a ispod nje se otvorio tunel koji je vodio u podzemlje, u tajni prolaz koji je El Chapo u svoju sigurnu kuću ugradio bojeći se baš takve situacije.

Here's a first-person look at the effort to break down El Chapo's reinforced steel door, shot by a DEA agent with a GoPro camera. He takes a turn with the battering ram but can't get the job done. pic.twitter.com/DeVBY5T0Vo

— Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) January 18, 2019