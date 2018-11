U istupu na sarajevskoj Federalnoj televiziji, Anto Nobilo sinoć je objavio da je napustio odvjetnički tim koji je zastupao obitelj ubijenog Davida Dragičevića. Slučaj mjesecima zaokuplja regiju, a u Banja Luci su građani 230 dana prosvjedovali podržavajući akciju Pravda za Davida. “Otac Davor Dragičević je očajan čovjek. Sve mu opraštam i sve ga razumijem. Njemu je sin stradao. Međutim, njega su uhvatili ljudi iz politike i oni ga usmjeravaju. Njima odgovara da je bio masakriran, da je silovan, da ga je ubila policija, da je ministar unutarnjih poslova to zapovjedio. No ništa od toga nije istina”, kazao je Nobilo.

Vijest je, očekivano, izazvala velik interes. Građane zanima kako je došlo do takvog obrata, pod člancima na portalima mnogi se spekulirali da je gospodin Nobilo takvim istupom povrijedio kodeks i tako dalje. No Anto Nobilo nije jedini odvjetnik koji je odustao od slučaja.

Duško Tomić jučer je, nakon sastanka s tatom Davorom Dragičevićem učinio isto, no on je bio šturiji u izjavama: “Imali smo različite stavove. Odvjetnički tim više ne postoji i to je to”, kazao je. Povukla se i odvjetnica Zora Dobričanin, koja se dodala da će “ostati na usluzi preostalom kolegi, ako mu budu potrebna profesionalna mišljenja”. Taj preostali je Ifet Feraget koji je jedini ostao na funkciji zakonskog zastupnika obitelji Dragičević. Ljudi su nakon svega s pravom zbunjeni, jer riječ je o priči o kojoj su brojni svjetski mediji izvještavali mjesecima. Izvukli smo najvažnije činjenice, nedoumice i obrate.

1. Tko je bio David?

Kad je nestao, u noći sa subote na nedjelju, 17. na 18. ožujka ove godine, David Dragičević bio je 21-godišnji student elektrotehnike. Njegovo tijelo pronađeno je šest dana kasnije, na ušću rijeke Crkvene u širem centru Banja Luke. Policija je uskoro objavila svoju verziju: da je David stradao suicidom ili nesretnim slučajem, padom u rijeku.

2. Policija je tvrdila da je prije smrti nadrogiran orobio jednu kuću

Netom prije smrti, tvrdio je šef krim-policije Darko Ilić, David je provalio u jednu kuću i ukrao laptop, neki USB i nešto novca. Uskoro je pojeo burek i zatim pao ili skočio u kanalizacijski potok koji je njegovo tijelo nosio pet kilometara prije nego ga je izbacio na obalu gdje kanalizacija utječe u rijeku. Patolog koji ga obradio ustvrdio je kako je David na tijelu imao brojne hematome, no kao uzrok smrti u izvješću je svejedno naveo utapljanje. Također je stajalo kako su mu u krvi pronađeni alkohol, marihuana i LSD.

3. Kako je nastala akcija Pravda za Davida?

To, međutim, nije zadovoljilo njegovog tatu kojeg su uskoro počeli podržavati brojni građani. Na Facebooku je napravljena stranica Pravda za Davida na kojoj su svaki dan objavljivane nove, uistinu teško objašnjive nelogičnosti policijske verzije priče. Uskoro je skupljeno dovoljno dokaza za tezu da je dečko brutalno ubijen, a da policija slučaj nije istraživala nego prikrivala. Počeli su redoviti, masovni prosvjedi. Na ulice Banja Luke redovito su izlazili deseci tisuća građana.

4. Što je sve obitelj uz pomoć građana uspjela dokazati?

Tata Davor Dragičević uspio je dokazati brojna zataškavanja. Došao je do dokaza i svjedoka koji su pobijali policijsku verziju. Demantirani su nalazi prve obdukcije, suspendirana su dvojica policajaca, a zatim je i uhićen tehničar koji je brisao snimke nadzornih kamera.

5. Kako je pobijena nalaz prve obdukcije?

Pet mjeseci nakon Davidove smrti, Državno odvjetništvo u Banja Luci odredilo je u pritvor IT stručnjaku koji je, prema tvrdnjama tužitelja, brisao snimke s video nadzora s jednoga objekta u noći njegova nestanka. Uspostavilo se i da je patolog koji je objavio prvi obdukcijski nalaz duboko kompromitiran; između ostalog, svojedobno je uhvaćen u primanju mita. Nezavisna analiza kose na kraju je demantirala navode da je nesretni dečko u vrijeme smrti bio na LSD-u. Davidov tata u nekom je trenutku objavio i vrlo uznemirujuće fotografije na kojima je, tvrdio je, tijelo njegovog mrtvog sina. Leš na slikama vidno je izmrcvaren, pun masnica, zubi su izbijeni.

6. Obiteljske okolnosti tragično stradalog dečka

Davidovi mama i tata, Suzana i Davor, godinama su rastavljeni. Nakon kraha braka, Suzana je s dvoje djece otišla u Austriju no Davidu je previše nedostajala Banja Luka pa se prije četiri godine vratio, i od tada je živio s tatom.

7. Kako je došlo do novog obrata?

Davor Dragičević do danas tvrdi da je njegov sin otet, danima mučen i silovan. Nakon više od 100 dana istrage, uspio je natjerati policiju i državno odvjetništvo da slučaj prestanu tretirati kao nesreću i počnu ga voditi kao ubojstvo. Optuživao je vlast Republike Srpske za ometanje pravde i dobio ogromnu podršku građana. Odlazak troje odvjetnika iz njegovog, donedavno četveročlanog tima, novi je neobičan i zasad teško objašnjiv moment u priči.