Osuđenica za terorizam Julienne Bušić drži predavanje o idealima u srednjoj školi usred Zagreba

Prije 42 godine sudjelovala je u otmici aviona sa 76 putnika, radi čega je u SAD-u osuđena na doživotni zatvor. Večeras je u knjižnici Srednje škole Vladimir Prelog u Zagrebu jedini gost na predavanju pod nazivom “Za što ste se spremni žrtvovati”. Najavljena kao američko-hrvatska spisateljica, esejistica i prevoditeljica, trebala bi publici omogućiti, kako stoji u letku s pozivom na predavanje da upozna “čudesnu priču o bezuvjetnoj ljubavi, odanosti i žrtvi, strasti i idealima mladosti i borbi za hrvatsku neovisnost”.

Letak kao medij je bio dio i priče prije 42 godine, kad je Julienne Eden Bušić sa suprugom Zvonkom i trojicom prijatelja otela avion koji je iz New Yorka krenuo za Chicago. Iznad ne baš obližnjeg Londona iz aviona su bacali letke u kojima su tražili neovisnost Hrvatske koja je tad bila dio federativne Jugoslavije. Prijetnja bombom u avionu se pokazala lažnom, otmičari su sa sobom imali tek ekspres lonac, no u ormariću na stanici u New Yorku su ostavili pravu bombu. Pokušaj njenog detoniranja je završio loše i ona je eksplodirala ubivši policajca.

Julienne i Zvonko Bušić osuđeni su na doživotnu robiju s mogućnosti pomilovanja, koje je ona dobila 1989. godine, a njen suprug 19 godina kasnije. Zvonko Bušić je u Hrvatskoj 2013. godine počinio samoubojstvo. Julienne se, pak, nakon izlaska iz zatvora posvetila književnosti, objavila tri romana i, eto, u srednjim školama u Hrvatskoj priča svoju, kako stoji u pozivu, “čudesnu priču”.

Kako je možda mrvicu sporno da osoba koja je bila osuđena zbog terorizma drži u srednjoj školi predavanje, pa još pod nazivom “Za što ste se spremni žrtvovati”, poslali smo upit o tome ministarstvu znanosti i obrazovanja. Čini se da je cijela priča malo sporna i njima jer su nam u odgovoru poručili da su zatražili hitno očitovanje škole kako bi imali potpunu informaciju.

Iz same škole se (čiji službeni odgovor i mi očekujemo) može doznati kako u ovom trenutku, nakon što su dobili nekoliko reakcija na najavljeno predavanje, još nije potpuno sigurno hoće li se ono i održati.

