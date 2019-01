Imamo super stvar: slavonski gradići plaćaju novinare da vode sjednice gradskih vijeća, da kao budu svečanije

Pored živog i zdravog predsjednika gradskog vijeća Kutjeva, Ivice Ribičića (HDSSB) u tom su slavonskom gradiću prošle godine donijeli odluku da svečanu sjednicu njihovog predstavničkog tijela vodi – novinar!

Bizarnije od te činjenice jest objašnjenje koje je Telegramu poslao gradonačelnik Kutjeva Josip Budimir (HDZ), odgovarajući na naš upit zašto sjednicu gradskog vijeća nije vodio njen predsjednik, kako je to regulirano statutom. Naime, u Statutu Grada Kutjeva (članak 34.) stoji, među ostalim, kako predsjednik gradskog vijeća ”saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Gradskog vijeća”.

”Vanjski suradnik angažiran je zato što svečane sjednice gradskih vijeća iz godine u godinu poprimaju sve višu razinu organizacije”, stoji u odgovoru gradonačelnika Kutjeva, Josipa Budimira. ”Većina gradova odlučuje se na stručnog voditelja protokolarnog dijela svečane sjednice, zbog sve većeg broja uzvanika, ali i medijske popraćenosti događaja”. Sada dolazi najzanimljiviji dio objašnjenja: ”Vođenje sjednice zahtijeva određene vokabularne i komunikacijske sposobnosti i iz tih razloga taj je posao povjeren dugogodišnjem voditelju radija Vallis Aurea”.

Vokabularne i komunikacijske sposobnosti koštaju

Nazvali smo predsjednika gradskog vijeća Kutjeva Ivicu Ribičića i upitali ga je li bilo primjedbi na način kako on vodi sjednice gradskoga vijeća. Odgovorio je kako do sada nije bilo nikakvih zamjerki na način kako obavlja taj posao. Njemu je ovo drugi vijećnički mandat, a s obzirom na to da je HDSSB u Kutjevu na prošle lokalne izbore izašao u koaliciji s HDZ-om i HSS-om (zajedno imaju 11 od 15 vijećnika), Ribičić je izabran za predsjednika gradskog vijeća.

– Nisam se protivio da svečanu sjednicu umjesto mene vodi novinar – kaže za Telegram Ribičić. – HDZ većinu u gradskom vijeću ima i bez nas, pa nije imalo smisla protiviti se takvoj odluci.

I dok gradski vijećnici u Kutjevu za dolazak na sjednicu dobivaju 200 kuna, novinaru koji je vodio svečanu sjednicu gradskog vijeća plaćeno je 731 kunu, bruto. Očito, ”vokabularne i komunikacijske sposobnosti” koštaju.

Obrnuta praksa, bar javno, zasad nije zabilježena

Darko Puljašić (HDZ), gradonačelnik Požege, potvrdio je za Telegram da je, kad su svečane sjednice u pitanju, ista praksa i u tom gradu. I ondje plaćaju novinarima lokalnog radija vođenje svečanih sjednica, jer su novinari, očito, bogatijeg rječnika i vještiji u komunikaciji od izabranih političara. Neslužbeno, saznali smo, isti je slučaj i na svečanim sjednicama Požeško-slavonske županije. Zanimljiv je slučaj u još jednom gradu te županije, Pleternici.

Ondje, umjesto predsjednika gradskog vijeća svečane sjednice vodi jedan od zaposlenika tamošnje Gradske knjižnice, vjerojatno iz istih razloga: zbog posjedovanja određenih vokabularnih i komunikacijskih sposobnosti. Zanimljivo je da novinari koji vode svečane sjednice, nerijetko, s njih i izvješćuju. Obrnuta praksa, da umjesto novinara, sa svečanih sjednica gradskih vijeća, izvještavaju gradski vijećnici, za sada, bar javno, nije zabilježena.

U Osijeku, Brodu i Belišću takva praksa ne postoji

Malom anketom, Telegram je želio provjeriti tvrdnju gradonačelnika Kutjeva, Josipa Budimira, koliko je uistinu točno kako se ”većina gradova odlučuje za stručnog voditelja protokolarnog dijela svečane sjednice”. U gradovima Osijeku, Slavonskom Brodu i Belišću, rečeno nam je, takva praksa ne postoji.

Očito, ondje, za razliku od Kutjeva, Požege ili Pleternice, imaju dovoljno kvalificirane predsjednike gradskih vijeća, čije su ”vokabularne i komunikacijske sposobnosti” na odgovarajućoj razini, pa ne moraju plaćati novinare ili knjižničare da rade ono što je u opisu poslova predsjednika gradskog vijeća.