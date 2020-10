Nije ništa neobično da se u prostorijama Uprave Hrvatskih željeznica Infrastrukture (HŽI) u Mihanovićevoj 12, u Zagrebu, tijekom radnog vremena nerijetko potegne koja čašica alkohola. Do sada to su bile samo izjave Telegramovih izvora iz te državne tvrtke obilato financirane novcem iz proračuna, no sada su to, neizravno, službeno priznali i iz samog HŽI-ja.

”Možemo potvrditi kako je Inspekcija rada 5. listopada 2020. godine obavila nadzor u prostorijama Uprave HŽ Infrastrukture u Zagrebu. Nadzorom su pronađena alkoholna pića u kabinetima tri člana Uprave HŽ Infrastrukture koja su se isključivo koristila u svrhe reprezentacije, odnosno kao poslovni pokloni.

Bez obzira na utvrđenu namjenu pića, utvrđen je prekršaj za koji je propisana novčana kazna te su članovi Uprave osobno platili izrečene kazne. Alkoholna pića se nisu konzumirala, niti je utvrđena alkoholiziranost”, odgovoreno je iz Korporativne komunikacije te tvrtke na upit Telegrama o inspekcijskom nadzoru u Upravi HŽ Infrastrukture.

Inspektor pronašao 13 boca

Telegramovi izvori, međutim, tvrde kako pronađeni alkohol u kabinetima trojice članova uprave HŽ Infrastrukture nije namijenjen ”u svrhe reprezentacije”, kako stoji u odgovoru našem portalu, već za njihovu osobnu potrošnju.

Tako saznajemo da je Inspekcija rada bila anonimno pozvana u upravu HŽ Infrastrukture 25. rujna kada je predsjednik uprave Ivan Kršić slavio rođendan i kada se, tvrde Telegramovi izvori, ondje, za radnog vremena, točio alkohol. Međutim, iz Inspekcije rada tog dana nisu mogli doći, ali se zato inspektor u upravi Hrvatskih željeznica Infrastrukture pojavio 5. listopada.

Na ulazu u zgradu Uprave u Mihanovićevoj, kažu naši izvori, zatražio je da ga bez najave puste u urede, a tajnica Uprave bila je šokirana kad joj je rekao da želi pregledati ormare kako bi ustanovio ima li u radnim prostorima alkohola. Rekla mu je da se takvo što još nije dogodilo u povijesti Hrvatskih željeznica, no on je započeo s nadzorom i, kako neslužbeno saznajemo, pronašao čak 13 boca alkoholnih pića.

Ne žele reći kod koga je pronađen alkohol

U službenom odgovoru HŽ Infrastrukture priznali su kako je alkohol pronađen u kabinetima trojice članove uprave, no ne kažu kojih. Pored spomenutog predsjednik uprave Kršića, koji u trenutku inspekcijskog nadzora nije bio u zgradi, još su četvorica članova: Darko Barišić, Nikola Ljuban, Marko Zdravko Žubrinić i Krunoslav Papić. Iz Uprave su izbjegli odgovoriti koja su trojica članova te državne tvrtke u svojim radnim prostorijama držali alkoholna pića.

Pravilnik rada HŽI, u članku 150., stavkama 12 i 13 izrijekom kaže kako se povredama radnih obveza iz radnog odnosa osobito smatraju dolazak na posao u alkoholiziranom stanju ili pod utjecajem opojnih droga ili konzumiranje alkohola i droga za vrijeme rada, te držanje alkohola u radnim prostorijama i odbijanje provjere alkoholiziranosti kad to zatraži poslodavac.

Priča o reprezentaciji nije uvjerljiva

Odgovor iz HŽI-ija kako su zatečene boce alkohola ondje bile u svrhu reprezentacije više je nego neuvjerljiv, jer zašto bi inače, kako to sami priznaju, bio ”utvrđen prekršaj” te zašto bi, da je uistinu tako, članovi uprave, njih trojica, osobno platili izrečene kazne.

Telegramovi izvori kažu da kod niže rangiranih službenik u HŽ Infrastrukturi, u slučaju kršenja članka 150. Pravilnika rada, slijedi upozorenje pred otkaz. Bit će zanimljivo vidjeti hoće li trojica članova uprave HŽI-ija kod kojih je Inspekcija rada pronašla alkohol imati bilo kakvih posljedica osim što su platili izrečene kazne, te kako će na sve to reagirati nadzorni odbor u sastavu Ivan Miloš, Tomislav Jukić i Anto Iličić, a posebno predsjednik Skupštine HŽI, ministar prometa Oleg Butković.