Iako je Dom zdravlja Donji Miholjac od svog specijalizanta dr. Matije Karše, zbog odustajanja od specijalizacije, odnosno odlaska u drugu zdravstvenvenu ustanovu i kršenja ugovora o specijalizaciji, tražio čak 4,1 milijun kuna odštete, sud taj zahtjev nije prihvatio. Ne samo da odštetu nije prihvatio, već je Ugovor o pravima i obvezama za vrijeme specijalizacije, prema kojem je Karša morao vratiti Domu zdravlja iznos tri puta veći od ukupnih troškova specijalizacije, te još nadoknaditi i nastalu štetu, ocijenio zelenaškim.

Drugim riječima, ravnatelj Doma zdravlja iskoristio je nedovoljno iskustvo mladog liječnika i prisilio ga, na početku specijalizacije, da potpiše ugovor na čijem bi raskidu zdravstvena ustanova pozamašno zaradila, odnosno dobila iznos višestruko veći od onog uloženog u Karšinu specijalizaciju. Zbog toga je ugovor poništen, a svom bivšem specijalizantu, ako presuda postane pravomoćna, Dom zdravlja Donji Miholjac morat će platiti 737 tisuća kuna sudskih troškova. Telegram je analizirao ovu najnoviju presudu što ju je donio sud u Valpovu.

Problem specijalizanata i odšeta iznimno je ozbiljan

Ovo je, naime, jedan od najdrastičnijih primjera sudskih sporova između liječnika i zdravstvene ustanove s kojom je raskinuo ugovor o specijalizaciji. Inače, odštete što su ih bolnice i domovi zdravlja tražili od svojih specijalizanata kreću se od 50.000 do 1,3 milijuna kuna. Zbog toga su mladi liječnici prosvjedovali, te je u međuvremenu novim Pravilnikom s početka prošle godine određeno da u slučaju raskida ugovora plaćaju 30 tisuća eura zdravstvenoj ustanovi koja ih je financirala. No, sudski sporovi zbog raskida starih ugovora još traju.

U ovom slučaju, Dom zdravlja Donji Miholjac tražio je na početku 4,8 milijuna kuna, da bi taj iznos uoči početka suđenja ponešto smanjili. Ipak, to je još uvijek višestruko veći iznos od onog što trenutno isplaćuje u slučajevima raskida ugovora o specijalizaciji, a radi se o iznosima od oko 250 tisuća kuna.

Sudovi, inače, mahom prihvaćaju zahtjeve bolnica i domova zdravlja koji od specijalizanata koji im odu traže da im vrate sredstava koja su njih uložili. Međutim, u ovom slučaju, iznos je bio toliko uvećan da ga je sud ocijenio nezakonitim.

Mladi liječnik bio je ucijenjen već na početku

Doktor Karša je ugovor o specijalizaciji iz ginekologije s Domom zdravlja u Donjem Miholjcu sklopio u prosincu 2004. godine. Na osnovu njega upućen je u Kliničku bolnicu Osijek na specijalizaciju iz ginekologije i opstetricije.

Za to vrijeme imao je pravo na plaću i naknadu za odvojeni život, te druge troškove specijalizacije, a po njezinom završetku morao je ostati raditi u Domu zdravlja Donji Miholjac najmanje deset godina. U slučaju raskida ugovora bio je dužan vratiti ukupan iznos troškova uvećan tri puta, te nadoknaditi Domu zdravlja nastalu štetu. I to bi iznosilo 4,1 milijun kuna.

Mladi liječnik doista u veljači 2009. raskida ugovor. Naime, naknada za odvojeni život nije mu uredno isplaćivana, nisu mu plaćeni troškovi polaganja tečaja ultrazvuka i još neki troškovi što je, tvrdi, u pitanje dovelo uspješnost specijalizacije.

Evo što je doktor izjavio tijekom sudskog postupka

“Ugovor sam potpisao u nazočnosti ravnatelja Doma zdravlja Nedeljka Kovačića i pravnice Ksenije Samardžić. Rekli su mi da će, u slučaju da ga ne potpišem, Dom zdravlja izgubiti sredstva za specijalizaciju. Još su dodali kako im kao liječnik opće prakse nisam bio potreban, pa bi me mogli otpustiti kao tehnološki višak. Zato sam u dobroj vjeri stavio svoj potpis bez primisli da bi jednog dana moglo doći do ovakve situacije”, izjavio je na sudu doktor Karša.

Tijekom specijalizacije bio je neko vrijeme i u Općoj bolnici u Našicama, gdje su primjetili da je dobar liječnik, pa su mu ponudili da kao specijalist ginekolog ostane raditi kod njih. Zato se javio na natječaj što ga je ta bolnica raspisala i raskinuo ugovor s Domom zdravlja Donji Miholjac. Sve to provedeno je uz suglasnost Ministarstva zdravstva, koje je i donijelo konačno rješenje o njegovom premještaju u Našice. U Dom zdravlja Donji Miholjac otišla je raditi njegova kolegica.

“Kad su se pojavili problemi oko raskida ugovora o specijalizaciji pokušao sam sve riješiti mirnim putem. Bio sam spreman i vratiti se iz Našica u Donji Miholjac, ali su me odbili i pokrenuli ovaj postupak”, objašnjavao je doktor Karša.

Ravnatelj Doma zdravlja pričao je sasvim nešto drugo

Ravnatelj Kovačić uvjeravao je pak sud da se Dom zdravlja Donji Miholjac, nakon što je Karša otkazao ugovor, našao u problemima s organizacijom zdravstvene zaštite žena. “Pokušali smo naći odgovarajuće rješenje u suradnji s KBC-om Osijek i Općom bolnicom u Našicama te dogovoriti da njihovi liječnici dokaze k nama obavljati specijalističke poslove. No trebalo je raspisati novi natječaj, a to je proces koji traje i do tri godine.

Doktor Karša dobio je prije potpisivanja ugovora i njegovu radnu verziju, pa je imao vremena proučiti ga. Osim toga, riječ je o standardiziranom ugovoru, kakvih je i ranije bilo. Naputke za sastavljanje ugovora dobili smo od HZZO-a iz Zagreba. Prema tada vrijedećem Pravilniku mogla se u ugovor staviti klauzula o dvostrukom ili trostrukom penaliziaciju specijalizanata u slučaju raskida ugovora.”

Sud je bio jasan i rekao je da je ugovor nezakonit

Sud je ipak Karšin ugovor ocijenio zelenaškim i poništio ga. “Doktoru Karši ugovor je bio ponuđen po principu uzmi ili ostavi, odnosno da ga nije potpisao prijetio mu je otkaz. Budući da je želio usavršavanje u svojoj struci nije mu preostalo ništa drugo nego da ga potpiše.

Iako je i pravnom laiku moralo biti jasno da su pojedine odredbe ugovora nepravedne životno je i logično da ga je mladi liječnik potpisao vjerujući kako ga neće raskidati. Tim više što je iznos odštete toliki da ga ne bi mogao vratiti čak ni za vrijeme očekivanog radnog i životnog vijeka”, zaključeno je u presudi.