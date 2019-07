Ovaj senzacionalni tip pravomoćno je osuđen na zatvor. No, evo ga na skupu HDZ-a u Zagrebu s Merkel

Njemačka kancelarka Angela Merkel stvarno nije imala sreće s posjetom Zagrebu, 18. svibnja kada je sudjelovala na središnjem predizbornom skupu Hrvatske demokratske zajednice. Prvo su joj u prepunoj dvorani Cibone domaćini pustili pjesmu Marka Perkovića Thompsona, a potom je na Facebook profilu Ivice Džalte objavljena njena slika u društvu te osobe.

Ivica Džalto bio je kratkotrajni pomoćnik ministra gospodarstva (5. travnja 2001. do 27. prosinca 2001.) i šef robnih zaliha u koalicijskoj Vladi koju su predvodili SDP i HSLS. S te je dužnosti morao naprasno otići. Njegova smjena s mjesta ravnatelja robnih zaliha nakon manje od devet mjeseci, prošla je bez velike prašine, a pričalo se da je prisiljen odstupiti zbog niza ozbiljnih nepravilnosti.

Neko je vrijeme proveo u pritvoru pa je osuđen na zatvorsku kaznu

Od tada Džalto se povlači po crnim kronikama u nekoliko sudskih procesa. Među ostalim, u studenom 2008. uhićen je u Osijeku zbog velike afere nazvane ”Kiosci”. Neko je vrijeme proveo u pritvoru, da bi krajem veljače 2012. bio osuđen na četiri i pol godine zatvora. Vrhovni sud, međutim, u svibnju 2016. kaznu mu je smanjio na tri godine zatvora. U aferi ”Kiosci” uz Džaltu je sudjelovalo još nekoliko osječkih poduzetnika, kao i direktor osječke gradske tvrtke GPP (Gradski prijevoz putnika).

Ukratko, tvrtka GPP od svog većinskog vlasnika Grada Osijeka dobila je, za ukupnu cijenu od 1810 kuna 14 lokacija za postavljanje kioska u kojima su se trebale prodavati karte javnog prijevoza, no njen tadašnji direktor sklapa ugovor s Džaltinom tvrtkom Media Metro (brisana iz sudskog registra sredinom 2014.) u kojem spomenute lokacije daje u podzakup i to za cijenu od 2.000 kuna mjesečno.

Nakon toga Džaltina tvrtka iste lokacije daje u zakup jednoj zagrebačkoj tvrtki, ali uz mjesečnu cijenu od 11.900 eura. To je nevjerojatnih 40 puta više od prvotne cijene najma, a kako je ugovor bio sklopljen na 25 godina, tijekom tog razdoblja nepripadajuća imovinska korist akterima uključenim u aferu, utvrdilo je tužiteljstvo, bila bi više od 27 milijun kuna.

Kako je Merkel završila na slici s čovjekom osuđenim na zatvor

Za razliku od ostalih aktera afere ”Kiosk”, koji su svi odslužili izrečene zatvorske kazne jedino Džalto (ne računajući pritvor) nije bio ni dana u zatvoru. Otišao je u Njemačku, no ne može se reći da je onamo pobjegao, jer je povremeno, bez ikakvih problema, dolazio u Hrvatsku, očito bez straha da će unatoč izrečenoj kazni, završiti u zatvoru. Tako se u Zagrebu pojavio i 18. svibnja ove godine i to ni manje ni više nego na skupu HDZ-a, a potom i u društvu njemačke kancelarke Angele Merkel.

Okružena velikim brojem ljudi – prema procjenama medija u Ciboni ih je bilo više od pet tisuća – njemačke kancelarka, naravno nije mogla znati s kim se sve slika. No, u svakom slučaju, ukoliko je fotografija koju je na svom Facebook profilu objavio Ivica Džalto, autentična, ona Angelu Merkel dovodi u vrlo nezgodnu situaciju. Najmoćnijoj ženi svijeta, kako je nazivaju, sigurno ne bi bilo ugodno slikati se s osobom koja je prije samo tri godine zbog gospodarskog kriminala osuđena na zatvorsku kaznu.

Ulaz je bio slobodan pa HDZ ne vidi problem što je došao i Džalto

Telegram se obratio Veleposlanstvu Savezne Republike Njemačke s molbom da pokušaju saznati je li fotografija kancelarke s Ivicom Džaltom, objavljena na njegovom Facebook profilu autentična. Iz Tiskovnog ureda njemačke Vlade stigao nam je sljedeći odgovor: ”Molimo vas za razumijevanje da autentičnost pojedinačnih fotografija, odnosno predmetne fotografije nismo u mogućnosti provjeriti. Pitanje autentičnosti trebalo bi eventualno razjasniti s fotografom tj. s Europskom pučkom strankom budući da je kod termina 18. svibnja riječ o manifestaciji Europske pučke stranke”.

Iz HDZ-a, gdje smo pokušali saznati kako se Ivica Džalto uopće pojavio u Ciboni i došao u priliku slikati se s kancelarkom Angelom Merkel, rekli su nam da je središnji predizborni skup Hrvatske demokratske zajednice bio otvoren za javnost. ”Ulaz je bio slobodan”, rečeno je Telegramu, ”a posjetitelji su prije ulaska u dvoranu prošli uobičajene mjere sigurnosti. Ivica Džalto nije pozvan kao gost HDZ-a. Provjerili smo u evidenciji, on nije ni naš član”.

Fotografiju je snimio šef HDZ-a u BiH Dragan Čović

No, ukoliko je fotografija s Angelom Merkel autentična, ostaje tračak sumnje da se Džalto u Ciboni nije pojavio tek tako, kao simpatizer HDZ-a, ili naprosto znatiželjnik. Na objavljenoj fotografiji vidi se da oko vrata ima plavu traku, na kojoj je vjerojatno okačena akreditacijska kartica kakve se u takvim prilikama izdaju gostima, novinarima ili osobama zaduženim za organizaciju.

Ivica Džalto na svojoj se Facebook stranici prepunoj fotografija osoba s kojima se slikao, među kojima je i ona s kardinalom Josipom Bozanićem, predstavlja kao ”brand ambassador” u Njemačkoj. U razgovoru za Telegram, Džalto je pojasnio da je to naziv njegove tvrtke registrirane u Njemačkoj. Potvrdio je i autentičnost fotografije s Angelom Merkel, a na pitanje Telegrama je li u pitanju selfie, ili je sliku snimila treća osoba, odgovorio je kako je autor fotografije Dragan Čović, predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine, uvaženi gost HDZ-ovog predizbornog skupa.

”Zamolio sam ga da me fotografira s kancelarkom Merkel i on je to učinio mojim mobitelom”, rekao je Džalto za Telegram. Džalto, koji sada živi u Njemačkoj, pojasnio je i kako se našao u Ciboni, na središnjem skupu HDZ-a pred izbore za Europski parlament. Kaže, u Zagreb ga je osobno pozvao Manfred Weber koji je tada bio ozbiljan kandidat za predsjednika Europske komisije.

Džalto tvrdi da ga je na skup osobno pozvao šef pučana Weber

“S obzirom da sam član Odbora za gospodarstvo CSU-a, što je, u praktičkom smislu bavarska Vlada, poznajem se s Weberom i on me pozvao u Zagreb”, pojašnjava Džalto za Telegram. “U odličnim sam odnosima s predsjednikom CSU-a Markusom Söderom, kao što sam i u odličnim odnosima s bivšim predsjednikom te stranke Horstom Seehoferom, koji me, dok je vodio ministarstvo unutarnjih poslova, pozvao da se angažiram oko migranata, no to sam odbio. Kada me upitao što su moji interesi i kada sam rekao da me zanima gospodarstvo, ušao sam u taj odbor CSU-a”, priča Džalto. Christlich-Soziale Union, ili skraćeno CSU, kršćansko je konzervativna stranka u Bavarskoj i koalicijski partner CDU-a, njemačke kancelarke Merkel.

Upitali smo Džaltu i što je s njegovom pravomoćnom kaznom od tri godine zatvora i zašto je, kao drugi sudionici afere ”Kiosk”, osuđenih u istom sudskom postupku, nije odslužio, no njegov je odgovor bio prilično nejasan. Rekao je kako mu ta ”sjekira još uvijek visi nad glavom” i otežava sadašnje poslove, ali da se nada kako će do jeseni sve biti riješeno. Spominjao je Ustavni sud, kojem se, kaže žalio. No, žalba Ustavnom sudu ne odlaže izdržavanje kazne. Džalto tvrdi da je u Njemačkoj razvio uspješnu poslovnu karijeru i da poznaje mnoge važne ljude, te kako ”kavu pije” s predsjednicima uprava BMW-a, Audija, Boscha, Siemensa…

Na kraju razgovora za Telegram Džalto tvrdi kako mu je predsjednik CSU-a Markus Söder nedavno ponudio mjesto predstavnika bavarske Vlade za ulaganja u cijelu jugoistočnu Europu, no Džalto je, kaže, to odbio dok se ne razriješi slučaj njegove sudske presude, kako se njegovim imenovanjem ne bi ”ustalasala javnost”. ”Znate kako bi to bilo, novinari bi se toga dokopali, netko bi pisao ovako, netko onako, kako to već inače bude”.