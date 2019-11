Ovako bujaju javne službe: Jandrokovićev pomoćnik dijeli poslove da bi srušio protivnika. Imamo SMS-ove

”Pozdrav ekipa! Prošli tjedan sam vas zvao da se dogovorimo što dalje raditi za dolazak na GO (nakon istupa Krznara i nereagiranja predsjednika GO). Dogovorili smo se da dolazak na GO više nema smisla, te da su narušeni međuljudski odnosi, te da se preko toga ne može prijeći i nastaviti normalno raditi!”, napisao je 16. rujna Josip Šarić, gradonačelnik Otoka i potpredsjednik tamošnjeg Gradskog odbora Hrvatske demokratske zajednice.

No, Šarić nije samo čelni čovjek patuljastog grada na istoku Hrvatske, on je i pomoćnik glavnog tajnika HDZ-a Gordana Jandrokovića te HDZ-ov koordinator za pet slavonskih županija. Zato citirana SMS poruka koju je Šarić poslao svojim pristašama u Gradskom odboru HDZ-a Otoka, ima dodatnu težinu.

Zašto je došlo do obračuna

Da bi priča bila jasnija valja podsjetiti kako je krajem kolovoza tadašnji predsjednik Mladeži HDZ-a Grada Otoka, Igor Krznar, sazvao tiskovnu konferenciju i upozorio na način kako Šarić vodi grad. Šarić je, inače, na čelnom mjestu tog gradića već punih 26 godina, još iz vremena dok Otok nije imao status grada i dok je bio općina.

Krznar je nakon tog istupa ekspresno izbačen iz HDZ-a (bio je i član Gradskog odbora), a organizacija tamošnje stranačke mladeži nalogom iz Zagreba raspuštena. No, Šarića je, čini se, osobito pogodilo što u njegovu obranu, nakon Krznarovih optužbi, nije stao Josip Dabro, predsjednik Općinskog odbora HDZ-a i dožupan u Vukovarsko-srijemskoj županiji, pa se odlučio s njim obračunati.

Metode svemoćnih lokalnih šerifa

Od sredine rujna, kada je svojim istomišljenicima u Gradskom odboru HDZ-a Šarić poslao SMS u kojem ih podsjeća na dogovor kako na sjednice Gradskog odbora ”više nema smisla” dolaziti, pomoćnik glavnog tajnika HDZ-a, Gordana Jandrokovića, marljivo je radio na skupljanju potpisa za rušenje Josipa Dabre s mjesta predsjednika stranke u Otoku.

Bila bi to, naravno, tek puka priča, ni prva ni posljednja, o unutarstranačkim nesuglasicama i podmetanjima, da Šarić nije posegnuo za metodama svemoćnih lokalnih šerifa, na što je svojedobno, najavljujući s njima obračun, koji nikada nije proveden, upozoravao bivši državni odvjetnik Dinko Cvitan.

Kako se zapošljavaju kćeri i supruge

Šarić je, koristeći svoj utjecaj i položaj gradonačelnika s 26 godišnjim stažem, kao i položaj pomoćnika glavnog tajnika HDZ-a, na različite načine uspio pridobiti – moglo bi se reći i kupiti – naklonost većine u Gradskom odboru HDZ-a, u nakani da smijeni Dabru. Tako je rizničaru GO HDZ-a Otok, Miljenku Drljepanu Šarić zaposlio kćer u gradskoj upravi, a jednako tako nagradio je i člana GO HDZ-a Josipa Mareljića čija kćer, temeljem ugovora o djelu, također radi u gradskoj upravi, a supruga u programu pomoći starijim osobama koju financira Grad putem Ministarstva rada i mirovinskog sustava.

Supruga Franje Mareljića, također člana GO HDZ-a, dobila je posao u poduzetničkom inkubatoru Grada Otoka, a Mareljiću je obećano mjesto u turističkom kompleksu Virovi, čija je izgradnja pri kraju, a gdje je Grad Otok nositelj projekta.

Marijan Novoselac, uz Šarića potpredsjednik GO HDZ-a Otoka, podnio je ostavku na svoju funkciju kao i na mjesto predsjednika mjesnog odbora Komletinci kako bi otvorio prostor za rušenje Dabre, a zauzvrat mu je obećano kako će njegova supruga Agneza Novoselec, koja radi u gradskoj upravi, dobiti posao na neodređeno vrijeme.

Vijećnike je zadužio povećanjem naknada

Člana Gradskog odbora HDZ-a Đuricu Trbljanića, pak, gradonačelnik Šarić već je ranije zbrinuo u Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, pa očekuje da podrži rušenje Dabre. Dvije članice GO HDZ-a Otoka, Mariju Čepo i Marinu Čepo (majku i kćer), Šarić je također zadužio – prvoj pomaže tako da Grad Otok financira udrugu Hrvatska žena, na čijem je ona čelu, a drugoj je pomogao kad ju je trebalo zaposliti u gradskoj upravi.

Supruga člana GO HDZ-a Mile Matanovića također radi u gradskoj upravi Otoka, a Grad pomaže i lokalni nogometni klub u kojem je Matanović tajnik, pa Šarić s pravom očekuje da će Matanović biti njegov saveznik u rušenju Dabre.

Članica GO HDZ-a Otoka, Ana Lukenda također je zaposlena u gradskoj upravi Otoka i sigurno se neće suprotstaviti volji gradonačelnika Šarića u njegovoj nakani da smijeni Josipa Dabru s čela otočkog HDZ-a. Uz to, Šarić je i gradske vijećnike HDZ-a, od kojih su svi članovi Gradskog odbora te stranke dodatno zadužio i povećanjem vijećničkih naknada.

Rat moćnih HDZ-ovih klanova

Telegram je zamolio Šarića da potvrdi ili negira autentičnost SMS-a kojim poziva članove GO HDZ-a na bojkot tog stranačkog tijela (potvrdu autentičnosti dobili smo iz dva neovisna izvora), te je li sastavio popis onih koji će tražiti Dabrinu smjenu. Na našu poruku nije odgovorio.

Smjena Dabre koju priprema Šarić samo je nastavak borbe unutar HDZ-a Vukovarsko- srijemske županije u kojoj je na jednoj strani župan Božo Galić (Josip Dabro, njegov je zamjenik), a na drugoj moćni vinkovački klan Tomislava Čuljka (potpredsjednika HDZ-a), saborskog zastupnika HDZ-a i predsjednika Županijske organizacije Dražena Milinkovića (bivši šef Vinkovačkog vodovoda), te ministra državne imovine Marija Banožića, kojima se pridružio i Šarić.

Način na koji Šarić pridobiva svoje pristaše možda i nije nešto što hrvatska politička scena ne poznaje, no kako je riječ o malom gradu (oko 6.000 stanovnika) lako je povezati niti mreže koju je ispleo tamošnji gradonačelnik. Pri tome, naravno, najstrašniji je dio priče kako se po stranačkoj pripadnosti dijele radna mjesta, koja kasnije služe kao poluga gradonačelnikove moći u provođenju njegovih političkih ciljeva.