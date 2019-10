Gradonačelnik Milan Bandić jutros je bio gost Radio Sljemena, u emisiji Zagrebi po Zagrebu. Prvo pitanje novinara odnosilo se na slučaj obitelji Maršanić koji je glavna tema u gradu; vjerojatno ste čuli, riječ je o ljudima koji su ogradili okretište tramvaja jer je još 1997. izgrađeno na njihovoj zemlji, a oni od tada nisu obeštećeni.

“Problem je počeo davno”, počeo je Bandić i dodao kako je sve dogovoreno i da će taj slučaj vrlo brzo biti riješen. “Nazvao sam čovjeka, ispričao se, riješit ćemo u roku mjesec dana. Službe su pogriješile što nisu mene informirale”, kazao je.

Transkribirali smo gradonačelnikovu Bujicu

Novinar Ivan Hlupić zatim je pročitao vijest kako obitelj Maršanić poručuje kako će “reakciju Grada čekati do kraja dana, ili zaoštravaju mjere”. Pitao je gradonačelnika što to znači, kad mu je upravo rekao da je rješavanje problema već dogovoreno.

Gradonačelniku se to nije dopalo pa je napao novinara, bujica je išla ovako:

“Što je vama?

Vi razgovarate s gradonačelnikom!

Ja ne pristajem na ucjene!

Nitko neće mene ucjenjivati!

Žao mi je što preko vašeg etera nasilje promovirate i šaljete poruku o ucjenama!

I to više nemojte raditi!

Neće meni nitko ultimatume slati!

A to što koristi vaš medij za to, pa vi neki link s njim imate!”

“Ne, ja sam pročitao ono što je objavljeno na portalu Dnevnik.hr”, kazao je novinar kada je gradonačelnik konačno završio. “Razgovarate s gradonačelnikom, a ne s Dnevnik.hrom! Ja sam gospodin gradonačelnik, a ne klošar! Ja sam autoritet u ovom gradu!”, replicirao je Milan Bandić, a novinar je smireno skrenuo na drugu temu.

Slušateljica koja je izazvala novi nekontrolirani ispad

Uskoro je nazvala slušateljica i čestitala voditelju što je ostao staložen na “vrlo agresivno i bahato ponašanje koje se upravo dogodilo u studiju”, kako je opisala. “Nekad je možda bolje kopati kanale nego biti novinar koji mora razgovarati s ovakvim gostima”, zaključila je gospođa.

Gradonačelnik Bandić odgovorio je novim ispadom:

“Apstrahiram gospođu koja se javila, ali ja sam pristao biti u vašoj emisiji da pomognemo građanima.

Može gospođa zvati koliko god puta hoće, ali mene nitko ne jebe!

A vi, zašto vi prenosite druge medije?!

Odakle vam ta informacije?

Čime se hranite?

Što je ljudima pod kožom?!”.

Novinar je prešao na drugu temu i uskoro su počeli puštati nova pitanja građana, isključivo o komunalnim problemima.