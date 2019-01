Učitelj Osnovne škole Novi Marof jučer je, povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta, na Facebooku imao rijetko ogavan ispad o Židovima, Srbima i drugim manjinama kojima, između ostalog, poručuje da “puše debelu ku****” i da se “gube u svoje matične države”.

Gospodin Sekovanić nastavnik je glazbene kulture u Novom Marofu, a komentar je ostavio na Facebook profilu portala Čitaj knjigu, specijaliziranog za literarne preporuke, a na kojem je prigodno objavljena preporuka za popularni roman Kradljivica knjiga. Djelo, kojem je radnja smještena u nacističku Njemačku, izazvalo je gomilu reakcija, likeova, komentara u kojima su ljudi odali počast žrtvama nacističkih progona. A onda se sa svojom tiradom uključio i Sekanović.

“Za ne povjerovati je kolike su Hrvati, kao narod, ovce..! svaki drek na ovom svijetu nam stavlja na savjest osjećaj krivice, stalno žigosanje nekakvog ustaštva,.. Srbi i Židovi su tu tate mate.. pa, gispodo draga, pušite debelu kručinu.. ustaše ko i partizani su pitanje prošlosti prije milijun godina.. a dragi Židovi, Srbi, Ukrajinci, Albanci i sve ostale manjine, ako vam sr ne sviđa u našoj državi koja vas jaako dobro mazi i pazi, gubite se u svoje matične države i da ste kuš!! imate doma svoju mamu, pa njoj cendrajte. Ovo je Hrvatska, a mi smo narod Hrvatski, pizda vam materina!!”, napisao je učitelj komentar koji prenosimo od riječi do riječi, a koji je u međuvremenu obrisao.

‘Malo se popilo’

Nazvali smo gospodina Sekovanića, koji je jutros bio na svom radnom mjestu u osnovnoj školi Novi Marof, i zamolili ga da nam pojasni zašto ga toliko ljuti prisjećanje na zločine u Drugom svjetskom ratu. Odmah na početku razgovora priznao je da je on autor komentara. “Da, ja sam to napisao, ali taj status sam odmah izbrisao”, rekao nam je gospodin. “Malo se popilo, bio je takav dan, pisao sam u afektu, ali izbrisao sam status.”

Na pitanje što ga je u knjizi toliko uznemirilo, gospodin je odgovorio da to nije bilo povezano s knjigom te da više čak ni ne zna o kojoj je knjizi bila riječ. “Nema veze s knjigom, u revoltu sam to pisao. Netko je u raspravi nešto napisao pa sam ja tako odgovorio. Ljudi su bili loše volje, takav je bio dan i splet okolnosti. Krivicu Hrvata za genocid se stalno potencira, pa sam osjetio potrebu odgovoriti”, pokušao je objasniti gospodin Sekovanić.

Svima se ispričava

Kada smo ga upitali što misli o holokaustu i vjeruje li da se dogodio, gospodin odgovara: “Ne negiram da se to dogodilo, to je bila velika pogreška NDH, o tome treba pričati. Ali stalno nam netko to nabija na nos, stalno to moramo slušati, pa sam se razljutio, takav je bio dan”. Gospodin Sekovanić još jednom je ponovio da je pogriješio. “Nisam to trebao napisati, i više nikad neću. Ispričavam se svima koje sam povrijedio, žao mi je, ispričavam se”, rekao je.

Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta obilježava se 27. siječnja, na dan kada je Crvena armija 1945. godine oslobodila 7.500 preživjelih zatvorenika koncentracijskog logora Auschwitz u Poljskoj, tada pod okupacijom nacističke Njemačke. Više od milijun ljudi koji nisu dočekali oslobođenje na različite grozne načine ubijeni su tijekom pet godina rada logora. Roman Kradljivica knjiga, australskog pisca Markusa Zusaka, priča je o životu djevojčice po imenu Liesel koja u ratnoj Njemačkoj krade knjige koje nacisti žele spaliti, i usput piše vlastitu priču kojom se bori protiv užasa koji je okružuju.