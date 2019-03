”Sve bi se potpuno zataškalo da prijateljica ministrice Gabrijele Žalac, Marijana Obradović, koja je na mene, dok sam hodala nogostupom, u pijanom stanju naletjela svojim automobilom, nije imala nesreću pa je s njenog Volkswagena otpala registracijska pločica”, kaže za Telegram žrtva te prometne nesreće Natalija Baričević. “Da nije bilo toga, vjerojatno se nikada ne bi ni saznalo tko me pokosio”.

Koliko je ta žena u pravu najbolje svjedoči odgovor kojeg je Telegram danas poslijepodne dobio iz Policijske uprave požeško-slavonske u kojem stoji da je protiv Marijane Obradović, kume Gabrijele Žalac, podnesena samo prekršajna prijava. Prema svemu sudeći, nije joj oduzeta ni vozačka dozvola; Marijana Obradović viđena je kako i danas vozi svoj automobil u Jakšiću, pored Požege gdje živi. Više je nego očito da se u cijeli slučaj umiješao netko jako moćan.

U prvom policijskom izvješću opis je bio dosta brutalan

U dnevnom izvješću Policijske uprave požeško-slavonske, objavljenom dan nakon prometne nesreće, 31. prosinca prošle godine, koju je skrivala ministričina prijateljica, Marijana Obradović, doslovce stoji: ”Također u nedjelju, oko 18.30 sati u ulici Osječkoj u Jakšiću, 40-godišnja vozačica koja je pod utjecajem alkohola u organizmu od 1,11 promila upravljala osobnim automobilom marke ‘Volkswagen’ požeških registarskih oznaka, zbog nepropisnog kretanja kolnikom, vozilom je sletjela s kolnika i na nogostupu naletjela na 35-godišnju pješakinju koja je zadobila teške tjelesne ozljede neopasne po život, a potom udarila i u ogradu u vlasništvu 63-godišnjaka te se udaljila s mjesta događaja.

Ona je naknadno pronađena i protiv nje će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog kaznenog djela Izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu i Nepružanje pomoći povrijeđenoj osobi u prometnoj nesreći”. Policija je dakle, odmah nakon očevida, tvrdila kako će protiv Obradović podnijeti kaznenu prijavu, a na današnji Telegramov upit odgovorili su kako su podnijeli samo prekršajnu prijavu! Je li netko intervenirao?

Načelnik policije nije htio odgovarati na naše pozive

Je li policija pod pritiskom promijenila kvalifikaciju djela i umjesto kaznene prijave podnijela samo prekršajnu, bez obzira što je Marijana Obradović i prije te nesreće prouzrokovala još jednu, također u alkoholiziranom stanju, ali ta je bila samo s materijalnom štetom? To pitanje željeli smo postaviti načelniku PU Požeško-slavonske, Željko Grgiću, ali nije odgovarao na naše pozive.

A nesreće je bila strašna. Pijana vozačica, za koju se kasnije ispostavilo da je u krvi imala 1,36 promila alkohola, nakon što je na nogostupu vozilom udarila Nataliju Baričević, nesretnu je ženu gurala na haubi bar 30 metara. Natalija Baričević, kako je i policija napisala, zadobila je teške tjelesne ozljede, među ostalim i potres mozga i u bolnici je provela 10 dana.

Nakon nesreće, obitelj prijateljice ministrice Žalac, pokušala je nagovoriti jednog člana familije da lažno izjavi policiji kako je on, a ne Marijana Obradović, tog kobnog dana, u vrijeme kad se dogodila nesreće, upravljao automobilom. No, on je to odbio. Kao što je Telegram pisao, ministrica Žalac, dan nakon što je bez valjane vozačke dozvole, 9. ožujka, naletjela na djevojčicu u Vinkovcima, bila je, kao kuma, na krštenju sinčića svoje prijateljice Marijane Obradović u Jakšiću.

Krvne pretrage na kraju su pokazale da je vozila s 1,36 promila

Na tiskovnoj konferenciji koju je ministrica Žalac održala u ponedjeljak, 11. ožujka, kada je plačnim glasom novinarima objašnjavala zašto nije produžila vozačku dozvolu, više je puta spominjala šok, tvrdeći kako je još uvijek pod stresom. No, ona je samo dan nakon prometne nesreće kada je vozilom u Vinkovcima naletjela na djevojčicu, putovala u Jakšić i to prijateljici koja je počinila vrlo tešku nesreću, pokosivši u alkoholiziranom stanju ženu koja je hodala nogostupom, a potom pobjegla s mjesta nesreće.

Marijana Obradović danas je na upit Telegrama rekla kako ministricu Žalac (s kojom je veže dugogodišnje prijateljstvo, još iz studentskih dana na osječkom Ekonomskom fakultetu), nije obavijestila o nesreći koju je počinila nešto više od dva mjeseca prije toga. Isto su Telegramu potvrdili i iz Ministarstva regionalnog razvoja: – ministrica Žalac nije znala da će biti kuma djetetu čija je mati počinila prometnu nesreću s 1,36 promila alkohola u krvi.