Ovo je pristupna cesta u Svetoj Klari koja glasi na suprugu ministra Kujundžića

Zakon o sprječavanju sukoba interesa obvezuje dužnosnike da prijavljuju sve nekretnine u svom ili vlasništvu supružnika. Ministar Kujundžić u svakom slučaju to nije učinio za zemljišnu česticu u Svetoj Klari koja se proteže na 578 četvornih metara.

Kako je maloprije prvi objavio Jutarnji list, riječ je o nekretnini koja je u zemljišnim knjigama označena kao oranica i glasi na suprugu gospodina Kujundžića, a on je nije prijavio Povjerenstvu za sukob interesa.

U naravi je riječ o putu prema zgradama koje je svojedobno gradila Tatjana Kujundžić i od njega, kako se zasad čini, ne ostvaruje imovinsku korist, no to je jedan od elementa u priči o ovoj zemljišnoj čestici koji još nismo do kraja istražili.

‘U gruntovnici su spori’

Ministar je pak nakon objave u Jutarnjem izjavio kako je riječ o pristupnoj cesti na koju će se uknjižiti Grad Zagreb. “Moja supruga je 2008. gradila tri, četiri zgradice u Svetoj Klari i ta čestica je pristupna cesta tim zgradama i ona se zapravo vodi na Grad Zagreb, samo je gruntovnica spora”. Dodao je i kako bi “volio da je to moje, ali nije”.

Dok se navodi Milana Kujundžića ne provjere, treba naglasiti kako je prilično davno prebačena iz propale tvrtke na njegovu suprugu osobno.

Izvadak iz zemljišne knjige dokazuje kako je i ta parcela od 578 četvornih metara nekada bila u vlasništvu Zidnog vrta, tvrtke koja je u ožujku 2015. brisana iz registra. Tri godine kasnije, 2018., kao vlasnica se uknjižuje Tatjana Kujundžić i to temeljem “odluke o podjeli imovine članu društva”. Ministar je dakle, u svakom slučaju nije prijavio pune dvije godine.