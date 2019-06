Ovo je taj strašni lijevi aktivist koji smješta Kuščeviću. Čovjek je godinama istraživački novinar

Prije tri dana Telegram je otkrio kako je ministar uprave Lovro Kuščević izgradio kuću u Nerežišćima na Braču, ali je 11 godina nije upisao u katastar. Samo dan nakon toga otkrili smo i drugu, još veću aferu s ministrovim nekretninama: Kuščević je, naime, nasuprot te kuće, na čestici koja se u katastru vodi kao pašnjak, sagradio još jednu kuću. Kako bi riješio problem gradnje na poljoprivrednom zemljištu, gospodin Kuščević izveo je zanimljiv manevar: prvo je zatražio dozvolu da sagradi štalu, a kad je gradnja završila općina Nerežišća, u kojoj je Kuščević tada bio načelnik, donijela je novi prostorni plan kojim je omogućeno da se štale prenamjene u stambene zgrade.

Ministar je posljednjih dana u par navrata istupio povodom Telegramovih otkrića, nudeći nekoliko zabavnih objašnjenja, poput onog da ima toliko nekretnina da ih je teško sve pratiti. No, jučer je ipak bio posebno inspiriran. U razgovoru s N1 televizijom ministar Kuščević ponudio je novu teoriju za svoje afere: smještaju mu “lijevi aktivisti”. Kako kaže, pokušavali su i ranije ali je sada, kada je na ministarskoj funkciji, priča dobila na važnosti.

Muzička akademija, obitelj Klanac, Bandić…

Stoga smo zaključili kako bi bila šteta javnosti ne predstaviti strašnog “lijevog aktivista” na kojeg se Kuščević referira; Telegramovog novinara Andreja Dimitrijevića. Otkako je postao dio Telegramovog istraživačkog tima, Dimitrijević je otkrio nekoliko ozbiljnih afera koje su postale nacionalne teme citirane u svim medijima. Prvenstveno probleme s Muzičkom akademijom; Telegram je u velikoj priči popraćenoj videima i fotografijama javnosti prvi ukazao kako je zgrada koja je koštala 228 milijuna kuna u raspadu nakon manje od pet godina.

Otkrio je i simpatičnu obitelj Klanac, čijih je 14 članova svojedobno bilo zaposleno u zagrebačkoj plinari. Donio je i priču s Brača, iz bajkovite uvale u kojoj najmoćniji Hrvat naftnog biznisa izvodi radove bez dozvole. Dan kasnije Državni inspektorat zatvorio je to gradilište. O Bandićevim projektima pisao je u nekoliko navrata, između ostalog i kako je naručio skupe eko koševe za smeće za vrtiće i škole. Nije stao na tome, pa je pisao i kako je Grad Zagreb u svrhu promidžbe Bandićevog projekta obnove fasada posve nepotrebno platio postavljanje skela na Britanskom trgu, i to 570 tisuća kuna. Doznao je i da je HŽ sve spetljao zbog čega kasni početak gradnje pruge Križevci – Koprivnica, što bi moglo dovesti do gubitka 241 milijuna eura potpora iz EU fondova.

Smijenio je direktora koji je dao kat bez natječaja

U jednom od svojih prvih istraživačkih tekstova na Telegramu, Andrej je otkrio i nekoliko neobičnih poteza direktora Fonda za zaštitu okoliša Dubravka Ponoša; između ostalog kako je prebacio čistačice u pisarnicu, a za čišćenje angažirao privatnu tvrtku što je Fond koštalo 500 tisuća kuna. Nakon tog teksta raspisali su natječaj. Otkrio je i da je direktor Elektre u Varaždinu bez natječaja dao pola kata u najam, nakon čega je HEP ekspresno reagirao i smijenio gospodina. Andrej je taj uspjeh proslavio slavodobitnim tvitom, koji možda nije bio najpametniji potez ako je htio ostati u sjeni, čemu bi svaki ljevičarski aktivist koji ruši ministre trebao težiti:

Smijenio sam prvog direktorahttps://t.co/hLdrliSIJG — Andrej Dimitrijević (@AndrejDimitrije) April 26, 2019

Inače, Dimitrijević je karijeru počeo 2008. na HRT-u gdje je prvo radio u Mozaičnom programu za Dobro jutro Hrvatska i druge emisije. Nakon dvije i pol godine prelazi u Informativni program, točnije u Zagrebačku panoramu koja mu postaje matična redakcija. Istodobno je radio i za Dnevnik 3, Potrošački kod, Euromagazin i Vijesti. Krajem 2010. prelazi na RTL gdje radi u newsu na RTL-u Danas, a kasnije i na RTL Direktu. Uskoro se probija do dnevno-istraživačkog magazina Potraga gdje radi od 2017. do 2019., kada dolazi u Telegram.