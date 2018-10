Ovo na slici je predsjednik Finske koji je na predavanju sjeo na stepenice jer na stolcima nije bilo mjesta

Na društvenim mrežama maloprije smo naletjeli na priču koja nam se učinila zgodnom za podijeliti s vama. Prije nekoliko tjedana netko je, naime, snimio finskog predsjednika Saulija Niinistöa na sajmu knjiga u gradu Turku gdje je došao poslušati govor svoje supruge.

Niinistö je malo zakasnio na događaj pa su svi stolci već bili popunjeni. No to ga nije pretjerano omelo pa je gospodin naprosto sjeo na stepenice gdje su se već smjestili neki ljudi za koje nije bilo mjesta.

Iz Hrvatske se vraćao u ekonomskoj klasi

Ljudima je, naravno, to bilo jako simpatično, a navodno su mu neki ponudili i da sjedne na njihov stolac, ali ih je on ljubazno odbio. Rekao je kako mu je bilo prilično udobno na stepenicama jer je mogao otići u bilo kojem trenutku. No, evidentno mu je na sajmu bilo zanimljivo pa to nije učinio.

Inače, ako se sjećate, to je isti onaj gospodin koji je nakon službenog susreta s hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar Kitarović iz Splita za Helsinki putovao low cost kompanijom i sjedio u ekonomskoj klasi.