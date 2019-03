Telegram je jučer ekskluzivno objavio priču o Marijani Obradović, kumi ministrice Gabrijele Žalac koja je, ozbiljno alkoholizirana, 20. prosinca izazvala prometnu nesreću; udarila je pješakinju na nogostupu, vukla ju je na haubi auta i zatim pobjegla. U prvoj verziji policijskog očevida između ostalog je pisalo kako će protiv gospođe Obradović “biti podnesena kaznena prijava zbog dva kaznena djela; Izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu i Nepružanja pomoći povrijeđenoj osobi u prometnoj nesreći”.

U međuvremenu se nešto dogodilo i policija je odlučila ne prosijediti slučaj DORH-u. Ustvrdili su kako nema kaznenog djela te da će stoga gospođu goniti samo prekršajno. Nakon Telegramovog teksta, nadležna požeško-slavonska policija reagirala je priopćenjem u kojem su ustvrdili kako su od liječnika naknadno dobili pojašnjenje da je pješakinja lakše ozlijeđena pa da je stoga posve logično da je neće kazneno goniti. U istom je priopćenju svejedno usput napisano kako će DORH ipak, nakon Telegramovog teksta provesti vještačenje.

Neobičan istup ministra policije

Danas oko 16 sati u obranu lokalne policije stao je i ministar Božinović koji je ustvrdio kako je jasno da su postupili prema zakonu. “Kad govorimo o razlici između kaznenog i prekršajnog djela, određuje ju težina ozljede. Kada je lakša ozljeda onda je prekršajna, a teža onda je kaznena prijava. Nije na policiji da određuje težinu ozljede koju je osoba doživjela”, kazao je ministar.

I to je točno. Međutim, poanta je u tome da i policija i ministar ignoriraju drugo kazneno djelo – nepružanje pomoći, koje je i bilo navedeno u izvješću očevida provedenog nakon nesreće. Članak 123. Kaznenog zakona, u stavku 2 propisuje: “tko ne pruži pomoć osobi u opasnosti koju je sam prouzročio, iako je to mogao učiniti bez veće opasnosti za sebe ili drugoga, kaznit će se kaznom zakona do tri godine”.

Ostavila ozlijeđenu na podu i zbrisala

Marijana Obradović zaletjela se na pješakinju Nataliju Baričević na nogostupu. Kako je kasnije utvrđeno, imala je 1,36 promila alkohola u krvi, a nakon nesreće je pobjegla, ostavivši ozlijeđenu ženu da leži. Stručnjaci s kojima je Telegram danas razgovarao objasnili su zašto policija u slučaju nepružanja pomoći slučaj mora proslijediti DORH-u, odnosno zašto pod ovakvim okolnostima mora biti podnesena kaznena, a ne prekršajna prijava.

Profesor Kaznenog prava s Pravnog fakulteta u Osijeku, Igor Vuletić, neizravno nam je potvrdio kako je policija morala slučaj proslijediti DORH-u. “Prvo se želim ograditi od konkretnog slučaja jer o njemu ne znam ništa, moj komentar je načelne prirode i odnosi se samo na tumačenje teksta važećeg Kaznenog zakona, odnosno članka za koji ste me pitali”, napomenuo je profesor.

Odluka Vrhovnog suda također demantira policiju

“Ako se pažljivo pročita članak 123. stavak 2., vidjet će se da on kažnjava svakog tko je skrivio opasnost i onda nije pružio pomoć unesrećenoj osobi. Pritom, Zakon ne precizira o kakvoj se opasnosti mora raditi. Na primjer nigdje ne piše da to mora biti opasnost po život ili teška tjelesna ozljeda”, kazao je. Posve slučajno, profesor je pri ruci imao jednu noviju odluku Vrhovnog suda iz 2013. koju je citirao.

”Novim Zakonom u odnosu na ovo kazneno djelo proširena je kriminalna zona, jer počinitelj odgovara za svaku vrstu ugroze žrtve”, obrazložio je Vrhovni sud. “Iz tog bih se usudio zaključiti da je stajalište policije koje ste mi prenijeli u najmanju ruku dvojbeno, još jednom napominjući da ne ulazim u konkretni predmet”, zaključuje izvanredni profesor Vuletić.

Jedna od najuglednijih sutkinja smatra isto

Da težina ozljeda doista nema nikakve veze s prijavljivanjem vozačice za bijeg s mjesta nesreće, odnosno nepružanje pomoći proizlazi i iz komentara Kaznenog zakona iz 2011. godine što ga potpisuje sutkinja Vrhovnog suda Ana Garačić.

Ona za ovu zakonsku odredbu kaže: “Ovdje je riječ o pravom kaznenom djelu nečinjenja koje se iscrpljuje u samom nečinjenju, pa posljedica djela ne ulazi u njegovo zakonsko biće niti se ona utvrđuje”, napisala je ugledna sutkinja.

Telegram je danas razgovarao i s dvije odvjetnice stručne u kaznenom pravu. Obje dijele stav sutkinje Garačić, te objašnjavaju kako bi državno odvjetništvo trebalo ispitati je li Marijana Obradović počinila kazneno djelo “nepružanja pomoći”.

Vozačica je napravila nesreću i morala je pomoći

“Ovdje je jasno da je vozačica naletjela na pješakinju. U tom trenutku ona nije znala kakve joj je ozljede nanijela, no evidentno ju je dovela u opasnost, te je tu opasnost sama prouzročila. Zakonodavac je bio jasan, te je propisao kaznu za osobu koja u takvoj situaciji ne pruži pomoć. Zato držim da bi državno odvjetništvo moralo nastaviti izražavati ovaj slučaj i provjeriti jesu li ispunjene okolnosti iz kojih bi proizašao dovoljan stupanj sumnje da je vozačica počinila upravo ovo kazneno djelo”, rekla nam je odvjetnica Vesna Alaburić.

I odvjetnica Višnja Drenški-Lasan također potvrđuje da iz članka 123. stavka 2. proizlazi kako bi vozačica koja je naletjela na pješakinju i odvezla se s mjesta nesreće trebala odgovarati za “nepružanje pomoći”. Pojašnjava kako zakonodavac nije vezao tu odredbu isključivo uz prometnu nesreću, već uz svaku opasnost u koju bi počinitelj doveo neku drugu osobu.

Smatramo kako bi bilo iznimno važno čuti stav nadležnog, odnosno šefa PU Požeško-slavonske, Željka Grgića. Telegramov Drago Hedl još je jučer pokušao doći do njega, no nije odgovarao na pozive. Nakon što smo danas razgovarali sa stručnjacima, Telegram je zamolio i ministra Božinovića za komentar. Objavit ćemo ga u cijelosti čim nam stigne.