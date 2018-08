Ovo s udžbenicima je stvarno ispalo jako neozbiljno, provjerili smo što se događa

Nova školska godina počinje u ponedjeljak, dakle za četiri dana, a udžbenici za one škole koje će ove godine krenuti s eksperimentalnom kurikularnom reformom, još nisu gotovi.

Radi se o 74 osnovne i srednje škole koje su ušle u program Škola za život, a iako izdavači tvrde kako zapravo još nisu dobili ni upute iz pojedinih škola koje udžbenike im treba raditi, iz Ministarstva znanosti i obrazovanja tvrde da je cijeli problem nastao jer izdavači žele dobiti veću cijenu za udžbenike.

U slučaju da do ponedjeljka sve ne bude gotovo, ministrica Blaženka Divjak najavila je plan B kako bi primirila javnost, no kako neslužbeno doznajemo, većina izdavača sada je ipak obećala kako će udžbenike do ponedjeljka isporučiti. Napravili smo pregled malog kaosa koji se pojavio.

1. Kako je došlo do ovog problema?

Sve je zapravo u javnost izašlo ovoga tjedna kada su izdavači poručili kako je nemoguće da svi eksperimentalni udžbenici budu spremni za ponedjeljak 3. rujna kada počinje školska godina.

Dakle, udžbenici bi mogli kasniti, a kako Večernji list danas piše, izdavači tvrde da iz dijela ekseprimentalniih škola još nisu dobili popis udžbenika po kojima će nastavnici raditi pa ne znaju što bi točno i u kojim količinama trebali tiskati i dostaviti u škole koje idu po novom programu.

2. Iz Ministarstva su uvjereni da nakladnici žele veću cijenu udžbenika

Iz Ministarstva znanosti i obrazovanja pak tvrde kako je stvar u novcu, odnosno da izdavači već imaju spremne skoro sve potrebne udžbenike, ali žele postići veću cijenu. Isto tako, kako neslužbeno doznajemo, dio izdavača je već kontaktirao s ministarstvom i obećao da će udžbenici biti isporučeni možda već i ovoga tjedna.

“Osobno se ne dam ucjenjivati ni od koga, a ni učitelji i učenici sigurno neće biti ničiji taoci”, poručila je ministrica Divjak i najavila da u najgorem slučaju, odnosno da svi udžbenici zaista ne stignu u škole, postoji plan B.

3. Ministrica pisala školama

Odmah nakon najave da udžbenici neće biti gotovi na vrijeme, ministrica Divjak je promptno poslala pismo u 74 osnovne i srednje škole koje idu po novom pogramu. “Želimo Vas informirati kako je postupak nabave nastavnih materijala u tijeku te bi nastavni materijali trebali biti u školama u prvom tjednu nastavne godine.

Ministarstvo vodi računa i o eventualnoj okolnosti kašnjenja isporuke nastavnih materijala te je pripremilo i drugu opciju koja će učiteljima i nastavnicima osigurati nesmetani početak Škole za život”, stoji u pismu koje je Divjak poslala. Isto tako obećala je nastavnicima da će ih ovoga petka informirati o učinjenom te načinu organizacije nastave u prvom tjednu nastavne godine.

4. Kakav je plan B?

Plan B, odnosno rezervni program, koji je Divjak spomenula i za koji tvrdi da je jako dobar, zapravo se odnosi na zamjenske listiće za 8.500 učenika koji će sudjelovati u prvoj godini eksperimentalnog programa. Oni bi bili prijelazno rješenje dok ne dođu zakašnjeli udžbenici.

5. Problem i s javnom nabavom

Problem s kojim se projekt novog školovanja suočava nije samo onaj s udžbenicima, nego i s obveznom opremom koja je potrebna da bi sve krenulo.

Večernji piše i kako je početkom kolovoza poništena javna nabava za 13 tisuća računala za program obvezne informatike u petim i šestim razredima osnovne škole jer se na natječaj javio samo jedan ponuđač pa potrebna računala za nastavu informatike još uopće nisu stigla.

6. Tko uopće sudjeluje u projektu Škola za život?

Ukupno 74 osnovne i srednje škole. Ministarstvo znanosti i obrazovanja je raspisalo natječaj za škole koje žele sudjelovati u ovom projektu. Rezultati su bili poznati krajem ožujka, izabrane su 72 škole, od toga 46 osnovnih i 26 srednjih.

Naknadno su se uključile još dvije škole koje su prikupile novce donacijama ili pomoću tijela lokalne samouprave. Ukupno je to oko 8.500 učenika i oko 1.500 učitelja koji sudjeluju u prvoj godini programa.

7. Na koje se sve predmete odnosi?

Eksperimentalni program provest će se u 1. i 5. razredu osnovne škole u svim nastavnim predmetima, u 7. razredu osnovne škole za biologiju, kemiju i fiziku. Što se tiče srednjih škola za prve razrede gimnazija program ide u cijelosti, dakle odnosi se na sve predmete, a primjenjivat će se i na općeobrazovne predmete u prvim razredima četverogodišnjih strukovnih škola.