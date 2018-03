Ovo u Osijeku sve je ozbiljnije, sad jedna udruga javlja da je otrovana i sirota vidra

Osječko-baranjska policija proteklih je dana zaprimila više dojava građana o trovanja pasa na području Osijeka i očevidom na više mjeste pronašla bijelu praškastu materiju, koja će biti poslana na vještačenje, a nadležni su pozvali građane da ne skupljaju sami sumnjivi materijal, već obavijeste nadležne institucije.

U međuvremenu je primljeno i više dojava o uginulim golubovima, a maloprije je na svom Facebook profilu Udruga za zaštitu divljih životinja AWAP objavila fotografije vidre koja je, sumnja se, također otrovana, a koja ubrzo uginula.

“Dobili smo dojavu iz Osijeka da je danas zbrinuta vidra, u jako lošem stanju, te je nakon kratkog vremena umrla. Navodno je otrovana, kao što imamo dojavu da su našli i otrovane ribe, te da se tako mogla otrovati.

Takođe je otrov mogao doći u vodu nakon kiše, slivnim vodama sa ulica grada, na kojem je prosut. Molimo vlasnike kućnih ljubimaca da obrate pažnju na ovaj info, kada s njima šeću uz vode”, poručili su iz udruge.

Izvid je u tijeku, pregledavaju se kamere

Danas je predstavnik Službe za epidemiologiju županijskog Zavoda za javno zdravstvo Karlo Kožul izvijestio kako za sada nema oboljelih ljudi. Pozvao je građane da ne skupljaju sami sumnjivi materijal, već obavijeste nadležne institucije. Rezultati vještačenja se očekuju za oko tjedan dana, izvijestio je načelnik osječko-baranjske Policijske uprave (PU) Ladislav Bece.

Na izvanrednoj konferenciji za novinare u Gradskoj upravi, sazvanoj nakon dojava građana proteklih dana, Bece je kazao kako je policija zaprimila 13 dojava, od kojih su se dvije odnosile na trovanje pasa, a ostale na pronalazak sumnjive praškaste materije.

Dodao je kako je danas zaprimljena i dojava o uginuću golubova u središtu grada. To su preuzele veterinarske službe, a policija će provjeriti radi li se i u ovom slučaju o nekom otrovu, rekao je. Dodao je kako policija pregledava i snimke nadzornih kamera i da izvidi traju. Glasnogovornik PU Darijo Premec kazao je kako policija surađuje sa svim veterinarskim stanicama, ali su u samo dvije stanice zabilježeni simptomi trovanja pasa.

‘Nedvojbeno se truju psi i golubovi’

Gradonačelnik Ivan Vrkić smatra kako se “sigurno i nedvojbeno radi o tome da se truju psi i golubovi” te da se od nadležnih institucija očekuje analiza prikupljene sumnjive materije i odgovor je li u pitanju otrov. Ističe da se dojave građana, poput one da je cijeli grad posut otrovom, ne podudaraju s dosad prikupljenim podacima te da ovaj problem ne želi precijeniti, ali niti podcijeniti.

“Naši podaci nisu takvi da mislimo da je cijeli grad posut otrovom, a svjesni smo da se širi psihoza i ne bih želio nagađati koliko je ona u ovome trenutku utemeljena”, istaknuo je gradonačelnik. Imamo problem jer nam društvene mreže pokazuju da je pojavnost problema daleko veća, nego što to građani prijavljuju policiji, pa pozivamo građane da ako otkriju nešto sumnjivo obavijeste nadležne veterinarske stanice, koje će prikupiti uzorke, a policija će ih slati na analizu, poručio je Vrkić.

Gradonačelnik misli da se radi o ‘psihološkom ratu’

Gradonačelnik je ocijenio kako je potrebno neko vrijeme da se dođe do rezultata po predivđenoj proceduri i da je grad spreman platiti kako bi se što prije dobila povratna informacija, ako je potrebno i analizom u neovisnim laboratorijima.

Pitamo se što se događa, posebice u Osijeku, za koji smo smatrali da prednjači u Hrvatskoj u zaštiti životinja. Ne vjerujem da je to reakcija na ono što smo do sada postigli u tome procesu i da se radi o sukobu ljubitelja pasa i onih koji to nisu, u kojem netko ratuje na najgori mogući način, kazao je Vrkić. Imamo dojam da tu pomalo ima i nekog psihološkog rata, između onoga koji su za domaće životinje, i onih koji nisu, dodao je Vrkić.