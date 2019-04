Poruke pune mržnje koje je kuma ministrice Gabrijele Žalac, Marijana Obradović, slala suprugu svoje kasnije žrtve, Natalije Baričević, danas su glavna tema razgovora ne samo u Jakšiću, općinskom središtu nadomak Požege, već u cijelom tom kraju. Telegram je jučer prvi objavio kako je Marijana Obradović, mjesecima prije nego što će 30. prosinca prošle godine u pijanom stanju, na pješačkoj stazi, pogaziti Nataliju Baričević, njenom suprugu, Ivanu Baričeviću, slala krajnje ružne, prostačke i mržnjom ispunjene poruke, na račun njegove bračne družice.

Taj, do sada nepoznat detalj, može baciti posve novo svjetlo na istragu o prometnoj nesreći koju je skrivila ministričina pijana kuma, koja je potom, iako je poznavala osobu na koju je naletjela automobilom, pobjegla s mjesta nesreće. Možda je u svemu postojao i nekakav motiv.

Načelnik općine zamjera vozačici što je pobjegla

Policija i Općinsko državno odvjetništvo ne izlaze s novim detaljima slučaja, no načelnik Općine Jakšić, Ivan Kovačević (HDZ) kaže kako je nakon nesreće razgovarao i s Natalijom Baričević i s Marijanom Obradović. Natalija Baričević nezavisna je vijećnica s kandidacijske lista grupe birača Domagoja Oreškog, dok je u ranijem sastavu Općinskog vijeća Jakšića Marijana Obradović, tada kao članica HSP-a, bila čak i predsjednica.

Kasnije je prešla u Hrvatsku demokratsku zajednicu, ali nakon saznanja da je skrivila prometnu nesreću u alkoholiziranom stanju i pobjegla, ne pruživši žrtvi pomoć, izbačena je iz HDZ-a. Dr. Željko Glavić, predsjednik županijskog odbora HDZ-a, takav njen postupak nazivao je ”neciviliziranim”.

– Meni je žao što se to dogodilo, kaže za Telegram Ivan Kovačević, načelnik Općine Jakšić, komentirajući događaj u kojem je stradala članica općinskog vijeća. – Žao mi je obje osobe. Ali, da se meni dogodilo ono u čemu je sudjelovala Marijana Obradović, stao bih i pomogao. Zaustavio bih se i da sam pogazio životinju, a kamo li ljudsko biće. To joj zamjeram. Poznam ih obje, ne želim suditi, ali da se meni to dogodilo, pružio bih pomoć unesrećenoj osobi.

‘Ovo nije prvi put da šalje svakojake poruke’

Kovačević kaže kako mu nije poznato je li od ranije između Natalije Baričević i Marijane Obradović bilo prijepora i dodaje kako se svašta priča. – A da je Marijana Obradović sklona slanju kojekakvih poruka, neprijeporno je. Čini li to samo kad je ”malo veselija”, to ne znam, ali je pouzdano da suprug Natalije Baričević nije jedina osoba kojem je slala kojekakve poruke.

– Što se pak tiče rada Općinskog vijeća Jakšića – nastavlja Kovačević – ono radi normalno i imat će sjednicu početkom svibnja, jer je potrebno donijeti odluku o bankovnom jamstvu, a Natalija Baričević najavila je dolazak.

Kovačevića pitamo kako gleda na činjenicu da je Marijana Obradović nakon nesreće, izbačena iz HDZ-a, stranke kojoj on pripada. – Kako je u stranku ušla, tako je iz nje i otišla. Da se mene pitalo, nikada je ne bih primio u HDZ-a. Jer, ako netko, poput nje, ulazi u stranku iz privatnih interesa ili zbog svoje drage kume, onda mu u HDZ-u nije mjesto. Kad netko kao ona promijeni toliko stanaka, onda se valjda mora upitati jesu li baš sve stranke bile loše, a samo je ona bila ispravna. Nestabilna je i labilna osoba.

Žalosno je da bez Telegrama slučaja ne bi bilo

– Nataliju Baričević posjetio sam odmah nakon nesreće, jer je općinska vijećnica i rekao sam da mi je iskreno žao zbog svega što se dogodilo. Razgovarao sam i s Marijanom Obradović: ‘Jako si pogriješila’, kritizirao sam njen postupak. ‘Ja tako nikada ne bih postupio. Pogotovo što ti to nije prvi put. Ne može se nekom učiniti zlo, a onda se praviti kao da se ništa nije dogodilo. To je sramotno, to nije čovječno’, rekao sam joj, kaže Kovačević.

Sljedeće srijede, 17. travnja, Marijana Obradović, nakon što su to već (odvojeno) učinili Natalija Baričević i njen suprug Ivan, dat će iskaz u Općinskom državnom odvjetništvu u Požegi. Svakako najzanimljiviji dio njenog iskaza bit će objašnjenje porukâ koje je slala suprugu svoje žrtve. Hoće li te poruke, a ima ih desetak i kako smo rekli, kipte mržnjom prema Nataliji Baričević, biti novi trag u istrazi, teško je predvidjeti.

No, najžalosnije u cijeloj toj priči jest činjenica kako bi cijeli slučaj, da o svemu nije izvijestio Telegram, završio na prekršajnoj prijavi, koju se požeška policija spremala podnijeti upravo na dan kada je izašao Telegramov tekst. Tek potom, do tada vrlo neobičnu policijsku istragu, preuzelo je Općinsko državno odvjetništvo u Požegi.