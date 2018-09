Jutros smo, nakon vijesti o nestaloj curici iz Sirije koja se navodno odvojila od svog oca blizu Plitvica, poslali upit o slučaju u policiju. Upravo su se javili iz policijske uprave ličko-senjske i demantiraju navode sirijskog izbjeglice koji tvrdi da ga je hrvatska policija prije nekoliko dana uhvatila na području sela Smoljanac i vratila u Bosnu i Hercegovinu, te da su se oglušili na njegove tvrdnje da je s njim petogodišnja kći Allsa.

Iz policije tvrde kako u selu Smoljanac uopće nije bilo postupanja policije, kao što tvrdi Sirijac. Tvrde i kako navedene koordinate lokacije koja je objavljena na stranici Adrie, a koje pokazuju mjesto gdje je mala Allsa bila s ocem prije nego ga je policija odvela, ne odgovaraju selu Smoljanac kako to tvrdi otac. “Iznijete koordinate o mjestu na kojem se navodno događaj dogodio su lažne, odnosno ne potvrđuju navod o tome da je do postupanja došlo u selu Smoljanac. Navedene koordinate označavaju područje grada Gospića udaljenog oko 70 km od sela”, stoji u odgovoru Telegramu. Doduše, moguće je da se radi o običnoj grešci ucrtavanja koordinata.

This is the last known location where little Allsa was with a father and couple of migrants, the location was shared by the father of a missing Allsa!

Please all who have any kind of info contact the police in Velika Kladuša BiH,or the first police office anywhere in the area! pic.twitter.com/x23imHgnBI

