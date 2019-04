Policija je riješila aferu Tolušićevih montaža. Prvi osumnjičeni bivši je šef navijača reprezentacije

Bivšeg vođu navijačke skupine hrvatske nogometne reprezentacije Uvijek vjerni Krunu Grlevića policija je kazneno prijavila zbog prijetnji potpredsjedniku Vlade i ministru poljoprivrede Tomislavu Tolušiću. Prva je to prijava u aferi fotomontaža, odnosno početak raspleta slučaja objave fotografija koje su trebale trebala sugerirati ministrovo druženje s rasnom crnkom, te konzumiranje droge.

Nacional je objavio priču o fotomontaži

Fotografije na kojima je navodno Tolušić u društvu prostitutke krajem siječnja ove godine objavio je tjednik Nacional. U članku je bilo obrazloženo da se radi o fotomontaži kojom se pokušava smjestiti Tolušiću. Urednik Nacionala Berislav Jelinić nije otkrio istražiteljima od koga je fotografije dobio, tek je izjavio kako je posrednik bio u iznimnom strahu za svoj život.

Ministar je pak nakon objave ustvrdio kako je zbog čišćenja kriminala u sektoru poljoprivrede postao meta podmetanja i prijetnji, ali je dodao kako se “banda namjerila na krivoga”. Naglasio je i da očekuje brzu istragu. Od tada su i on i njegova obitelj pod pojačanom policijskom zaštitom.

Prijetio ministru narušavanjem ugleda

Kako je Telegramu večeras potvrđeno iz Ravnateljstva policije, prijava zbog prijetnje ministru podnijeta je protiv 47-godišnjaka.

U pitanju je kvalificirani oblik prijetnje upućen službenoj osobi i to u vezi s obavljanjem njezine dužnosti, odnosno Tomislavu Tolušiću kao članu hrvatske Vlade. Osoba koja je ministru prijetila tvrdila je da će mu uništiti društveni položaj. Za to nedjelo Kazneni zakon propisuje kaznu od šest mjeseci do pet godina zatvora.

S kim je sve surađivao Kruno Grlević?

Grlević je još krajem veljače, otprilike mjesec dana nakon objave sporne fotografije bio na ispitivanju u USKOK-u. Odmah su se pojavile informacije kako je priznao svoju ulogu u posredovanju spornih fotomontaža prema medijima. On to, međutim, nije potvrdio, najavivši samo da će angažirati odvjetnika.

Budući da je policija za sada iznimno štura u objavi detalja o kaznenoj prijavi protiv Grlevića izvjesno je kako vjeruje da u prijetnjama Tolušiću nije bio sam. Ovdje valja podsjetiti da je na ispitivanju u USKOK-u nakon objave fotografija bio i poduzetnik Claude Jambrušić, s kojim je Grlević iznimno blizak. I Jambrušića se spominjalo kao osobu koja je zbog sukoba s ministrom poljoprivrede bila spremna naškoditi mu objavom fotomontaže, no on je to javno demantirao.