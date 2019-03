Policija i Vlada lagali su o slučaju Klancir, poklopili su ih stručnjaci, profesori i sindikat. I?

Novinarku Net.hr-a Đurđicu Klancir u utorak su u redakciji legitimirala dva policajca, objasnivši kako to čine na zahtjev sisačke policije, od kojih je postupanje zatražio odvjetnik zbog pokretanja tužbe protiv nje. Klancir je to objavila na Facebooku, i brzo uzbunila javnost i medije, koji su se uglavnom složili kako u demokratskim društvima nije normalno da policija upada u redakcije medija i legitimira novinare. Reagirali su i profesori ustavnog prava iz Zagreba, Osijeka i Rijeke, unisono potvrđujući kako je ovom akcijom prekršen Ustav.

Ono što je uslijedilo djeluje još opasnije. Prva reakcija policije bila je tragikomična, ali kako su se pojavljivala nova pitanja, policijska opravdanja postajala su zabrinjavajuća, sve dok se nisu pojavile sumnje da hrvatska policija naprosto iznosi neistine. Nepravilnosti u postupanju postale su tako bjelodane da je ostavku odgovornog policijskog šefa zatražio i Sindikat policijskih službenika, što je potez bez presedana. Da stvari budu malo jasnije, pripremili smo pregled cijele afere, s naglaskom na to kako je u pojedinim fazama reagirala policija.

1. Policija tvrdi da nije mogla shvatiti o kojoj se Đurđici Klancir radi

Istoga dana kada je novinarka objavila što joj se dogodilo, Ministarstva unutarnjih poslova priopćilo je da je sve bilo po zakonu, i kako se tu radilo o podnesenom zahtjevu opunomoćenika oštećene osobe, koja je zatražila ustupanje podataka za pokretanje privatne tužbe.

“Iz dostavljene dokumentacije policija nije mogla nedvojbeno utvrditi o kojoj konkretnoj osobi bi se točno radilo jer u Hrvatskoj postoji više osoba imenom i prezimenom novinarke. Jedini pouzdan podatak je bio da se radi o novinarki portala Net.hr. Stoga su policijski službenici otišli u redakciju portala kako bi utvrdili točan identitet”, objavili su iz MUP-a. Navodno oštećena osoba koja se sprema tužiti novinarku je sisačko-moslavački župan Ivan Žinić.

2. Procurile slike druženja župana i šefa policije

U srijedu su neki mediji, među njima i Telegram, objavili fotografije sisačkog župana Žinića i načelnika PU zagrebačke Marka Rašića kako sjede na kavi. Policajci iz baš te postaje legitimirali su Đurđicu Klancir. Snimljene su u srpnju 2017. u sisačkom kafiću blizu ureda županije, a Rašić je dva mjeseca nakon tog druženja otišao raditi u Zagreb. Malo prije nego što su procurile fotografije iz kojih je evidentno da se on i načelnik zagrebačke policije poznaju i druže, župan Žinić je potvrdio da sprema tužbu protiv Klancir, ali i rekao da on u redakciju nije poslao policiju. Premijer Andrej Plenković kazao je kako je bliskost župana Žinića i načelnika PU zagrebačke posve nebitna. “Mogu biti i braća, to nema nikakve veze s ovim slučajem”, izjavio je.

3. Još nemuštih objašnjenja iz policije

Pomoćnik načelnika Uprave policije Josip Bukvić pokušao je objasniti zašto je dolazak policajaca u redakciju Net.hr-a bio posve opravdan, ali nije dao zadovoljavajuće objašnjenje na to kako je moguće da jedan župan, odnosno njegov odvjetnik, koristi policiju za prikupljanje informacija koje su mu potrebne za pokretanje privatne tužbe. Rekao je da je policija od odvjetnika dobila zamolbu da novinarku potraže u svom informacijskom sustavu. Kada tamo nisu pronašli tražene podatke, odvjetnik, Antonio Kaleb, rekao im je da Đurđicu Klancir mogu pronaći na njezinom radnom mjestu, na što je Policijska postaja Sisak zatražila provjeru od svojih kolega u Zagrebu.

Dodao je kako u informacijskom sustavu MUP-a, odnosno u registru osoba i osobnih isprava nema podataka za ime i prezime Đurđica Klancir, već da postoje podaci o, kako je rekao, osobi koja se zove Đurđica Klancir-Ladišić. Na pitanje voditelja je li to dovoljan razlog za policijsku provjeru kakva je obavljena, Bukvić je odgovorio da se provjera osobe čiji podaci ne postoje u bazi MUP-a “mora napraviti na drugačiji način”. Dodao je da takvih zahtjeva i inače ima, ali ne previše. Bukvić je rekao da ne vidi problem ni u tome što je na zahtjev osobe koja se predstavila kao odvjetnik i pokazala punomoć pokrenut represivni aparat.

4. Telegram je dobio potvrdu da su izjave pomoćnika načelnika neistinite

Priču da policija nije mogla utvrditi koja je od više osoba istog imena i prezimena u Hrvatskoj tražena novinarka, demantirale su osobe iz policijskog sustava s kojima je razgovarala novinarka Telegrama Ana Raić Knežević.

Ona je doznala da se u službenom informacijskom sustavu uz ime i prezime Đurđice Klancir uredno nalazi i njezina fotografija, a ona je javna osoba čije su fotografije također lako dostupne na internetu. Bilo je prilično jednostavno doznati o kojoj se Đurđici Klancir radi. Zbog toga slanje patrole na njezino radno mjesto i legitimiranje nema baš nikakvo opravdanje, rekli su ljudi iz policijskog sustava za Telegram.

5. Sindikat traži ostavku ravnatelja policije

Ozbiljno iznenađenje došlo je u srijedu navečer, kada je Sindikat policijskih službenika u pismu ministru unutarnjih poslova zatražio ostavku glavnoga ravnatelja policije Nikole Miline zbog korištenja policije u političke svrhe. “Policiju se koristilo kao produženu ruku politike za zastrašivanje novinara na temelju dopisa odvjetnika lokalnog političara koji je iz redova vladajuće stranke”, jasno su rekli iz Sindikata, i potvrdili kako je policija tražene podatke mogla dobiti iz Informacijskog sustava MUP-a.

Na kraju su zaključili da se radi o udaru na slobodu medija te poruci svim novinarima da paze što pišu i koga istražuju, jer bi im policijski službenici po nalogu svojih policijskih šefova, koji se dodvoravaju lokalnim političkim moćnicima, mogli pokucati na vrata.

6. Ministar najavljuje promjene

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović danas je konačno komentirao slučaj. Rekao je da je, ako se utvrdi problem u postupanju policije, na vrhu sustava da taj problem riješi, i najavio mogućnost promjene pravilnika o policijskom postupanju, ili čak zakona ako se pokaže da su oni nedorečeni. Napomenuo je i da je Ravnateljstvo policije, koje je nadležno za policijsko postupanje, utvrdilo je da su policajci u ovom slučaju postupali u skladu sa zakonom.

“Međutim, čim određeno postupanje, koliko god bilo zakonito, može izazvati ovakve prijepore, moramo se upitati otkuda dolaze ti prijepori i što možemo učiniti da bismo ih ubuduće izbjegli”, istaknuo je i dodao kako se zakoni i propisi mijenjaju svaki put kada se za tim pokaže potreba. Gospodin Božinović na kraju je zaključio da u ovom slučaju nije bilo “nikakve skrivene agende” i da „policija nije postupala po bilo kakvom nalogu koji bi izlazio iz uobičajene, zakonske procedure.”

7. Bonus: Urnebesna teorija ministra Bošnjakovića

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković u srijedu je bio jako izgubljen, pa je rekao da ne zna zašto su policajci legitimirali novinarku, i da je to pitanje za policiju, nakon čega je dodao kako policijska intervencija možda nije bila povezana s novinarkom, već je “možda bila dojava za nekakvu bombu”. Ministar nije odgovorio na pitanje radi li se zastrašivanju novinara.