Tajno snimljeni razgovori gradonačelnika Milana Bandića s najbližim suradnicima preslušavani su danas na nastavku suđenja u aferi Agram. U njima se čuje kako gradonačelnik dogovara zapošljavanja u gradskoj upravi, koeficijente plaća zaposlenika i raspored sjedenja. Iz razgovora je posve jasno da se pritom prilagođavaju pravilnici i doslovno izmišljaju radna mjesta.

“Zrinka ide na mjesto posebnog savjetnika za ljudske resurse”, govori nekadašnji pročelnik Vidoje Bulum. Osoba s kojom razgovara uzvraća mu kako to radno mjesto ne postoji, ali Bulum ima rješenje: “To ćemo izmisliti. Napravit ćemo odjel za analitiku i još neka dva mala odjela. Smislit ćemo nešto”.

Bez Milana Bandića se nije radio ni raspored sjedenja

U razgovoru s Bandićem Bulum objašnjava i tko će gdje sjediti kada se ta izmišljena radna mjesta popune, te kolike će koeficijente imati buduće zaposlenice. “Tko je ova Majerovićka?”, pitanje je koje o budućoj zaposlenici dobiva pročelnik Bulum.

“To je ona šefova. Ona je jako bitna, pa ju smjestite kako treba”, odgovara Bulum. Međutim, jedno njegovo kadrovsko rješenje, a riječ je o ženi koja je iz kuhinje premještena na poslove tehničara unosa podataka, zbog čega je također mijenjan pravilnik, razbjesnilo je Bandića. Evidentno, kako se može čuti iz razgovora, žena dolazi iz njegove šire obitelji te nije zadovoljan što joj se, nakon premještaja plaća nije povisila niti je dobila bolje uvjete rada.

Bandić: ‘Imaš li imali poštovanja prema gradonačelniku?’

“Jel ti znaš gdje je ona? Sad će doći k meni s rješenjem i istim bodom kao kad je kuhala kavu. Vido, radite posao preko k….”, doslovno urla Bandić na Buluma. Ovaj pokušava objasniti kako nije pratio cijeli tijek premještaja dotične osobe.

“Jel ti znaš ko je ta mala? To je dijete iz moje familije. Budi malo čovjek! Imate li vi srca? Osjećate li vi ovu zemlju? Imaš li imalo poštovanja prema gradonačelniku? Vi j….! Što je ona dobila? K…. od ovce? I to zahvaljujući vama koje boli k….! Kamen bi proplakao Vido!”, patetičan je Bandić koji ovaj razgovor zaključuje riječima: “Kad vama treba nešto, onda to znate”.

Ni ostali nisu bili pošteđeni Bandićevog vikanja

Ni pročelnika Miru Lacu Bandić nije poštedio osebujne kritike zbog jedne kadrovske odluke. Radilo se o zapošljavanju u službenoj garaži. “Kako čovjek s VSS-om preuzima garažu? Laco, jel ti želiš biti pročelnik. Informiraj me što si napravio i radi svoj posao”, poručuje Bandić Laci koji je tijekom tog razgovora tek par puta pokušao zaustiti da nešto odgovori gradonačelniku.

Bulum se kasnije u jednom tajno snimljenom razgovoru žali Jeleni Pavičić Vukičević, Bandićevoj zamjenici, upravo na gradonačelnikovo vikanje. No, pun je razumijevanja, jer, kaže, Bandiću je uvijek nakon takvih ispada žao. Zamjenica mu uz osmjeh odgovara: “Treba to izdržat”. “On kad viče zapravo šalje poruku nekom drugom”, dodaje u tom razgovoru Bulum. “Nije njemu lako, od njega se puno očekuje svaki dan”, kaže gradonačelnikova zamjenica na to.

Al’ Bandić zna pričati i o leptirićima u trbuhu

Slijedi poduži Bandićev razgovor s Pavlom Šušković, koja je u veljači 2014. postala šefica kabineta gradonačelnika. U tom razgovoru Bandić pokazuje sasvim drugo lice. Gotovo čavrlja s novom suradnicom, te razgovor odlazi do zaljubljivanja i leptirčeka u trbuhu.

“Ti možeš uvijek kod mene doći i na duže o pet minuta. Na šest minuta”, poručuje Bandić svojoj novoj suradnici kojoj se obraća sa “šefice”. Ona njega oslovljava sa “šefe”, te u konačnici dogovaraju kavicu za idući dan.

U razgovoru s Pavlom Šušković Bandić doznaje da je netko njoj blizak ponovno zaljubljen. Na to slijedi gradonačelnikov nostalgičan odgovor: “To se i meni nekada dogodi”. Još dodaje kako zapravo moli Boga da mu se to dogodi, te kako je krasno osjećati ‘leptirčeke u trbuhu’.

‘Odite gore u Louis Vuitton, ja ću refundirati’

Već ranije Telegram je objavio još neke detalje tajno snimljenih razgovora gospodina Bandića. Jedan od njih vodio je sa sportskom voditeljicom Milom Horvat, kojoj je u nekoliko navrata ustupio i gradski automobil za odlazak u Beč.

“….Odite gore u Louis Vuitton te si kupite po jednu broj 39, što vam paše, ja ću to refundirati”, govori Bandić koji kasnije ponovno zove voditeljicu. “Jeste li našle ono po što sam vas slao?”, pita. Mila Horvat odgovara da nisu. Objašnjava da je sve to malo preskupo za njihove gabarite, a ona i prijateljica nemaju toliko gotovine sa sobom. Bandić im sugerira da sve plate karticama.

Tko je sve optužen s gradonačelnikom Bandićem?

Milana Bandića i njegove najbliže suradnike optužnica tereti za malverzacije teške oko 20 milijuna kuna. Uz Bandića optuženi su još bivši šef Holdinga Slobodan Ljubičić, vlasnik CIOS-a Petar Pripuz, gradonačelnikov savjetnik Željko Horvat, bivši direktor ZET-a Ivan Tolić, Ivan Markušić, referent za javnu nabavu Zagrebačkog holdinga Filip Čulo, direktor Čistoće Miljenko Benko, zamjenica pročelnice gradskog Ureda za imovinsko-pravne poslove Ines Bravić.

Među optuženima je i načelnica odjela u Gradskom uredu za imovinsko-pravne poslove Koraljka Rožanković Uremović, direktor građevinske tvrtke Bramgrad projekt Branko Mihaljević, pročelnik stručne službe gradonačelnika Vidoje Bulum, pročelnik Bandićeva ureda Miro Laco te glavni tajnik Zagrebačkog športskog saveza Zdenko Antunović.

Za što su sve Bandić i suradnici optuženi

Prva optužba odnosi se na sumnjivu zamjenu zemljišta između Grada Zagreba i tvrtke Bramgrad zbog čega je zagrebački proračun oštećen za 20,3 milijuna kuna. Naime, grad je s tom tvrtkom u siječnju 2012. zamijenio zemljište na Trnju za parcelu na Peščenici koje, kako stoji u optužnici, nisu bile ni približno iste vrijednosti.

Optuženi su i za nezakonito zapošljavanje u gradskoj upravi. To je Bandić sa svojim suradnicima omogućavao iako se radilo o zaposlenicima koji nisu zadovoljavali uvjete za radna mjesta koja su dobili. Mimo pravila, i na štetu gradskog proračuna, Bandić je dopuštao i korištenje gradskih službenih vozila, tvrdi se u optužnici.

POKUŠAJ UTJECAJA NA KLJUČNU SVJEDOKINJU

Tu je i točka optužnice koja se odnosi na Bandićev pokušaj da utječe na jednu od ključnih svjedokinja, Vidu Demarin, koja je bila predsjednica Upravnog odbora Zagrebačke zaklade za pomoć osobama oboljelima od cerebrovaskularnih bolesti.

Nju je Bandić navodno nakon što je istraga zbog ostalih malverzacija već bila otvorena, u veljači 2015. godine tražio da potpiše dokument prema kojem bi njegove umjetnine, koje je USKOK trebalo blokirati, postale navodna imovina njezine Zaklade. No, na Bandićev zahtjev ugledna profesorica nije pristala.