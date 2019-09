Tip je umalo ubio bivšu curu i njenog dečka jer su im policajci, kad su ga prijavili, rekli da imaju ‘važnijeg posla’

Bilo je oko 10.30 sati u subotu, 19. listopada 2013., kada je 28-godišnji Ante Čolić na svom automobilu pronašao poruku na kojoj je, između ostalog, pisalo: “Ante, mrtav si!” Odmah je otišao u Policijsku postaju Našice sve prijaviti. Objasnio je policajcu kako on i njegova tadašnja djevojka, Slađana Blažević, stalno od njezina bivšeg dečka Gorana Batinića dobivaju prijetnje. Tražio je i da policija pretraži Batinićev dom budući da je na Facebooku objavljivao slike oružja uz napomene da je spreman za borbu.

Policajci su mu rekli da imaju ‘važnijeg posla’ i da na osnovu njegove prijave ne mogu ništa učiniti. Doduše, fotografirali su poruke u njegovom mobitelu i poruku koja je ostavljena na Čolićevom automobilu. I to je bilo to.

Ravnateljstvo policije: Bilo je manjih nepravilnosti

Idućeg dana, oko 20.10 sati, Batinić je na cesti između Feričanca i Orahovice presreo automobil u kojem su bili Ante i Slađana. Pucao je u njih i oboje ih teško ranio. Zatim je počinio samoubojstvo u dvorištu svoje obiteljske kuće.

“Službenici policijske postaje Našice nisu napravili sve što su trebali. Rekli su mi da će u ponedjeljak otići k Batiniću”, prisjetio se Čolić koji je protiv Ministarstva unutarnjih poslova pokrenuo postupak u kojem je uspio dokazati da su upravo lokalni policajci odgovorni za napad u kojem su on i njegova djevojka umalo ubijeni. Sud u Našicama nepravomoćno mu je dosudio gotovo 80 tisuća kuna odštete što ju mora platiti Ministarstvo unutarnjih poslova RH zbog ovog propusta.

I samo Ravnateljstvo policije obavilo je nadzor nakon ovog događaja te utvrdilo da su našički policajci napravili manje nepravilnosti u taktici postupanja.

Kako su kulminirale prijetnje nasilnog bivšeg dečka?

“Da stvar bude gora, naknadno sam saznao da se protiv Batinića već vodio kazneni postupak zbog prijetnji Slađani, i to od ožujka do rujna 2013. godine. Nas dvoje bili smo u vezi od travnja te godine. Nisam odmah znao za njezinog bivšeg dečka sve dok mi na mobitel nisu počele dolaziti Batinićeve prijeteće poruke. U početku to nisam smatrao ozbiljnim. Jednom sam mu čak rekao da ne može siliti Slađanu da mu se vrati ako ona to ne želi.

Tog dana presreo nas je na cesti. Vidio sam da ima pištolj, ali sam mislio da će pucati u zrak. Obišli smo ga i nastavili s vožnjom, no on je počeo pucati po nama. Slađana je jauknula i vidio sam krv. Tada sam stao, izašao iz auta i krenuo prema njemu ne bih li ga odvratio od pucnjave. Pogodio me u nadlakticu, a zatim je još jednom pucao u Slađanu. Kada je sjeo u svoje vozilo i krenuo pomislio sam da je sve gotovo, no on se vratio i ponovno pucao Slađani u glavu”, svjedočio je Čolić u procesu protiv MUP-a RH.

‘Zvao sam policiju da pošalju nekog da nas zaštiti’

Čim je krenula pucnjava, kaže, zvao je policiju. “Dok sam ih molio da hitno nekoga pošalju da nas zaštiti oni su me ispitivali niz detalja. Rekao sam im tko nas je napao”, ispričao je Čolić.

On i Slađana Blažević, nakon izlaska iz bolnice, za Večernji list opisali su što su sve proživljavali prije te listopadske nedjelje. “Al’ će nekom biti vesel susret sa mnom vrlo uskoro. Sad imaš valjanu garanciju za ono što si napravila, imat ćeš pravo vatreno krštenje!”, napisao je Batinić na profilu još 26. rujna 2013. godine. Cijelo vrijeme tražio je od bivše djevojku da se pomiri s njim, no ona, nakon prekida u siječnju te godine, jednostavno više nije željela tu vezu.

Batinić joj je zato stalno slao prijeteće poruke: “Bolje da se ne sretnemo, doći ću tvojoj kući. Došao sam do oružja, ubit ću te, odležat ću tri godine, a tebe više neće biti”.

Pisao je i Čoliću: “Maloj reci da mu se javi dok nije kasno! Niste bogovi ako ste Hrvati!; Šta je šišmišu, imaš li mozga?; Razmisli malo, vrati tu curu kome pripada; Stradat ćeš s njom, gledaj si tu jadno staru mater.”

Nakon što je pucao u nju i Antu, nazvao je Slađaninu sestru na telefon i poručio: “Sestra ti je mrtva”. Nešto kasnije presudio je i sebi.

Sud: Policija nije postupila dovoljno brzo

Policajac koji je u Policijskoj postaji Našice 19. listopada 2013. zaprimio Čolićevu prijavu na sudu je to i potvrdio. O svemu je, kaže, izvijestio nadređene u Našicama i Osijeku, a oni su mu rekli da će se postupanje po prijavi nastaviti u ponedjeljak. Takva odluka donijeta je jer je Čolić navodno rekao da se zapravo ne boji Batinića. On je to u svom iskazu negirao ustvrdivši da ne bi prijavljivao prijetnje da ga nije bilo strah. Kasnije će se ispostaviti da je kaznena prijava protiv Batinića ipak podnijeta taj dan, no policija nije na osnovu nje poduzela ništa. U međuvremenu se dogodila tragedija.

Sud je u nepravomoćnoj presudi zaključio kako reakcija našičke policije ipak nije bila dovoljno brza. Naime, Zakon o kaznenom postupku daje policiji ovlast da i prije formalnog početka kaznenog progona pretraži neku osobu ili njezin dom te da joj, ako je potrebno, oduzme neke predmete u slučajevima kada postoji opasnost od odgađanja policijskog postupanja. Drugim, riječima ako policajci procijene da doista prijeti opasnost, mogu postupati prema osumnjičenoj sobi. To se u ovom slučaju nije dogodilo i zato MUP mora platiti odštetu.