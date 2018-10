Joško Marušić, poznati karikaturist i animator koji je na stalnom angažmanu u Slobodnoj Dalmaciji ovaj je tjedan pretjerao s neduhovitostima. Prvo je neki dan imao pokušaj humora s abortusima, a onda je još eksplicitnije napao zastupnicu Ivanu Ninčević Lesandrić u karikaturi koji je ispala, ako želimo biti vrlo blagi, uvredljiva.

Vjerojatno najbedastiji pokušaj humora u zadnje vrijeme

Otprilike ovako: na karikaturi muškarac koji se obraća ženi izgovara: “Molim te, nemoj se ljutiti, ali… Je li istina da ste ti i kći imale u isto vrijeme abortus? Da ti je ljubavnik poludio pa te istukao? Da ti muž paralelno živi s kolegicom…?”

Žena tom liku na to odgovara: “Ma ništa se ja ne ljutim… To ću sve detaljno sutra opisati sa saborske govornice”. To je, možda ćete se složiti, vjerojatno najbedastiji pokušaj humora koji smo u zadnje vrijeme imali prilike primijetiti. Šteta pritom da je izašao u Slobodnoj koja je inače aferu s kiretažom pratila vrlo marljivo; osim što su zauzeli stav, redovito su donosili prave priče, prozivali odgovorne i tako dalje.