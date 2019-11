Prati li itko senzacije koje priča akademik Kusić, premijerov novi frontmen za pitanje štrajka?

Posljednjih mjesec i pol, otkako traje štrajk zaposlenih u obrazovanju, akteri spora prosvjetara i Vlade oko zahtjeva za povećanjem koeficijenata mahom su isti. U razgovorima se, brojnim reakcijama, izmjenjuju čelnici sindikata, ministri Blaženka Divjak i Josip Aladrović, predstavnici Ministarstva i u konačnici, sam premijer Plenković.

Od prošloga petka, kada su intenzivirani razgovori između sindikata i Vlade nakon najave velikog prosvjeda na Trgu bana Jelačića, premijer u priču odjednom uključuje bivšeg predsjednika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, ujedno i svog posebnog savjetnika za društvena pitanja, akademika Zvonka Kusića. Ističe ga se kao jednog od ključnih pregovarača Vlade pa je u posljednjih pet dana sudjelovao u nekoliko emisija na ovu temu i svojim analitičko-suosjećajnim pristupom branio ponudu Vlade i apelirao na nju.

‘Geneza’ nezadovoljstva – od socijalizma

Prvo je u ponedjeljak ranije izašao sa sastanka u Vladi kako bi gostovao u Otvorenom i podijelio dojmove. Kazao je, razgovori su bili “iscrpni, kompleksni i obećavajući”. Pojašnjavao je potom zašto je, prema njegovom viđenju, do štrajka došlo; ključ je u nezadovoljstvu prosvjetara koeficijentima, što je ocijenio opravdanim. Komentirao je i velik prosvjed na Trgu bana Jelačića, objašnjavajući kako se sada artikulira desetljetna nepravda i “degradacija cijele struke koja je počela u socijalizmu”.

Gospodin Kusić medijski je bio posebno aktivan jučer. Tijekom jutra gostovao je u radijskim emisijama HRT-a i Hrvatskog katoličkog radija, u kojima je oko nezadovoljstva nastavnika nastavio gdje je stao u Otvorenom. “To je jedno kompleksno pitanje koje često zbunjuje javnost, dakle, geneza svega je desetljećima zanemaren taj sektor i svi mi to znamo i to je još počelo u socijalizmu”, nastavio je Kusić jučer na HRT-u.

Definicija kompromisa

Na Katoličkom radiju otkrio je svoj optimističan stav oko rješavanja spora. “Gledajte, ti kompromisi su uvijek takvi da je kompromis po definiciji da su obje strane nezadovoljne. Dakle nikad kompromisi nisu završili na obostrano zadovoljstvo, zato se i zove kompromis. Kompromis je da svatko popusti i da je polunezadovoljan”, objašnjavao je, a potom se referirao i na činjenicu da se premijer kasnije uključio u razgovore sa sindikatima.

“Uvijek prvo idu niži pa obično kasnije viši, to je stvar strategije, taktike…”, objasnio je i rekao da ne može komentirati izostanak ministrice Divjak s tih razgovora. Kaže, stvar je premijera tko će biti na sastanku, a “to ne bi mogli komentirati mi koji smo u timu”. Na pitanje voditelja o izjavi ministra Marića kako neće biti povećanja osnovice ostatku javnih službi ako je ne prihvate i prosvjetni sindikati, Kusić je kazao kako o tome nije siguran i kako to sigurno zna sam ministar i čelnici sindikata.

Važna anegdota o važnosti nastavnika

Potom je ispričao jednu anegdotu koja je, valjda, trebala ilustrirati koliko položaj nastavnika u društvu mora biti istaknut i važan. Prisjetio se, tako, 2013. godine kada je Akademiju posjetio izraelski nobelovac koji tamošnju vladu savjetuje o obrazovanju. Pričajući s njima o obrazovnim zbivanjima u Hrvatskoj, prepričavao je Kusić, gospodin iz Izraela upitao ih je “koliko se vi bavite nastavnicima, kaže, nastavnici su najvažniji. To je nama taj izraelski nobelovac rekao. Kaže, posvetite se nastavnicima. Dakle, nastavnici su najvažniji”.

Ova anegdota Kusiću je bila lajtmotiv jučerašnjeg jutra. Naime, ponovio ju je i u emisiji Hrvatskog radija. Uvjeravao je, u oba jučerašnja radijska gostovanja, kako Vlada ozbiljno misli urediti koeficijente, no “sistematski, pažljivo, ne ad hoc, na brzinu”. Smatra, nužno je to napraviti “jednom zauvijek” jer “uređena društva rade uređeno”. Nadugo i naširoko objašnjavao je na Hrvatskom radiju kako Vlada razumije “emocije koje su sada snažne”, kao i da je resor obrazovanja “uvijek bio kao pastorče, siroče u društvu”, što je ova Vlada, prema riječima akademika, odlučila sistemski riješiti.

Odlučnost Vlade da promijeni status učitelja

Ponovio je, “nastavnici su važni i stalno su bili siroče i zanemareni i Vlada je zaista iskreno tu pristupila”. Upozorio je i na veliko nepovjerenje među socijalnim partnerima. “Ja vidim da vlada veliko nepovjerenje, ja sam vidio to na tim sastancima. Gledajte, Vlada je zaista odlučila da to napravi i da premosti ovaj dio pa je ponudila evo više nego što je traženo”, uvjeravao je neumorno.

Gostovanje na Hrvatskom radiju, uz još dvije nastavnice, zaključio je maltene zgražanjem nad degradacijom učitelja. “Nastavnici su sada izloženi napadima, prijetnjama roditelja, učenika, to nikada nije bila takva situacija. To je jedan društveni fenomen koji bi vjerojatno sociolozi trebali istražiti i ono što ja mogu čvrsto reći da smo mi svjesni svega toga i da znamo da se to treba promijeniti”, zaključio je pomirbeno akademik.

Suosjećanje s nastavnicima

Posljednje medijsko gostovanje odradio je jutros u Novome danu N1 televizije, uoči objave službenih rezultata izjašnjavanja prosvjetara na ponudu Vlade. Nije se moglo čuti ništa novoga što Kusić posljednjih dana već nije izvrtio. Inzistirao je na tome da rekapitulira cijelu priču oko prosvjetarskog zahtjeva za povećanjem koeficijenata, potom je ponovio da Vlada želi “sustavno riješiti problem i izmijeniti sve koeficijente”. Spominjao je opet i kako su emocije prosvjetara jake i kako “zanemarivanje školstva i obrazovanja desetljećima traje”.

Zanimljivo, u današnjem je gostovanju kazao kako je u socijalizmu obrazovanje bilo dobro riješeno. Sve je, kako je tumačio, promijenila tržišna ekonomija koja je sa sobom donijela i nova pravila.

Paradoksalnim je ocijenio da je netko nezadovoljan ako dobiva povišicu od 10,4 posto, no odmah je dodao da zna “kako ljudi reagiraju kad su povrijeđeni”. I gostovanje na N1 zaključio je suosjećanjem s nastavnicima. “Nismo bili svjesni koliko su oni važni. Sve će pasti ako nema nosioca nastavnika i na tome se zaista mora raditi”, poručio je, na tragu svojih prijašnjih poruka, najistaknutiji premijerov pregovarač posljednjih dana.

Uoči današnjih, novih razgovora sindikata i Vlade, znalački je tek kratko poručio: “I očekivao sam da će štrajkaši odbiti ponudu Vlade”. No, još je jučer na Hrvatskom radiju govorio o tome kako je zaista nužno pričekati službene rezultate izjašnjavanja. “Uvijek postoji ona tiha većina, to je poznato da oni koji se promoviraju, koji su glasni da oni na neki način mogu stvoriti i pogrešnu sliku”, rekao je jučer akademik.