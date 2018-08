Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović gostovala je jutros u emisiji Good Morning Britain na britanskoj televizijskoj postaji ITV, a njezin intervju prenijela je većina hrvatskih medija. Grabar Kitarović je većinu intervjua govorila o brexitu i odnosima Zagreba i Londona i djelovala je, moramo priznati, prilično razumno i koncizno. Na YouTubeu je doduše objavljeno sedam minuta intervjua pa ne možemo biti posve sigurni da joj se u nekoj minuti nije potkrao neki gaf, ali ako je suditi po komentarima na društvenim mrežama, prilično je impresionirala Britance.

Grabar Kitarović je tako rekla kako je žalosna zbog britanske odluke da napusti EU te da se nada kako će se jednoga dana vratiti u Uniju. “Ali mi poštujemo vašu odluku. Nijedan razlaz u životu nije lak, kako znamo iz privatnih veza, pa neće biti niti ovaj”, kazala je, dodajući kako se nada da brexit neće biti definitivan kraj. Predsjednica je također naglasila kako Hrvatska želi imati jako dobre odnose s Britanijom nakon brexita.

Na Twitteru emisije Good Mornin America objavljena su dva kratka isječka, a uz jedan su napisali kako je predsjednica “u nadahnutom govoru u Good Morning Britain rekla kako se svijet ne bi trebao dijeliti u kategorije muškaraca i žena. Umjesto toga, trebali bismo se staviti u kategorije onih koji stvari žele mijenjati na bolje, bez predrasuda prema drugima”.

No, vjerojatno najzabavniji dio su komentari ispod objava u kojima su Britanci poludjeli za Grabar Kitarović pa tako, između ostalog, pišu kako bi ju zamijenili za Theresu May, da je divna, lijepa, pametna i tako dalje. Izvukli smo par najboljih.

“Kakva divna žena. Osvježavajuće je čuti da političari govore iz srca. Možemo li si ju uzeti?

“Odličan intervju! Osvježavajuće je čuti njezine prave misli i osjećaje, bez očitog laganja i izbjegavanja pitanja. Hrvatska je sretna! Vrlo inteligentna i impresivna političarka”

“Možemo li ju zamijeniti s našom premijerkom?”

“Djeluje kako divna gospođa, puno više nego May”

“Lijepa, elegantna, pametna, seksi, a osim toga je i predsjednica. Nadam se da je sretna u životu, želim joj vu sreću”

“Kakva divna osoba. Prekrasna izvana i iznutra. Potpuna suprotnost Theresi May”

“Odličan primjer kakav bi trebao biti lider neke zemlje, pokazala je to i na Svjetskom prvenstvu”

“Molim te dođi i budi naša premijerka”

“Kakva divna političarka, naši političari mogli bi naučiti par lekcija”

In an inspiring speech to Good Morning Britain, Croatia's President says the world should not divide itself into categories of men and women. Instead, we should put ourselves into categories of those who want to make change for the better without prejudice towards anyone else. pic.twitter.com/ugnjlZlhkz

— Good Morning Britain (@GMB) August 7, 2018