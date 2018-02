Portal Direktno.hr, blizak desnom krilu HDZ-a, predsjednici i braniteljskim udrugama, maloprije je objavio članak u kojem propituju današnji istup Kolinde Grabar Kitarović.

Čini se kako im je pomalo neshvatljiva njezina izjava u kojoj je branitelje koji su danas prosvjedovali zbog dolaska srpskog predsjednika Aleksandra Vučića nazvala “marginalnim skupinama”.

U tekstu pod nazivom “Preslušali smo što je Kolinda točno rekla o ‘marginalcima’ koji su joj, by the way, dali glas”, u cijelosti su transkribirali predsjedničinu izjavu kojom je, smatraju, uvrijedila dio svojih birača.

Pitaju se je li predsjednica uvrijedila svoje birače

Upitana za komentar na današnje prosvjede, Grabar Kitarović rekla je ovako: “Demokratsko je pravo prosvjedovati, to je običaj u svim demokratskim državama, ali ono što ne mogu podržati jest bilo kakvo vrijeđanje, govor mržnje, jer ukoliko netko doživljava da treba izraziti svoje mišljenje, onda to treba biti na kulturan, prihvatljiv način i da ne dolazi do ekscesa i bilo kakvih ispada ili narušavanja javnog reda i mira.

Htjela bih odavde poslati poruku i srbijanskoj javnosti. Mi ne smijemo dopustiti da nam pojedinci s rubova političkog spektra ili s rubova bilo kakvog razmišljanja definiraju politiku. Politiku, međudržavne odnose, moramo definirati mi državnici i, naravno, ogromna većina naših građana koja podržava posjet predsjednika Vučića Hrvatskoj, zato što moramo razgovarati o pitanjima koja narušavaju naše odnose”.

Sve su ilustrirali fotografijom predsjednice koja je nakon pobjede na predsjedničkim izborima prvo posjetila branitelje koji su tada prosvjedovali u Savskoj. “Je li predsjednica ovime pljunula u lice dijelu svojih birača, prosudite sami”, zaključili su.