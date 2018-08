Britanski Guardian danas je objavio veliki tekst o hrvatskoj predsjednici Kolindi Grabar Kitarović u kojem, između ostalog, pišu kako odbacuje optužbe kako tolerira ultranacionalizam i brani blizak odnos s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

“Hrvatska predsjednica izjavila je kako je prisutnost ultradesnice u zemlji iznimka, a ne pravilo”, stoji u naslovu Guardianovog teksta. “Bila je neočekivana zvijezda Svjetskog nogometnog prvenstva na kojem je, unatoč kiši u Moskvi, finale pratila u prepoznatljivom dresu hrvatske reprezentacije, a bila je i na gotovo svakoj utakmici koju je reprezentacija igrala”, započinje Guardian svoj tekst.

