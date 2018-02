Predsjednici ovih dana stvarno nije lako zbog Vučića; sad joj je opskurni desničarski list poručio ‘Bye, bye, Kolinda’

Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović vjerojatno se nije nadala da će joj poziv srpskom predsjedniku Aleksandru Vučiću prirediti toliko problema u desnim medijima i na desnom dijelu biračkog spektra. Osim samog poziva, dosta ih je naljutila i svojim komentarom na prosvjed koji je dio branitelja organizirao zbog Vučićeva dolaska. Na njen istup o “pojedincima s rubova političkog spektra”, kojima, “ne smije dopustiti da definiraju politiku”, danas su reagirali i iz Udruge udovica branitelja Domovinskog rata, a opskurni desničarski list poručio joj je ‘Bye, bye Kolinda’. Napravili smo kratki pregled nekih zanimljivijih dosadašnjih istupa ljudi, udruga i medija koji misle da ih je predsjednica izdala.

Uvrijedila udovice branitelja Domovinskog rata

Žene iz Udruge udovica branitelja Domovinskog rata danas su predsjednici poslale otvoreno pismo u kojem su joj poručile da je svojom izjavom “grubo uvrijedila udovice, sve hrvatske braniteljice i branitelje, stradalnike rata kao i sve one kojima su u srcu interesi RH”. Kažu kako nije bilo vrijeđanja i govora mržnje, koje je predsjednica spominjala, već su o Vučiću iznesene “neprijeporne činjenice”. Predsjednicu prozivaju zbog kršenja Ustava zbog podjele građana na rubne i elitne. Kažu i kako je neshvatljivo da predsjednica s takvim prijezirom govori o ljudima koji su joj omogućili mandat.

Opskurni list joj poručio ‘bye, bye Kolinda’

Predsjedničinim aktivnostima oko Vučića nisu zadovoljni ni u Hrvatskom tjedniku. Ovaj opskurni desni list, koji je nedavno članove SDP-a nazvao “potencijalnim ubojicama i teroristima”, na naslovnicu novog broja stavio je naslov “Bye, bye KOLINDA. Ne možete se Vi toliko odreći hrvatskoga naroda koliko se hrvatski narod može odreći Vas”. Na četiri stranice u listu obrađena je tema Vučićeva dolaska u Hrvatsku i “nemoralni Kolindin čin”. Kažu kako je ovaj “gaf tek kamenčić u protuhrvatskome mozaiku koji se oblikuje po željama gospodara iz sjene”.

Odriču je se i neki od prijatelja

Još jedan donedavni veliki obožavatelj predsjednice, Velimir Bujanec koji je bio na njenoj inauguraciji i prisustvovao svim važnim događajima na Pantovčaku, u svojim je emisijama ugostio niz sugovornika koji sad javno žale zbog glasa kojeg su dali Grabar Kitarović i HDZ-u. Voditelj Bujice tako je, recimo, usporedio Srbiju i Hrvatsku sa SAD-om i Sjevernom Korejom. “Trumpu ne pada na pamet da primi Kim Jong-una, no predsjednica je Vučića dočekala uz najviše počasti. Srbijanski mediji zgražaju se nad prosvjedom protiv Vučića – pa nećemo ga valjda dočekivati mahanjem zastavicama, nije on ni Tito, ni Kim, a Hrvatska je demokratska zemlja i pravo na prosvjed je demokratsko pravo, no beogradski mediji to ne razumiju. Prosvjeduje se i protiv Trumpa kada negdje dođe pa se američki mediji ne bune zbog toga”, konstatirao je Bujanec u emisiji u kojoj je ugostio zastupnika Mosta, Miru Bulja.

VIDEO! Miro Bulj u Bujici uzvratio Vučiću: “On je lažljivi četnik i kukavica!”Bujica je objavila skandaloznu izjavu iz… Posted by Velimir Bujanec on 14. veljače 2018

Uvrijedila i desničarski portal

Portal Direktno.hr, blizak desnom krilu HDZ-a, predsjednici i braniteljskim udrugama, prije nekoliko je dana objavio članak u kojem propituju izjavu predsjednice o marginalnim skupinama koje prosvjeduju. Njen odgovor na pitanje o prosvjedima zbog Vučićeva dolaska u cijelosti su transkribirali kako bi pokušali shvatiti je li predsjednica svojim istupom “pljunula u lice cijelu svojih birača”. Sve su ilustrirali i fotografijom predsjednice koja je nakon pobjede na predsjedničkim izborima prvo posjetila branitelje koji su tada prosvjedovali u Savskoj. No, s njima se, čini se, ipak na kraju pomirila kad im je rekla kako nije mislila na branitelje, već na “pojedince s krajnje ljevice i desnice koji svojim istupima i ponašanjem čine štetu Hrvatskoj”.