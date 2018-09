Prema novoj presudi, za samo 300 kuna možete ići okolo i dizati ruku na Hitlerov pozdrav

Zbog fašističkog pozdrava, podizanja desne ruke u zrak, tijekom lanjskog okupljanja na središnjem zagrebačkom Trgu bana Jelačića, osuđen je 55-godišnji Branko Koledić. Nepravomoćnu presudu protiv njega donio je nedavno Prekršajni sud u Zagrebu, kaznivši ga s 300 kuna. Utvrđeno je, stoji u obrazloženju, kako je Koledić tim pozdravom remetio javni red i mir građana.

Nakon što se već činilo kako zbog nepostojanja široke javne osude izvikivanja “Za dom spremni”, neće biti stvorena ni konkretnija sudska praksa kojom se to kažnjava, stigla je ova presuda. Zanimljivo je njezino obrazloženje u kojem decidirano stoji kako podizanje desne ruke simbolizira službeni pozdrav za vrijeme totalitarnog režima, Nezavisne države Hrvatske.

Uz to, taj pozdrav predstavlja i manifestaciju rasističke ideologije, prijezir prema drugim ljudima zbog njihove vjerske i etničke pripadnosti. Ustaški pozdrav simbol je trivijaliziranja žrtava zločina protiv čovječnosti, a okrivljeni Koledić na taj je način remetio javni red i mir, stoji u presudi.

Okrivljeni se nije ni pojavio na sudu

Ruku na ustaški pozdrav ovaj gospodin podigao je 23. prosinca prošle godine na Trgu bana Jelačića gdje se održavao prosvjed u organizaciji Autohtone Hrvatske stranke prava. Baš kad je govorio njezin predsjednik Dražen Keleminec, koji je u jednom trenutku uzviknuo i “Za domovinu”, Koledić je podigao desnu ruku.

Zbog toga je Policijska uprava zagrebačka protiv njega podnijela optužni prijedlog. Na glavnoj raspravi nije se pojavio iako mu je sud u više navrata slao pozive. Ključni dokaz protiv njega ipak je bila policijska snimka prosvjeda. Na njoj je jasno bilo vidljivo kako muškarac, koji je doduše na glavi imao šiltericu, ali je kasnije identificiran kao Branko Koledić, podiže desnu ruku. Iako je Keleminec uzviknuo “Za domovinu”, Koledić osim podizanjem ruke na pozdrav, nije uzvatio sa “Spremni”.

Zagrebački policajac koji je bio zadužen za osiguranje ovog javnog okupljanja na Trgu bana Jelačića opisao je kako je tamo bilo 30-ak ljudi, a Keleminec je, kao organizator, upozoren na pravila ponašanja, te na nedopustivost izvikivanja “Za dom spremni”.

Neistomišljenici uznemireni zbog ustaških simbola

Keleminec je tijekom svog govora izrazio podršku Tomislavu Merčepu, ratnom savjetniku ministra untutarnjih poslova, koji je pravomoćno osuđen zbog ratnog zločina u Pakračkoj poljani krajem 1991. godine. Pri tome je nekoliko puta uzviknuo “Za domovinu”, na što su mu neki od sudionika prosvjeda i uzvratili sa “Spremni”. No, Koledić to nije učinio, već je samo podigao desnu ruku u znak ustaškog pozdrava. Policajac ga je odmah nakon toga legitimirao. U svom iskazu prisjetio se i kako su građani, koji su u to vrijeme prolazili Jelačićevim trgom, negodovali zbog ustaških povika i pozdrava.

“Trg bana Jelačića javno je mjesto koje je dostupno i drugim građanima koji nisu istomišljenici. Zato ih je okrivljenik podizanjem ruke u znak pozdrava ‘Za dom spremni’ mogao uznemiriti, odnosno remetiti javni red i mir”, navedeno je u presudi kojom je Koledić nepravomoćno kažnjen s 300 kuna. Predviđena kazna je inače od 200 do 800 kuna.

Nedavno je na sudu u Austriji jedan od Hrvata koji je izvikivao “Za dom spremni” i dizao desicu u znak ustaškog pozdrava kažnjen uvjetno – s 15 mjeseci zatvora uz rok kušnje od tri godine. Gospodin Anđelko Bosančić, inače istaknuti član dugopoljskog HDZ-a i bivši lokalni dužnosnik, ispričavao se zbog svog čina, tvrdeći da je mislio ništa loše. Ukupno je šest Hrvata zbog neprimjerenog ponašanja uhićeno na obilježavanju godišnjice Bleiburške tragedije.