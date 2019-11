Nakon sinoćnjih maratonskih pregovora obrazovnih sindikata s premijerom Plenkovićem, učitelji i nastavnici danas će odlučivati o ponudi Vlade koja bi, ako bude prihvaćena, trebala značiti kraj štrajka. Osim 6,12 posto povećanja osnovice u idućoj godini (po modelu 2 posto 1. siječnja, 2 posto 1. lipnja i 2 posto 1. listopada), u Vladi su štrajkašima ponudili još 3 posto dodatka na plaću od 1. prosinca ove godine, jedan posto dodatka od 1. lipnja iduće godine, uz još jedan posto ‘osiguravajućeg’ dodatka koji bi se aktivirao na plaći za prosinac 2020., ako dotad ne bude sređena Uredba o koeficijentima.

Drugim riječima, ponuda Vlade ne obuhvaća ono zbog čega su prosvjetari u štrajku i zbog čega su se prekjučer masovno okupili na Trgu bana Jelačića – rast koeficijenta složenosti posla od 6,11 posto kako bi se nadoknadilo zaostajanje njihovih plaća za ostalim u javnim službama.

Koliko se Vladina ponuda u srži razlikuje od prethodnih?

Prosvjetari će se, dakle, zapravo izjašnjavati samo o dodacima. Ako ponudu Vlade odbiju na izjašnjavanju, izvjestan je daljnji nastavak štrajka. Danas je 33. dan štrajka, a učenici su s današnjim danom 13 dana u minusu s nastavom. Minimalno.

Naime, u posljednjoj rundi mirenja uoči početka štrajka, 9. listopada, Vlada je ponudila sindikatima gotovo identičnu stvar, 4 posto dodataka na plaću; 2 posto od 1. listopada i 2 posto od 1. lipnja. To je tada odbijeno i dan kasnije krenuo je štrajk. Ponuda se, dakle, od navedene listopadske zapravo razlikuje tek u onih 1 posto ‘osiguravajućeg’ dodatka ako se Uredba o koeficijentima ne sredi do kraja iduće godine.

Koeficijenti sinoć nisu niti bili na stolu

Glavna tajnica Sindikata hrvatskih učitelja Ana Tuškan rekla nam je kako upravo šalju sporazumni listić na izjašnjavanje članovima i nastavnicima i učiteljima koji su u štrajku. Dodaje, u njemu stoji sve kako je sinoć prezentirano u Vladi. “Vladina ponuda definitivno nije ono što smo tražili, no mi smo jučer i u Vladi rekli da ćemo njihovu konačnu ponudu dati na izjašnjavanje ljudima u štrajku”, kaže Tuškan.

Pritom, kaže nam u razgovoru, koeficijenti na sinoćnjim pregovorima uopće nisu bili na stolu. “Iako, ako se sjetimo one prve prijašnje ponude, tada je u opciji bilo povećanje koeficijenta za 2 posto ako se Uredba o koeficijentima ne sredi do 30. lipnja. Tako da se to očito mijenjalo”, podsjeća i dodaje kako predstavnici Vlade jučer nisu htjeli razgovarati o koeficijentima, govorili su tek kako žele srediti i riješiti Uredbu.

Zanimalo nas je i kakve reakcije pristižu s terena u sindikat. “Oni koji nas zovu, većinom izražavaju negativnu reakciju na ponudu”, zaključuje Tuškan.

Ponuda važi i za visoko obrazovanje

Na sinoćnjim pregovorima sudjelovali su i predstavnici Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja. Naime, i oni su se priključili štrajku sa svojim zahtjevima za povećanjem plaća neznanstvenom osoblju, predavačima i umjetničkim suradnicima. Predsjednik Velikog vijeća Sindikata znanosti Igor Radeka potvrdio je za Telegram da je Vladina ponuda za zaposlenike u visokom obrazovanju istovjetna onoj za prosvjetare.

“Ponuda za visoko obrazovanje ista je kao i za zaposlenike u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju. Ona se, u našem slučaju, odnosi na neznanstveno osoblje, predavače i umjetničke suradnike. Dakle, radi se o 3 posto dodatka od 1. prosinca, 1 posto dodatka od 1. lipnja iduće godine te 1 posto dodatka uvjetno od 1. prosinca iduće godine”, detaljizira gospodin Radeka.

‘Premijer prejudicira osnovicu, o njoj se i dalje pregovara’

I u tom će sindikatu ponudu dati na izjašnjavanje članovima, no sutra. Broj ljudi koji će se izjašnjavati bitno je manji nego u slučaju prosvjetara pa Radeka vjeruje da bi sutra do kraja radnoga dana mogli imati i rezultate izjašnjavanja. Za Telegram je komentirao i 2+2+2 povećanje osnovice, koje je premijer Plenković sinoć upakirao u ponudu prosvjetarima.

“O osnovici odnosno Temeljnom kolektivnom ugovoru i dalje se pregovara, danas u 14 sati u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava imamo pregovore o osnovici u javnim službama. Dakle, tih 2+2+2 kroz Temeljni kolektivni ugovor u ponudi, premijer je, rekao bih, malo prejudicirao”, objašnjava predsjednik Velikog vijeća sindikata koji je sinoć sudjelovao u pregovorima u Vladi.

Kako kaže, iz njihovog su sindikata sinoć inzistirali na tome da premijer dođe pregovarati s njima, jer je Vladin pregovarač imao slabiju ponudu na stolu. Dodaje, zatražili su pisanu ponudu jer “vrag je u detalju”. Zanimalo nas je i zašto su, prema izjavi Vilima Ribića još u ponedjeljak, njihovom sindikatu prihvatljivi i dodaci, ne nužno i koeficijent.

Koeficijenti kao problem u političkom smislu

“Smatrali smo da bi kod koeficijenata mogao biti problem u političkom smislu i to se pokazalo točnim. Vlada na taj način, kroz koeficijente, nije htjela rješavati krizu, smatrajući da bi time stvorila presedan jer bi se potencijalno za tim zahtjevom povele i ostale javne službe”, objašnjava nam Radeka. Kaže, bili su svjesni da je Uredba o koeficijentima jednostrani akt Vlade “na čijem bi se inzistiranju moglo temeljiti pravno osporavanje štrajka”.

Pojasnio je i kako su takav stav u Sindikatu znanosti temeljili na iskustvu otprije nekoliko godina, kada su štrajkom na Filozofskom fakultetu izborili za lektore dodatak na koeficijent, dakle ne koeficijent, već dodatak na njega.

Sindikati danas i sutra provode izjašnjavanje na Vladinu ponudu. Osim onoga što je Plenković jučer prezentirao javnosti kroz osnovicu (2+2+2) i dodatke (3+1+osiguravajućih 1), na stolu je i ponuda o plaćanju svih dana provedenih u štrajku, kao i uključivanje sindikata u rad na sređivanju Uredbe o koeficijentima. Drugim riječima, na sinoćnjem je sastanku u Vladi ispregovarano tek 4 posto dodatka, uz 1 posto osiguravajućeg dodatka, jer je premijer još u listopadu najavio povećanje osnovice 6,12 posto svima u javnim i državnim službama. Prateći tijekom jutra objave na društvenim mrežama, prilično je jasno što nastavnici i učitelji o tome misle.