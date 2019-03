Presude za mobing nisu česte, pa se čini važna ova odšteta kuharici iz HŽ-a koju su šefovi godinama maltretirali

Nakon punih 27 godina staža u HŽ-u, točnije njihovoj tvrtki Pružne građevine, gospođa Ljubica doživjela je poniženje, diskriminaciju i mobing koji su joj narušili zdravlje. Na kraju je zbog odnosa čelnih ljudi tvrtke bila prisiljena pokrenuti sudski spor. Prošlog je tjedna Općinski radni sud u Zagrebu zaključio kako joj je tvrtka doista nanijela štetu zbog koje joj mora platiti 35 tisuća kuna.

Sve je počelo još 2007. godine. Tada je gospođa Ljubica, koja je od 1984. radila u HŽ-ovim Pružnim građevinama dobila novi ugovor o radu kao kuharica. I do tada je radila taj isti posao, no nakon novog ugovora počelo je šikaniranje.

Premještaj, otkaz, povratak, degradacija…

“Početkom 2010. godine iznenada su mi dali otkaz kao tehnološkom višku. Pokrenula sam zbog toga sudski spor. Sud je utvrdio da je otkaz bio nezakonit, pa su me morali vratiti na posao. Međutim, tada su me počeli slati na razne terene. Najprije sam završila na gradilištu u Delnicama, pa u Dugom Selu.

U Delnicama nisam dobila pravo raditi kao kuharica, već sam sama sjedila u jednoj prostoriji. Na tom gradilištu bilo je još 80-ak radnika. Svi su bili muškarci. Mene su smjestili u jedan vagon od 15 metara kvadratnih, s četiri kreveta na kat. Tamo su bile i stvari drugih radnika i razbacana posteljina. Samo u jednom vagonu bio je zajednički sanitarni čvor za svih nas 80. Imali smo zajednički toalet i tuševe. U blizini nije bilo ni telefona, pa sam se bojala za svoju sigurnost.

I šefovi su ju uporno šikanirali

Molila sam šefa da mi omogući drugačiji smještaj, ali me odbio. Tražila sam i pomoć inspekcije, no inspektori su samo sastavili zapisnik bez da su došli na očevid. Završila sam na lijekovima kako bih se smirila.

Na kraju su me prebacili u Dugo Selo i rekli mi da ne moram ništa raditi. Samo sam sjedila u sobi čuvara. Šef mi nije davao nikakve zadatke jer mu je tako bilo naređeno. Ja živim u Zaprešiću i morala sam svaki dan putovati do Dugog Sela. Jednostavno su me ponižavali. To je trajalo godinu dana. Nakon što sam pokrenula sudski spor ipak su me vratili u Zaprešić i dali mi posao čistačice u mehaničkoj radionici. Kasnije sam dobila rješenje za pomoćnog radnika, ali s nižom plaćom. Prihvatila sam to radno mjesto, ali mi je šef rekao da će i ono biti ukinuto.

Upale pluća zbog prašnjave radione

Nisam više mogla to psihički izdržavati. U toj mehaničkoj radionici se popravljaju strojevi pa sam u godini dana dva puta imala upalu pluća. Naime, u toj prostoriji bila je velika količina željezne prašine”, rekla je u svom iskazu na sudu gospođa Ljubica koja je tražila 65 tisuća kuna odštete. Najprije joj je odštetni zahtjev odbijen, da bi 2017. godine viši sud ukinuo tu presudu i naložio ponovno suđenje. Sada je ipak prihvaćen dio njezine tužbe.

I suprug gospođe Ljubice na sudu je potvrdio da je zbog svega što joj se u firmi događalo bila u lošem stanju i depresiji, posebno nakon što je dobila otkaz. “Ja sam nakon nesreće na radu koju sam doživio također u Pružnim građevinama, ostao invalid. No, morao sam joj pomagati jer joj je doista bilo loše. Mislim da je moja supruga dobila otkaz jer je druge nacionalnosti”, riječi su supruga gospođe Ljubice.

Iz uprave tvrtke sve su negirali

Jedan od direktora Pružnih građevina na sudu je tvrdio kako je za njihovu zaposlenicu, dok je bila na gradilištu u Delnicama, osiguran najbolji mogući smještaj. Potvrdio je kako na gradilištu postoje kuhinje, no tvrtka ih nije koristila.

Međutim njegov iskaz pobio je jedan od radnika, skladišni referent, koji je gospođu Ljubicu vidio kako doslovno besposleno provodi vrijeme na gradilištu u Dugom Selu. Tek ponekad nešto malo je pospremala.

“Kolege su mi pričali kako joj kao ženi na gradilištu u Delnicama nije bio osiguran odgovarajući smještaj. Znam da je tamo spavala u istom vagonu s muškarcima i bez sanitarnog čvora”, posvjedočio je ovaj zaposlenik HŽ-ovih Pružnih građevina.

Inspektori su već prijavili loše uvjete

Sud je došao i do dopisa riječke podružnice Državnog inspektorata koji je obavio nadzor na gradilištu u Delnicama te utvrdio kako vagoni koji su bili na lokaciji željezničkog kolodvora u Delnicama doista nisu u skladu s važećim propisima za smještaj radnika. Naime, u tim vagonima se pripremala i posluživala hrana i piće, a inspekcija je utvrdila nepravilnosti zbog kojih je Pružne građevine prekršajno prijavila.

U međuvremenu je gospođa Ljubica svog poslodavca prijavila i zbog diskriminacije, no tužba joj nije usvojena. Zaključeno je kako loši uvjeti smještaja nisu predstavljali diskriminatorno postupanje prema zaposlenici. Gospođa Ljubica zatražila je od Vrhovnog suda RH reviziju te presude.