Priča o zaštitaru koji je bio u zatvoru zbog ubojstva. Sud je utvrdio da je nevin i dobit će odštetu

Bivši zaštitar Dražen Vukšić bio je u istražnom zatvoru 457 dana, nakon što je uhićen zbog ubojstva Alena Keserovića i pokušaja ubojstva njegovog brata Suada u riječkom kafiću Omega u studenome 2010. godine. Na kraju procesa oslobođen je svih optužbi, jer je utvrđeno da se od braće Keserović samo branio.

Sada mu država mora platiti gotovo 400 tisuća kuna odštete, a naknadu će dobiti i zbog svega što je proživio, objavio je u nepravomoćnoj presudi Općinski sud u Rijeci.

Tko su braća s kojom se Vukšić sukobio?

Braća Keserović sinovi su kontroverznog riječkog poduzetnika Huse Keserovića. Suad se nakon teškog ranjavanja prije devet godina uspio oporaviti, a u posljednje vrijeme često ga se spominje u srbijanskim medijima zbog navodne veze s tamošnjom starletom i sudionicom reality showova Anom Korać. On tvrdi da su samo prijatelji.

Tog 5. studenog 2010. Suad Keserović i njegov brat Alen sastali su se u kafiću Omega s Vukšićem. Trebali su, moglo se čuti tijekom suđenja, riješiti razmirice oko sukoba koji se dogodio u riječkom noćnom klubu gotovo mjesec i pol ranije. Tada je Vukšić, koji je u klubu radio kao redar, braću izbacio na ulicu. Spominjalo se i da ga je tog jutra policija ispitivala o požaru podmetnutom pod automobil riječkog boksača Veljka Šaponje, no sasvim jasna veza između toga i pucnjave u Omegi nije utvrđena.

Nervoza prije sastanka u kafiću Omega

U svakom slučaju Vukšić je tog dana iz kuće, prema riječima supruge, izašao pomalo nervozan. Nije znala da je imao kod sebe bilo kakvo oružje. Kasnije će se ispostaviti da je bio naoružan pištoljem kojeg je potegnuo kada su Keserovići nasrnuli na njega u Omegi. Prema jednoj od verzija, braća su ga čak namamila s izgovorom da žele riješiti ranije nesuglasice.

Uslijedila je pucnjava u kojoj je Vukšić ispalio više metaka. Jedan je pogodio Alena Keserovića u srce, dok je drugim ranjen njegov brat Suad. Vukšić je pobjegao, ali mu je policija vrlo brzo ušla u trag. Uhićen je pod optužbom za ubojstvo i pokušaj ubojstva.

Vukšić: ‘Nisam kriv. Branio sam se’

Od početka je negirao krivnju, i uvjeravao da su ga Keserovići napali. Od udaraca, tvrdio je, oči su mu se praktički zatvorile, pa i nije vidio kamo puca. A Keserovići su na njega nasrnuli rukama, nogama, pištoljem i barskom stolicom. Spašavao je, kaže, goli život.

Tužiteljstvo je tijekom procesa prekvalificiralo optužnicu i na teret mu nakon ubojstva i pokušaja ubojstva stavilo usmrćenje i pokušaj usmrćenja. Riječ je o kaznenom djelu koje se nekad zvalo ubojstvo na mah, odnosno za to bi bile optužene osobe koje su ubile nekoga nakon što su bile izazvane. Ipak, u studenom 2015. Vukšić je pravomoćno oslobođen svake krivnje. Vrhovni sud RH zaključio je da se doista samo branio od Alena i Suada Keserovića.

Teški dani Vukšića u Via Romi

No, dok je čekao rasplet procesa Vukšić je 457 dana bio u riječkom istražnom zatvoru. Za to vrijeme obitelj mu je dobivala prijetnje, ocu mu se zdravstveno stanje iznimno pogoršalo, a nije mogao pomagati ni kćerkici koja je oboljela od teške bolesti.

“Zbog svega toga u zatvoru sam se javio psihijatru. On mi je propisao terapiju koju pijem i danas”, opisao je Dražen Vukšić što je proživljavao u ‘Via Romi’. “Bio sam izložen svakakvim provokacijama drugih zatvorenika. U medijima su me prikazivali kao hladnokrvnog ubojicu, a ti članci na internetu stoje i danas. Osramoćeni smo i ja i moja obitelj. Na kraju su mi dijagnosticirali posttraumatski stresni poremećaj s anksiozno-depresivnim smetnjama. Kako sam prije pritvaranja radio kao zaštitar nakon što sam pušten više me nitko nije želio zaposliti. Poslodavci jednostavno ne žele zaposliti osobu koja je dugo vremena bila u zatvoru zbog ovako teškog kaznenog djela unatoč oslobađajućoj presudi”, nastavio je iznositi probleme što ih je proživio.

Predstavnici države nisu sporili da Vukšić ima pravo na odštetu, no smatrali su kako može dobiti samo naknadu za vrijeme koje je proveo u istražnom zatvoru. Sud je, međutim, zaključio kako mu pripada i dio odštete zbog straha i duševnih boli koje je pretrpio u ‘Via Romi’.