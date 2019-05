Pričuvni policajac je ’91. likvidirao susjeda, Srbina. Sad MUP-u mora vratiti golemi novac za odštetu obitelji

Ivica Mirić bio je pripadnik pričuvnog sastava sisačke policije kad je 1991. godine, s još nekoliko pričuvnih policajaca, svog susjeda, Srbina Miloša Čalića, izvukao iz bolnice u Zagrebu, odveo ga u šumu i ustrijelio. Mirić, koji je u međuvremenu osuđen zbog ovog ubojstva, sada mora Ministarstvu unutarnjih poslova vratiti oko 650 tisuća kuna, kako bi barem djelomično nadoknadio cifru koju je MUP isplatio obitelji čovjeka kojeg je ubio.

Jeziv slučaj dogodio se 9. listopada 1991., kad je Mirić s još nekoliko kolega otišao u Zagreb po Čalića koji se, nakon što mu je mjesec dana ranije minirana kuća u Sisku, tamo sklonio. Čalić se nalazio na zagrebačkom Rebru, gdje je bio smješten zbog psihičkih problema. Mirić ga je tada uvjerio da pođe s njima natrag u Sisak. Kad su se nalazili na dijelu ceste između Lekenika i Dužica, Mirić je tražio vozača da skrene s glavne ceste, lijevo. Prema šumi. Na kraju šumskog puta zaustavili su se i izveli Mirića iz vozila. Pedesetak metara dalje bio je drveni mostić iza kojeg je Čalić ubijen. Tijelo mu je pronađeno dan kasnije u šumi Kostrinja.

Mirić je za taj zločin 2010. pravomoćno kažnjen s devet godina zatvora. Ovaj mučni slučaj s početka rata sada je ponovno aktualan jer Ivica Mirić, dakle, prema nepravomoćnoj presudi Općinskog suda u Sisku mora Ministarstvu unutarnjih poslova platiti gotovo 650 tisuća kuna odštete i sudskih troškova, od 800 tisuća kuna koliko je MUP ranije isplatio obitelji njegove žrtve.

Iskaz krunskog svjedoka jezivog zločina

Iako izravnih očevidaca Čalićeve likvidacije, kao ni trenutka kada je Mirić pucao u njega nije bilo, sud je zaključio da je upravo on krivac za ovaj ratni zločin. Naime, samo je on tog dana među muškarcima koji su došli po Čalića bio naoružan, kalašnjikovom. Prema izjavama drugih, bio je blizu Čaliću kada su odjeknuli rafalni hici. “Mirić me taj dan pozvao da krenem s njima u Zagreb. Došli smo na Rebro gdje smo primijetili Čalića. Kad nas je prepoznao prišao nam je, a Mirić ga je potapšao po ramenu i rekao da pođe s nama. Kad ga je Čalić pitao kamo idemo, odgovorio mu je da ništa ne brine”, počeo je svoj iskaz krunski svjedok u procesu protiv Mirića, Ilija Čakarić, i sam bivši pričuvni policajac.

“Tijekom vožnje Mirić je Čaliću počeo govoriti da je četnik i da se skriva u Zagrebu dok se kod nas puca. Mislim da je Čalić na kraju shvatio što će mu se dogoditi”, prisjetio se Čakarić kojem je Mirić jedno vrijeme bio i zapovjednik. Iako ni on nije vidio da je baš Mirić pucao u Čalića, potvrdio je kako je jedino Mirić, u grupi ljudi koja se vozila iz Zagreba prema Sisku, imao oružje.

Zbog svog svjedočenja optuživan je da laže, jer je navodno želio skinuti odgovornost sa sebe, budući da nije poduzeo ništa dok je Čalić odvođen iz bolnice. Čalićeva obitelj dugo nije znala što se s njim dogodilo, znali su samo da je otišao u bolnicu iz koje se nikad više nije vratio. Posumnjali su i da je odveden u zatvor, zbog čega su ga tražili u zatvoru u Sisku. Tek kasnije doznali su da je ubijen.

Sudski proces pod jakim pritiskom lokalnih branitelja

Mirić je u svojoj obrani negirao krivnju. Prisjetio se kako je, kada je stigao u bolnicu na Rebru, vidio Čalića za kojeg su mu rekli da je petokolonaš.

On mu je, kaže, sugerirao da ode u policijsku postaju Sisak na informativni razgovor kako bi razjasnio surađuje li doista s četnicima na tamošnjem području. Tvrdi da su Čalića taj dan naprosto prepratili do policijske uprave. Još je optužio Čakarića da je ustvari on taj koji je ubio Čalića.

Mučan sudski proces bio je i pod jakim pritiskom lokalnih branitelja, no Mirić je na kraju proglašen krivim i osuđen na devet godina zatvora. Kaznu je već i odslužio, jer je u istražnom zatvoru bio još od ožujka 2009. godine.

Kako je Mirić pokušao uvjeriti sud da ne mora platiti

U međuvremenu je Republika Hrvatska obitelji Čalić, supruzi i djeci ubijenog Miloša, isplatila odštetu od gotovo 800 tisuća kuna. Sada država taj novac potražuje od Mirića. Tužilo ga je Ministarstvo unutarnjih poslova budući da je bio pripadnik pričuvne policije. On je, međutim, odbio nadoknaditi taj iznos državi, tvrdeći kako je djeci Miloša Čalića potpuno neosnovano plaćena odšteta, uz objašnjenje da uopće nisu živjeli s njim u istom domaćinstvu.

“Ja nisam odgovoran za sudske troškove koji su nastali niti za kamate koje su plaćene na cijeli iznos”, naveo je Mirić u odgovoru na tužbu Ministarstva unutarnjih poslova. Uvjeravao je sud kako nije bio ni obaviješten o sudskom postupku nakon kojeg je Čalićevoj obitelji MUP platio odštetu.

Sud je u presudi donijetoj ovaj tjedan djelomično i prihvatio njegove argumente. No, u konačnici mora MUP-u vratiti 605 tisuća kuna, te podmiriti i nešto manje od 30 tisuća kuna sudskih troškova.