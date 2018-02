Primijetili smo da premijer Andrej Plenković u posljednje vrijeme, kada govori o temama koje mu ne odgovaraju ili situacijama koje Vladi ne idu u prilog, sve češće spominje “mistifikaciju” i “demistifikaciju”. U utorak je, recimo, u Europskom parlamentu, rekao kako “mediji mistificiraju posjet srpskog predsjednika Aleksandra Vučića Hrvatskoj”.

To nas je potaknulo da malo ponovimo slučajeve premijerovih “mistifikacija”. Fraze o mistifikaciji ili demistifikaciji premijer je koristio u različitim prilikama, od Agrokora, Telegramovog otkrića o dopisu ministra Kujundžića odnosa s predsjednicom, poteza pojednih ministara, obrazovanja… Pobrojali smo ih kronološki.

1. Europske teme nisu izbjegle ‘mistifikaciju’

U ožujku prošle godine, premijer je govorio o konceptu Europe više brzina. Na pitanje što to znači za Hrvatsku premijer je kazao kako “moramo to demistificirati, višebrzinska Europa postoji već godinama”. Nastavio je govoriti o pojačanoj i tješnjoj suradnji zemalja članica EU.

2. ‘Demistificiranje mistike pojedinih istraživačkih pokušaja’

Prošloga srpnja, nakon što je Srednja.hr otkrila neusklađenost između Akcijskog plana i Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, premijer je cijelu situaciju pokušao ublažiti i ukazati na to da se ne radi o nečem bitnom. Između ostaloga je rekao ovako: “A dobro, dajte, ajmo mistiku pojedinih istraživačkih pokušaja malo kompletno demistificirati.”

3. Demistificiranje preslagivanja

Tijekom aktualnog prijepodneva prošlog lipnja, kada se još čekalo može li HDZ skupiti većinu, odnosno koalirati s HNS-om, premijer je cijelu situaciju komentirao ovako: “Nije realno da ne pregovaramo i to ćemo demistificirati”.

4. Bilo je mistifikacija i po pitanju Agrokora…

Prošloga listopada, nakon što je Ivica Todorić na svom blogu pisao o tome kako ima dokaze o sastancima s članovima Vlade, premijer je kazao kako tu ne vidi ništa sporno i, dakako, kako se tu radi o mistifikaciji. “Ta mistifikacija sastanaka tko je s kime bio i tko je s kime razgovarao je potpuno nebitna.” Poručio je da je bitnije da proces restrukturiranja Agrokora ide po planu.

5. …i to više puta

Premijera je prošlog listopada, dok je boravio u Splitu, malo razljutilo pitanje o sastancima s direktorima iz Agrokora. “Dosta je više s tim mistifikacijama i lažnim optužbama. Ljudi vide tko je populist i nastoji nešto ušićariti, a tko stalno ima jednu te istu liniju”, zaključio je Plenković.

6. Mistifikacija u vezi Telegramova otkrića

Telegram je krajem siječnja ekskluzivno objavio dopis koji je ministar zdravstva Milan Kujundžić poslao ministru pravosuđa Draženu Bošnjakoviću u kojem ga traži da se angažira oko ujednalavanja sudske prakse u presuda liječnicima oko pogrešnog obračuna prekovremenih sati. Mnogi su taj dokument protumačili kao pokušaj utjecaja na pravosuđe, no premijer je sve to nazvao “još jednom mistifikacijom.” “Nije Ministarstvo to koje ujednačava sudsku praksu, to radi Vrhovni sud i mislim kako je dobro da su podijelili mišljenja o tome; i to je još jedna od mistifikacija gdje ne vidim da bi pismom ministru bilo koji drugi ministar mogao utjecati na rad sudova”, naglasio je premijer.

7. Pa u vezi sastanka s predsjednicom

Istom tom prilikom Plenković je istom frazom komentirao i sastanak s predsjednicom Kolindom Grabar Kitarović. “Zatečen sam mistifikacijom razgovora s predsjednicom, radi se o razgovorima koji se vode jednom mjesečno”, rekao je premijer.

8. Termin su jučer imali prilike čuti i eurozastupnici

U srijedu je premijer imao posljednji slučaj “mistifikacije”. Pri kraju rasprave u Europskom parlamentu gdje je držao govor, europarlamentarac Ivan Jakovčić postavio je pitanje oko posjeta srpskog predsjednika Aleksandra Vučića Hrvatskoj. A onda je uslijedio prepoznatljiv odgovor. “Ne vidim čemu tolike mistifikacije koliko ih je u medijima. Vučića vidim redovito, svaka dva mjeseca, na raznim međunarodnim forumima”, kazao je premijer u svom odgovoru.