Pročitala sam 9 zadnjih presuda za nasilje nad ženama; priče su užas, a nitko nije kažnjen zatvorom

O borbi protiv nasilja nad ženama u Hrvatskoj i sudskoj zaštiti koju dobivaju, možda najbolje, u trenutku kada je to pitanje aktualno zbog polemike oko ratifikacije Istanbulske konvencije, govori ovih devet posljednjih presuda koje su objavili hrvatski prekršajni i općinski sudovi. U njima su detaljno opisani najgrublji napadi kojima su zlostavljane žene u Hrvatskoj izložene, a njihovi optuženi partneri na sudovima prolaze s prilično blagim kaznama. Ni jedna od ovih najsvježijih presuda izrečenih temeljem Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji okrivljenicima ne dosuđuje zatvorske kazne.

Raspon kazni koje ovaj Zakon propisuje varira od novčanih – od najmanje tisuću kuna, pa do 90 dana zatvora. Za ponavljače su, uz novčane, propisane kazne od najmanje 15 dana zatvora, dok za nasilje počinjeno u nazočnosti djeteta Zakon predviđa najmanje 6.000 kuna novčane kazne ili zatvor od najmanje godinu dana. Međutim, iz uvida u deset odluka sudova iz raznih hrvatskih gradova, proizlazi da se zatvorske kazne kao sankcije počiniteljima obiteljskog nasilja uopće ne izriču. Napravili smo pregled.

1. Dvadeset dana uvjetno, nakon što ju je stepenicama vukao za kosu

Prekršajni sud u Zagrebu uvjetno je kaznio 31-godišnjaka, ranije prekršajno osuđivanog zbog nasilja prema izvanbračnoj supruzi. Prema presudi, on je 29. listopada 2017. u 23 sata ušao u kuću bivše partnerice i odbio iz nje izaći, a kada je krenula na kat ne bi li se sklonila pred njim, srušio ju je na stepenice i po njima ju počeo vući za kosu.

Zbog toga je osuđen na 20 dana zatvora uvjetno na godinu dana, a prema izrečenoj zaštitnoj mjeri ne smije bivšu ženu uznemiravati idućih 12 mjeseci. Ukoliko ne bude poštivao tu zabranu prijeti mu dodatnih deset dana zatvora ili novčana kazna od tri tisuće kuna.

2. Deset mjeseci zatvora, opet uvjetno, za davljenje zbog kojeg je izgubila svijest

Općinski sud u Velikoj Gorici izrekao je presudu 28-godišnjaku koji je 31. svibnja 2016. oko 16.30 sati svoju izvanbračnu suprugu izložio tjelesnom i psihičkom nasilju. Naime, kada ga je pitala gdje je bio, odgurnuo ju je s obje ruke i viknuo: “Gubi se! Odseli se!” Žena je u idućem trenutku otišla po njihovu trogodišnju kćer, a muškarac ju je ponovno napao dok ju je držala u naručju. Udario ju je desnom šakom u lice, ponovno joj govoreći da se gubi iz kuće.

Uplašena žena pustila je tada dijete i krenula prema dnevnom boravku, a 28-godišnjak je krenuo za njom. “Sad si mrtva!”, povikao je i s leđa ju uhvatio rukama oko vrata te bacio na pod. Zatim je legao na nju i počeo ju daviti. “Ovo ti je zadnje, ubit ću te, mrtva si”, i dalje je divljao, a nesretna žena je u nekoliko navrata izgubila svijest.

U tom času u dnevni boravak ušla je i njihova kćerkica kojoj je pomahnitali otac hladno poručio: “Sad si ostala bez mame”. Nasilnika je od žene odvukao susjed koji je uletio u njihovu kuću, no 28-godišnjak se nije smirivao. Nakon što je supruga isprala krv s usta i vratila se u sobu ponovno je skočio na nju i počeo ju gušiti. Tada ga je susjed još jednom odvojio od žrtve.

Sud je ovog muškarca proglasio krivim zbog kršenja propisa o zaštiti od nasilja u obitelj, ponižavanja supruge i zlostavljanja djeteta. Kažnjen je s 10 mjeseci zatvora uvjetno na tri godine.

3. Počeo je tući ženu, zgrabio je dijete iz kolica, zalijetao se svojim autom u njezin

Zbog kršenja Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji na Prekršajnom sudu u Zagrebu osuđen je 39-godišnjak koji je 25. siječnja ove godine bio nasilan prema izvanbračnoj supruzi. Kako stoji u presudi, to mu nije bio prvi put. Sada je kažnjen jer je 28-godišnju suprugu pred njihovim 11-mjesečnim sinom vrijeđao riječima: “J…. ti majku sad ćeš vidjeti, kurvo jedna rasfucana, rascvjetana”. U idućem trenutku počeo ju je tući, a zgrabio je i dijete iz kolica. Iako je ženu od nasilnika spasio njezin brat i odvezao ju od kuće, 39-godišnjak ih je slijedio svojim autom.

Kada su se zaustavili nastavio je vikati: “Šta je pi… izađite ako se usudite”. Potpuno raspamećen počeo se svojim automobilom zalijetati prema šogorovom vozilu. Nekoliko je puta i udario u njega. I on je dobio 30 dana zatvora uvjetno na godinu dana. Izvanbračnu suprugu ne smije uznemiravati 24 mjeseca, niti joj se godinu dana približavati na manje od 50 metara.

4. Bivša žena mu nije htjela pripremiti objed pa ju je udario nogom u prsa

Trideset dana zatvora uvjetno na jednu godinu Prekršajni sud u Puli izrekao je zavarivaču koji je 6. siječnja ove godine oko 16.30 sati došao u stan svoje bivše supruge i počeo joj prijetiti. Iako nisu u braku već sedam godina, pijan je došao k njoj, a kada ga je zamolila da ode počeo je vikati: “Ja plaćam ovaj stan, p…. ti materina! Ti si kurva i tvoja kćerka je kurva, a sin peder”. Žena je pokušala nazvati policiju, no bivši muž oteo joj je mobitel iz ruke.

Idući dan ponovno je došao. Bio je potpuno pijan, u krvi mu je izmjerena koncentracija alkohola od 3,03 promila. Tvrdio je da želi uzeti svoj stvari, no inzistirao je da mu bivša žena pripremi nešto za jelo. Ona je to odbila što je izazvalo novi ispad bijesa: “Kurvo jedna, zašto me tjeraš, sigurno imaš nekog drugog muškarca, j…. ti mrtvu mater”. Žena je ponovno pokušala zvati policiju, no nasilnik ju je udario nogom u prsa, nakon čega je jedva uspjela pobjeći iz stana.

5. Novčana kazna za psihičko nasilje i prijetnje ubojstvom

Prekršajni sud u Splitu novčanom kaznom od 700 kuna kaznio je nezaposlenog 45-godišnjaka koji je 16. srpnja prošle godine oko 14 sati došao u pekaru u kojoj radi njegova bivša nevjenčana supruga te počeo vikati: “Kurvo, javno ću te osramotiti, mogu ja nabaviti pištolj, vidio sam tablicu njegovog auta”.

Sud je utvrdio da je riječ o psihičkom nasilju zbog kojeg je i proglašen krivim.

6. Izbacivao ju je iz kuće, udario posudom i za to dobio 10 dana uvjetno

Psihičko i fizičko nasilje prema nevjenčanoj supruzi počinio je 63-godišnjak 10. veljače ove godine u obiteljskoj kući u Zagrebu. Kad je došao doma oko 11 sati počeo ju je vrijeđati: “Đubre jedno, kurvo, droljo jedna! Koliko puta si danas svršila? Marš van iz kuće”. U idućem trenutku po lijevoj strani glave udario ju je plastičnom posudom.

Zbog toga ga je Prekršajni sud u Zagrebu kaznio s deset dana zatvora uvjetno na devet mjeseci.

7. Pred djetetom je tukao trudnicu i razbijao; izbio je vrata iz štoka

Presudom Prekršajnog suda u Rijeci 22-godišnji nezaposleni elektroničar dobio je uvjetnu kaznu – 30 dana zatvora uz rok kušnje od godinu dana. On se, kako je utvrđeno, 31. siječnja posvađao sa svojom izvanbračnom suprugom i to pred njezinim četverogodišnjim sinom. Naime, s koncentracijom od gotovo dva promila alkohola u krvi došao je oko 21.30 sati kući i počeo vrijeđati ženu: “J… ti obitelj krvavu! Najveća si kurvetina! J… ti mater i oca, zadavit ću te!” Zatim ju je ošamario, pa je žena pobjegla u sobu. Pokušala je nazvati svoju majku, no partner joj je istrgnuo mobitel i razbio ga o pod.

Nasilnik ju tada gura prema hladnjaku, udara nogom u vrata dnevnog boravka, zbog čega se probudilo dijete koje je vidjelo sve što se događa. Žena je još jednom pokušala poslati poruku, ovoga puta preko tableta, no i njega joj izvanbračni muž razbio. U nekom trenutku, nasilnik je udario o vrata sobe i izbio ih iz ležišta. Kazna koju je dobio ponovno je uvjetna, uz zabranu približavanja ženi na manje od pet metara u iduća dva mjeseca.

Na sudu je 22-godišnjak ispričao da je njegova partnerica trudna, a da je tog dana između njih izbila svađa jer je njegova majka najavila dolazak iz Njemačke. Majka je, naime, trebala neko vrijeme biti s njima u stanu. “Smatrao sam da je nezahvalno od nje što se ljuti na moju mamu, koja nam je ipak dala stan na korištenje”.

Iako je priznao da je partnericu vrijeđao, negirao je da ju je tukao. Sve je pripisao alkoholu te se ispričao zbog svog ispada. Žena je pak izjavila kako doista nema ništa protiv majke svog partnera, a rekla je i da je do ovakvih ružnih situacija dolazilo isključivo kada bi on previše popio. “Bojim ga se jer kad popije dosta je agresivan. Ne želim više živjeti s njim”, rekla je.

8. Grubo pijano psovanje pred kćerkicom

Prekršajni sud u Zagrebu dosudio je kaznu od 30 dana zatvora uvjetno na godinu dana 40-godišnjem vozaču, koji je već prekršajno kažnjavan, jer je vrijeđao svoju izvanbračnu suprugu pred njihovom zajedničkom 12-mjesečnom kćerkicom. Incident se dogodio prije nešto više od mjesec dana.

Muškarac je svojoj 28-godišnjoj supruzi, prilično pijan, jer mu je utvrđena koncentracija alkohola u krvi od 1,13 promila, vikao: “Glupačo, kuštara jedna, kurvo, j…. ti mater!” Iako je zbog toga njegova supruga pozvala policiju koja je nasilnika uhitila, već idući dan pušten je na slobodu te će mu taj jedan dan zatvora biti uračunat u kaznu ukoliko prekrši uvjetnu osudu. Sud je 40-godišnjaku uz tu blagu kaznu izrekao zaštitnu mjeru zabrane približavanja izvanbračnoj supruzi na 50 metara u iduća dva mjeseca.

9. Ovom uvjetno osuđenom gospodinu kriv je sin koji želi biti gazda u kući

Presudom suda u Kaštel Sućurcu, 48-godišnji umirovljenik, koji je ranije već prekršajno kažnjavan, dobio je uvjetnu kaznu od 30 dana zatvora uz rok kušnje od godinu dana jer je lani na Božić izvrijeđao suprugu i dvojicu sinova. Pijan je vikao na ženu: “J…. ti majku, kurvo! Sve ću vas razbiti”, zbog čega su djeca pobjegla iz stana i pozvala policiju. Nasilnik je bio i uhićen.

Uz kaznu je dobio i zaštitnu mjeru obveznog psihosocijalnog tretmana. Tijekom postupka 48-godišnjak je priznao da je psovao suprugu, ali je krivnju svaljivao na starijeg sina koji se “urotio protiv njega želeći biti gazda u kući”. Njegova supruga objašnjavala je kako je svemu kriv alkohol i tablete koje njezin muž uzima zbog psihičkih problema. “Obećao mi je da se ovo neće ponoviti”, rekla je na sudu. Odmjeravajući kaznu sud je zaključio kako je potrebno izreći strožu zatvorsku sankciju, no ipak je primijenio tek uvjetnu osudu kao primjerenu zakonu za prekršaj ovog 48-godišnjaka.