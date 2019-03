Mučna priča s Paga, gdje je otac s balkona bacio svoje četvero djece, osim ozbiljnog problema sa sustavom socijalne skrbi, u fokus je javnosti stavila i zanemarivanje i zlostavljanje djece u obiteljima u Hrvatskoj. Supružnici s Paga pravomoćno su 2017. kažnjeni zbog povrede prava najstarijoj kćeri, koja je na kraju izdvojena iz ove obitelji. Izrečena im je uvjetna kazna. Iako Kazneni zakon propisuje mogućnost izricanja i do pet godina zatvora, hrvatski sudovi mahom roditelje koji maltretiraju djecu kažnjavaju uvjetno. Smatraju da će im to biti dovoljna opomena za ono što su učinili. Uz to, iako su osuđeni za maltretiranje i zlostavljanje, roditeljima djeca u većini slučajeva nisu oduzeta. Donosimo recentne primjere iz sudske prakse.

1. Uvjetni zatvor za četiri godine maltretiranja sina

Osječanin koji je pune četiri godine, od 2011. do 2015. godine zlostavljao svog sina, dječaka rođenog 2006. godine, osuđen je uvjetno na godinu dana, s rokom kušnje na tri godine.

Prema presudi stalno je u dječakovoj nazočnosti bio agresivan prema njegovoj majci, vrijeđao ju, omalovažavao govoreći joj da je kurva bosanska, glupa, mula… Psovao joj je majku, govorio joj da će crknuti, da je nesposobna i da ždere njegov kruh.

Kada bi dječak stao u obranu majke otac se tada okomio i na njega. Vikao mu je da se nije rodio već okotio, da će završiti u popravnom domu. Branio mu je i druženje s drugom djecom. Cijelo je vrijeme, prema zaključku suda, dječak zato bio izložen intenzivnoj psihičkoj boli i strahu. Osim što je osuđen zbog zlostavljanja vlastitog djeteta, Osječanin je kažnjen i zbog ponižavanja njegove majke.

Na je sudu sve poricao, tvrdeći da voli svoje dijete i da nije bio loš otac. “Volim svog sina i imam s njim normalan kontakt i druženje”, izjavio je na sudu. Ovdje valja napomenuti kako je postupak zbog ovog kaznenog djela pokrenut krajem srpnja 2015., a presuda je izrečena prije nekoliko dana. “Moja bivša supruga sve preuveličava i nakon svakog mog kontakta sa sinom priča ružne stvari o meni”, tvrdio je na sudu. Inače, ovaj gospodin ima još četvero djece.

2. Mama nije htjela vidjeti sina pa kažnjena uvjetnim zatvorom

Majka iz Šibenika, 45-godišnjakinja, također je dobila uvjetnu kaznu – šest mjeseci zatvora s rokom kušnje od godine dana – jer od 2007. do sredine siječnja 2013. nije održavala nikakav kontakt sa svojim sinom.

Riječ je o sinu kojeg je rodila 1996. godine, a 2003. dijete je odlukom Centa za socijalnu skrb u Šibeniku dodijeljeno na brigu i skrb ocu. Međutim, majka je dobila obvezu održavanja susreta s njim. Ti susreti trebali su se održavati u nazočnosti oca, no Šibenčanka uopće nije pokazala interes da vidi dijete.

U presudi piše kako je “propustila sa sinom ostvariti ikakav kontakt”, te “nije pokazivala nikakav interes za dijete niti je materijalno doprinosila za njega”. Zato je proglašena krivom za povredu djetetovih prava, odnosno da je kao roditelj grubo zanemarila svoju dužnost podizanja, odgoja i obrazovanja djeteta. Tijekom sudskog postupka sud ju uopće nije uspio pronaći iako postoje podaci da privremeno živi kod svojih roditelja.

3. Pred djecom ponižavao suprugu pa kažnjen radom za opće dobro

Rad za opće dobro kao kaznu je dobio 30-godišnji Splićanin jer je povrijedio prava svojih dviju kćeri blizanki. Od siječnja 2016. do ožujka 2017. 30-godišnjak je ponižavao i zlostavljao svoju suprugu pred djecom. Šamarao ju je i vrijeđao, bacao po stanu pokućstvo i pripremljenu hranu, prisiljavao ju da diže kredite za vraćanje njegovih kockarskih dugova i stalno tražio još novca za sebe.

O djeci uopće nije brinuo niti je doprinosio za njihovo uzdržavanje. Sve je kulminiralo 10. ožujka 2017. kada je Splićanin na ulasku u stan počeo vikati na suprugu i nazivati ju kurvetinom. Zatim ju je i fizički napao. Žena se sklonila u sobu moleći ga da to ne radi pred djecom. No, 30-godišnjak je njezino zapomaganje i molbe ignorirao.

Kada su djeca počela vrištati i plakati moleći ga da prestane, izderao se i na njih. Vikao je “Prestanite ili ću i vas izbosti nožem zajedno s mamom!” Relativno blago kažnjen je jer je na sudu priznao krivnju. Par se u međuvremenu razveo, a odnosi oca s djecom, kako on sam tvrdi, popravili su se.

4. Mahao nožem i vikao da će pobiti ženu i djecu

Potpuno pijan 43-godišnjak iz Zaboka osuđen je uvjetno na godinu dana zatvora s rokom kušnje od pet godina jer je 3. rujna 2017. zaskočio svoju bivšu suprugu koja se vozila s njihovom 13-godišnjom kćeri. Svojim automobilom zaletio se u stražnji dio vozila bivše supruge. Nakon toga ju je pretekao pa naglo zakočio ispred njih. Ponovio je to još nekoliko puta.

Pratio je auto bivše žene sve do doma njezine obitelji. Uplašene žena i kći utrčale su u kuću i zaključale vrata. Zabočanin je počeo lupati po njima, razbio je i staklo.

Kada je obitelj pozvala ekipu Hitne pomoći okomio se i na liječnika i medicinskog tehničara. Bacao je cjepanice prema njima, probušio im dvije gume na službenom kombiju. Razbio je još nekoliko prozora na kući te počeo mahati noževima vičući da će ih sve pobiti. Uz kaznu, ovom je 43-godišnjaku izrečena i mjera obveznog psihijatrijskog liječenja.

5. Uvjetna kazna za mamu koja je zanemarivala četveromjesečnu kći

Deset mjeseci zatvora, ali uvjetno na tri godine kazna je za majku kojoj je dijete oduzeto zbog zanemarivanja.

Naime, patronažna sestra koja je po nadzoru Centra za socijalnu skrb nadzirala ovu obitelj jednog je dana u kući zatekla djevojčicu staru svega četiri mjeseca potpuno samu. Bila je dehidrirana, pothlađena, plavih usnica i ruku, odjevena u neadekvatnu odjeću, u peleni punoj fekalija i urina te puna tjemenica na glavi. U kući nije bilo grijanja.

Od mještana je patronažna sestra saznala da je majka djevojčice ostavila dijete na čuvanje ocu, a ovaj se često opijao po selu. Kasnije se doznalo da je djevojčica u više navrata u tih četiri mjeseca svog života ostavljana na čuvanje drugim ljudima u mjestu. Iako je majka negirala svoju krivnju, tvrdeći da je otac trebao voditi računa o djetetu, sud ju je proglasio krivom.

6. Nisu se brinuli za higijenu djece nit su ih cijepili

Uvjetno su kažnjeni majka i njezin partner, poočim djece jer od svibnja 2013. do listopada 2018. nisu vodili računa o minimalnim potrebama tri djevojčice i jednog dječaka.

Na sudu je utvrđeno da nisu održavali stambeni prostor koji je bio prljav i neuredan, nisu brinuli pohađaju li djeca redovno školu, niti su vodili računa o njihovim higijenskim potrebama i odgovarajućoj odjeći i obući. Nije ih bilo briga ni imaju li djeca sav školski pribor. Nisu se odazivali ni na pozive u školu, zbog čega su djeca imala velik broj neopravdanih sati i prekinula su redovno školovanje.

Osim toga su i medicinski zanemarili troje djece ne vodeći ih redovno liječniku na potrebne preglede niti na cijepljenja. Djecu su često ostavljali samu. Mama je osuđena na godinu dana zatvora s rokom kušnje od pet godina, a izvanbračni suprug na 10 mjesec zatvora s rokom kušnje od tri godine.

7. Mama urlala da ne želi dijete i da će ga baciti u peć

Roditeljska skrb oduzeta je roditeljima djevojčice, a dijete je smješteno u udomiteljsku obitelj nakon što roditelji uopće nisu skrbili o njoj. Samo tri puta su se odazvali na kontakte u Centar. Posljednji susret djelatnici centra su prekinuli jer je par, nakon što je upozoren da je kasnio 40 minuta, počeo galamiti i na taj način uznemiravati dijete.

Nakon toga više nisu dolazili, na osnovu čega je zaključeno kako im uopće nije stalo ostvariti emocinalni kontakt s djetetom, niti popraviti svoj partnerski odnos.

Majka je doduše pokušala uvjeriti djelatnike Centra da želi skrbiti o svojoj kćeri, no kako živi u potpuno neprimjerenim stambenim uvjetima i u nestabilnoj bračnoj zajednici punoj nasilja i prekida to joj nije dopušteno.

Kada je još uoči rođenja ove djevojčice, u sedmom mjesecu trudnoće dolazila u Centar koji je skrbio o njezinoj obitelji, tvrdila je kako ne želi novo dijete i kako će ga baciti u peć.

8. Godinama zlostavljala troje djece pa dobila uvjetnu kaznu

Iako je diplomirala razrednu nastavu, 40-godišnjakinja iz Zagreba pokazala se kao loša majka. Punih pet i pol godina, kako je utvrdio sud, zlostavljala je svoje troje djece zbog čega je kažnjena uvjetno godinom dana zatvora s rokom kušnje od pet godina.

Prema presudi, nije vodila adekvatnu brigu o njihovoj prehrani i higijeni, kao i čistoći stambenog prostora. Zato su djeca bila učestalo prepuštena sama sebi. Tako je bilo i tijekom njezinih česti putovanja.

Gospođa je znala i previše popiti pa je u takvom stanju vikala na djecu. Govorila im je da su glupi i bezobrazni, da su razmaženi idioti. Povremeno ih je i fizički kažnjavala, kćer je nekoliko puta povukla za kosu, a svađala se pred djecom i sa svojim roditeljima.

Na kraju su sva djeca, rješenjem Centra za socijalnu skrb, povjerena ocu, a jedno je završilo u Dječjem domu u Nazorovoj ulici.

9. Tata sinu prijetio hrvatskom šamarčinom, kažnjen novčanom kaznom

Neprimjeren odnos prema djeci može se sankcionirati i kao nasilje u obitelji. Za to je kažnjen i otac koji je početkom ožujka 2017. izvrijeđao svog sina i prijetio mu ‘hrvatskom šamarčinom’ u SMS-u. Učinio je to, kako je pisao Telegram, zato što je 15-godišnji dječak odlučio odustati od igranja nogometa u jednom zagrebačkom klubu.

Kad je to doznao otac mu je poslao poruku: “Koji k…. glumiš frajera. Uči i igraj nogomet i ne seri više. Samo pi…ce imaju takve argumente. Amen. Slijedi hrvatska šamarčina da se osvijestiš, veličino. Pi…, sve mu smeta, razmisli ako imaš čime. Bljak”.

Prekršajni sud je oca osudio zbog vrijeđanja djeteta što je kažnjivo po Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji. Otac je na sudu priznao što je napravio, pritom se pokušavao opravdati. “Poslao sam sinu tu poruku i sada sam siguran da to nije bilo primjereno. No, napravio sam to u afektu, jer je sin odustao od igranja nogometa u tom klubu. Inače s bijesom nemam problema jer sam ga naučio kontrolirati kroz obuku u MORH-u. Inače imam dobar odnos s djecom, no svatko može kao roditelj i pogriješiti”, rekao je tijekom postupka. Kažnjen je s četiri i pol tisuće kuna novčane kazne.