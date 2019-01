Sudski proces u kojem je profesor gimnazije s područja bjelovarsko-bilogorske županije pokušao srušiti odluku o otkazu, što ga je dobio kada se doznalo da je pravomoćno optužen za spolno zlostavljanje dvoje djece mlađe od 15 godina, otkriva na koji je način uopće uspio dobiti posao uz ovako teške optužbe. U pitanju je manevar kojim je svega nekoliko dana prije nego što je protiv njega potvrđena optužnica dobio uvjerenje prema kojem se protiv njega ne vodi nikakav kazneni postupak, i, dakle, nema zapreka za zapošljavanje. On sada tvrdi da je nezakonito otpušten.

Tužbom koju je podnio protiv škole gdje radio, pokušava se uz pomoć suda vratiti na posao – profesora povijesti u gimnaziji. To mu nije bilo jedino radno mjesto. Predavao je još u najmanje tri škole u istoj županiji. Ranije je u nekima od njih bio i ravnatelj. Protiv njega je pokrenuto nekoliko postupaka – od nasilnih ispada prema bivšoj partnerici do posljednjeg slučaja povrede djetetovih prava, bludničenja i seksualne zlouporabe. On sve optužbe pripisuje sporu s bivšom partnericom. Ona pak uzvraća kako je riječ o lokalnom moćniku koji je svoj visoki položaj u školama koristio kako bi zapošljavao i otpuštao profesore.

Telegram je analizirao kronologiju koja je dovela do zapošljavanja optuženog profesora, te njegov pokušaj da sada dokaže kako su postupci protiv njega bili nezakoniti. Iako su nam puni podaci o identietu profesora dostupni iz presude, ne objavljujemo ih zbog delikatnosti slučaja.

Dobio je potvrdu da se protiv njega ne vodi kazneni postupak

Dakle, unatoč svim optužbama, 26. veljače 2018. profesor povijesti dobiva uvjerenje da se protiv njega formalno ne vodi nikakav kazneni postupak. Izdaje mu ga sud u Zagrebu i profesor ga donosi u svom poslodavcu u gimnaziju. Tamo je trebao raditi kao zamjena jedne profesorice.

No, svega par dana kasnije situacija se mijenja. Naime, na sudu u Šibeniku 1. ožujka 2018. protiv njega potvrđuju optužnicu zbog spolog zlostavljanja djece. To, opet formalno, znači i početak kaznenog postupka, što pak škola u trenutku kad ga je zapošljavala nije znala. Pojavila su se tek nagađanja da je informacija o optužnici postojala u Ministarstvu obrazovanja.

Kako u gimnaziji nitko ne zna da na zamjenu dolazi optuženi seksualni zlostavljač, ugovor s njim potpisuju 5. travnja. Idućih mjesec dana, on će djeci i predavati povijest. Trebao je ostati sve do 31. ožujka ove godine, kada se očekivao povratak stare profesorice.

Mediji su otkrili optužnicu za spolno zlostavljanje djece

RTL Televizija 15. svibnja 2018. objavljuje priču o zapošljavanju ovog čovjeka. Ističe se činjenica da je protiv njega potvrđena optužnica za spolno zlostavljanje djece. U međuvremenu je i Udruga Lavice njegov slučaj prijavila Ministarstvu obrazovanja. Žurno reagira prosvjetna inspekcija i u gimnaziju dolazi nadzor. Svega par dana kasnije profesor će dobiti otkaz.

On se s tim ne miri, pa pokreće sudski spor. Tvrdi da je nezakonito optužen. Sud analizira svu dostupnu dokumentaciju. Tako se utvrđuje da se 26. veljače 2018., kada je dobio uvjerenje, protiv njega nije vodio kazneni postupak. Njegova evidencija je bila čista.

Općinski sud u Šibeniku optužnicu što je protiv njega podignuta još 1. prosinca 2016. potvrdio je tek 1. ožujka 2018. godine. Dakle, škola je na osnovu uvjerenja zaključila da nema zapreka za zapošljavanje profesora.

Je li profesor povijesti manipulirao sudskim uvjerenjima?

Tek 15. svibnja ravnateljica gimnazije iz medija doznaje da je protiv profesora potvrđena optužnica. On sam joj dva dana kasnije šalje e-mail s dva uvjerenja o nekažnjavanju – jednim s datumom 2. svibnja i drugi s datumom 17. svibnja 2018. godine. U drugom je navedeno da se protiv njega vodi postupak zbog onečišćenja okoliša. To kazneno djelo evidentno nije razlog za otkaz.

Ipak dan kasnije, 18. svibnja, ravnateljici stiže dopis iz DORH-a i s Općinskog suda u Šibeniku. Iz tih dokumenata se konačno može vidjeti da je 1. ožujka protiv profesora povijesti započeo kazneni postupak zbog optužbi za seksualno zlostavljanje djece.

Nakon inspekcijskog nadzora što je završen 22. svibnja 2018. prosvjetna inspekcija zabranjuje gimnaziji da dalje zapošljava ovog profesora. On je na osnovu toga i udaljen iz škole, a 10. srpnja dobio je i izvanredni otkaz.

Profesor uporno tvrdi da mu sve podmeće bivša partnerica

S otkazom se, kako smo već rekli, nije pomirio. Najprije je izjavio kako mu je optužnicu smjestila bivša partnerica s kojom se spori oko skrbništva, da bi zatim i tužio školu. Uvjeravao je sud kako je škola povrijedila proceduru prilikom donošenja odluke o otkazu, jer mu nije dala priliku da se očituje.

“Inspekcija je bila u školi. Mene nitko pri tome ništa nije pitao. Nisam dobio pravo ni uložiti žalbu na rješenje o izvanrednom otkazu”, objašnjavao je profesor na sudu zašto smatra da je nezakonito dobio otkaz.

No, predstavnici gimnazije istaknuli su kako su samo postupili po nalogu prosvjetne inspekcije. Njihov nalaz iz kojeg je proizlazilo da je gospodin pravomoćno optužen za spolno zlostavljanje djece bila je nova okolnost zbog koje nastavak radnog odnosa jednostavno više nije bio moguć. Zbog toga je i dobio otkaz.

I sud je zauzeo stav da s kaznenim postupkom što je protiv njega pokrenut profesor povijesti nije mogao biti ni zaposlen. To jasno propisuje i Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te je u konačnici izgubio pravo preispitivanja opravdanosti izvanrednog otkaza.