Provjereno je iskopalo groznu priču iz sela u Slavoniji, o domaru koji 20 godina zlostavlja učenice

Provjereno Nove TV večeras će objaviti važnu priču; reportažu iz slavonskog sela Ilača u kojem, tvrde, domar zlostavlja učenice. Priča se aktualizirala kad je jedna 13-godišnjakinja skupila hrabrost i ispričala nastavnici što joj se dogodilo. Domar je uhićen pa pušten da se brani sa slobode, uz zabranu prilaska područnoj školi u Banovcima, ali ne i u spomenutoj Ilači gdje također radi.

“Bio je veliki odmor. Ostala djeca bila su na doručku. Ona je bila sama u učionici i on je ušao u učionicu, malo je priškrinuo vrata i pitao je l’ može da je zagrli”, priča majka zlostavljane djevojčice. “On je nju zagrlio ispod pazuha, ruku. Zagrlio i podigao gore i spustio i uhvatio za grudi i rekao cinično kroz smijeh, kao, šta je to naraslo?”.

Progovorile i žene koje je zlostavljao kad su bile djevojčice

Nakon ove, recentne priče, krenule su se ponovno akutalizirati i slučajevi iz prošlosti. Za Provjereno su tako davale izjave i druge, danas žene, koje je tijekom 20 godina zlostavljao.

“U zbornici nema nikoga, svi su učitelji na nastavama. Nigdje nikoga. On je zatvorio vrata i zaključao. Kad sam ja vidjela da on zaključava, ja sam počela trčati oko stola. Uplašila sam se”, prepričala je za Novu TV jedna od žrtava traumatični događaj od prije 20 godina, kada je bila učenica sedmog razreda. Njezin slučaj svojedobno je završio na sudu, no optužnica je pala zbog nedostatka dokaza.

Došli su i do druge žene koja tvrdi: “Htio je da ga diram po spolovilu, ali sam ga odgurnula. Ruke sam prekrižila. Rekla mu da se makne, da me ostavi na miru…”. Njihovi slučajevi, jasno, debelo su u zastari, no domaru će se sada konačno suditi.