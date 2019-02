Ravnatelj škole u kojoj je žigosana cura sve je svalio na djecu s posebnim potrebama. Gdje je ministrica?

Slučaj učenika zadarske Ekonomsko-birotehničke i trgovačke škole koji je svojoj kolegici na ruku žigosao slovo U istražuje policija. Neobično, ali policija obavijest o incidentu nije dobila od ravnatelja škole, već od medija. Ravnatelj, naime, ne misli da je ovaj slučaj strašan, i kaže da se radi tek o dječjoj igri. Da slučaj istražuje policija potvrdio je i načelnik zadarske krim-policije Boro Mršić, koji kaže kako je u tijeku kriminalističko istraživanje nakon kojeg će o svemu obavijestiti Centar za socijalni rad i nadležno državno odvjetništvo. Izvukli smo sve što trebate znati o ovom slučaju. Iz Ministarstva obrazovanja cijeli su dan prilično suzdržani. Napravili smo pregled cijelog slučaja.

1. Ravnatelj sve svalio na djecu s posebnim potrebama

Ravnatelj škole u kojoj se napad dogodio u pokušaju da objasni ovaj slučaj imao je jedan od skandaloznijih istupa u posljednje vrijeme. Osim što je cijeli incident nazvao “dječjom igrom”, gospodin Jozo Dragić sve je svalio na učenike s poteškoćama u razvoju. U intervjuu za N1 gospodin je rekao da je strašno da se takvo nešto događa u jednoj od najboljih škola u Hrvatskoj. No, uspio je pronaći krivca za sve pa je rekao kako se, citiramo “takvi mali incidenti događaju zadnjih godina kad su se počeli direktno upisivati učenici s raznim teškoćama”. “Imamo dosta učenika s posebnim programima, uvjetima i eto, takvi mali incidenti se događaju.”

A onda je nastavio. Gospodin Dragić kaže kako se u školu direktno upisuju učenici koji nemaju nikakve uvjete za strukovne škole. “Imamo čak 31 takvog”, kaže. Inzistirao je i kako se ne radi ni o kakvom posebno teškom djelu. “Počinitelj je to učinio sa zagrijanim upaljačem, ne daj bože nečim baš za žigosanje… Obični zagrijani upaljač je naslonio jednoj učenici na rame i jednom učeniku na vrat. Ja sam njemu odmah pojasnio da će biti sankcioniran po pravilniku, oni su inzistirali da im ne treba liječnička niti ne daj bože policija, nego su se vratili u razred”, rekao je gospodin Dragić.

2. Ministrica Divjak se cijeli dan skriva

Iz Ministarstva znanosti i obrazovanja potvrdili su nam da su, odmah nakon što su doznali za napad, pokrenuli hitan inspekcijski postupak. Ministrica Blaženka Divjak nam, međutim, nije odgovorila na pitanja o tome smatra li da je ravnatelj pogriješio u bilo kojem trenutku, na primjer onda kada nije pozvao policiju ili nadležne službe, ili kada je izjavio kako je žigosanje „dječja igra”. Iz Ministarstva ne odgovaraju ni na pitanja o sankcijama za ravnatelja i nastavnicu koja je u trenutku napada bila u učionici.

3. Što kažu napadnuta učenica i njezin tata?

Napadnuta učenica ispričala je kako joj je u srijedu učenik, koji je sjedio iz nje, na ruku prislonio nekakav vrući predmet. Nakon toga ju je još jednom opekao, a onda i učenika koji je sjedio pokraj nje. Kako je djevojčica ispričala za Zadarski list, napadač joj je rekao “Sad imaš tetovažu i možeš se hvaliti da si ustaša”. Kada ga je upitala zašto je to učinio, rekao joj je da mu je bilo dosadno i da mu je to zezancija. Uznemiruje i potez jedne od kolegica iz razreda: “Isprva nisam smjela reći profesorici što se dogodilo jer mi je jedna cura iz razreda zaprijetila da će me ozlijediti i objesiti ako ikome kažem, jer se to radi drukerima”, rekla je djevojčica.

Tata cure koju je kolega iz razreda žigosao nije bijesan samo zbog napada, već i zbog reakcije uprave škole neposredno nakon toga. “Mene čudi kako to da nitko iz škole nije zvao policiju ili Hitnu pomoć?! Naime, riječ je o dvoje učenika koji su ozlijeđeni užarenim predmetom i kojima je rečeno da su ustaše. Imao sam već slučaj da je starija kći, koja je također išla u ovu školu, s nastave došla krvava kući. Ni tada nitko nije zvao policiju ni Hitnu. Problem je u cijeloj školi. Zašto ne zovu Hitnu pomoć ili ne prijave policiji kad se dogode ovakve stvari? Ne razumijem što se događa u školi”, rekao je uzrujani gospodin Zadarskom listu.

4. Još crtica o ravnatelju škole u kojoj se sve dogodilo

Danas se u medijima pojavila još jedna zanimljiva crtica o ravnatelju koji u ovom napadu ne vidi problem i od kojeg, kako kaže, “mediji rade senzaciju”. Jozo Dragić je, inače, bio županijski tajnik krajnje desnog HSP-a i vijećnik u Županijskoj skupštini Zadarske županije. Mandat u Skupštini stavio je u mirovanje kada je izabran za ravnatelja škole u kojoj se dogodio napad, a iz HSP-a je 2014. godine prešao u HSP Ante Starčević. Trenutno nije politički aktivan.

5. Što kaže policija?

Lokalna policija potvrdila je da se uključila u ovaj slučaj i da sve istražuju. Kriminalističko istraživanje je u tijeku, a ozljede koje je dobilo dvoje učenika kvalificirane su kao lakše, kažu u policiji. Načelnik zadarske krim-policije Boro Mršić potvrdio je na konferenciji za novinare kako se “stručna služba škole uključila pravovremeno” te da će po okončanju istraživanja o svemu obavijestiti Centar za socijalni rad i nadležno državno odvjetništvo.

Potvrdio je i to da je policija obavijest o događaju zaprimila od medija. Na pitanje o tome je li napad motiviran nacionalnom ili vjerskom netrpeljivošću, s obzirom na to da je otac napadnute djevojke istaknuti član albanske zajednice u Zadru, Mršić je odgovorio da će se odgovor na to saznati iz kriminalističkog istraživanja.

6. Što kaže Pravobraniteljica za djecu?

Za mišljenje o napadu upitali smo i Pravobraniteljicu za djecu, iz čijeg ureda nam je stigao odgovor znatno detaljniji od onoga koje nam je poslalo ministarstvo. Oni su, pišu, u ovom slučaju našli više iznimno zabrinjavajućih elemenata. Zbog toga su zatražili očitovanja od uključenih institucija, uputili upozorenja i preporuke, te namjeravaju pratiti njihova postupanja. Nisu bili spremni komentirati djecu i njihovo ponašanje zbog zaštite njihove privatnosti, a nisu se željeli izjašnjavati ni o mogućim sankcijama ravnatelju i nastavnici jer to nije u njihovoj nadležnosti.

Međutim, ističu da ih začuđuju izjave ravnatelja škole koje su prenijeli mediji. Kažu kako “škole trebaju biti sigurno mjesto za svako dijete, mjesto ‘nulte tolerancije’ na nasilje i zato su dužne sprečavati pojavu nasilja kontinuiranim preventivnim aktivnostima koje obuhvaćaju rad s djecom, njihovim roditeljima i učiteljima”. Napominju i da su škole, ako se dogodi nasilje, dužne primijeniti propise, a to često znači i obavijestiti druge stručne službe izvan škole, posebice ako je riječ o sumnji na kazneno djelo.