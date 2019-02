Rekonstruiramo tko su HNS-ovci i HDZ-ovci koji su u zadnjih godinu i pol masovno zaposleni u Fondu za okoliš

Od rujna 2017., kada je HNS-ovac Dubravko Ponoš postao direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, tamo je raspisano najmanje šest natječaja. Nakon otkrića Jutarnjeg da je tako zaposlen niz članova HNS-a, inspekcija Ministarstva zaštite okoliša i energetike nedavno je provela upravni nadzor i zaključila kako je sve bilo prema propisima.

Telegram međutim doznaje da je u Fondu zaposleno više članova i simpatizera HDZ-a i HNS-a nego se dosad znalo, a uskoro bi trebali biti objavljeni i rezultati posljednjeg natječaja na kojem se tražilo 28 novih zaposlenika. Naši izvori tvrde kako se već zna da je, među osobama koje su pozvane na razgovor, najmanje petero HNS-ovaca i dvoje HDZ-ovaca.

Rekonstruiramo dosad nepoznata zapošljavanja

Dolaskom gospodina Ponoša na čelo Fonda počelo je masovno zapošljavanje stanovnika Svetog Ivana Zeline, gradića kojim vlada HNS-ov gradonačelnik Hrvoje Košćec. Još u siječnju 2018., u Fondov Sektor zaštite okoliša primljen je Krešimir Kralj, inženjer poljoprivrede i predsjednik mjesnog odbora Obrež Zelinski. Taj gospodin je 2015. godine, s današnjim direktorom Fonda Ponošem, bio na izbornoj listi gradonačelnika Košćeca.

Dolazimo do još jednog vrlo zabavnog detalja. Na istoj adresi u Svetom Ivanu Zelini, s Krešimirom Kraljem prijavljena je i stanovita gospođa Marija Kralj na koju je Dubravko Ponoš prebacio svoje tvrtke DIGITAL PROGRES d.o.o. i PRIGORJE DANAS j.d.o.o. nakon što je postao direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetiku. Gospođa Kralj također se nalazila na Košćecovoj izbornoj listi te je gradska vijećnica HNS-a.

Uz Krešimira Kralja, početkom 2018. u Fondu je zaposlen i Berislav Ratkajec. On je također gradski vijećnik HNS-a u Svetom Ivanu Zelini i opet s iste izborne liste sadašnjeg gradonačelnika. A odlukom direktora od 13. srpnja 2018., kao administratorica u tajništvu Fonda, primljena je još jedna njihova sugrađanka, Marija Pisačić.

Direktor ima ovlasti direktno zapošljavati ljude

Prošle godine zaposlen je još jedan gospodin iz Svetog Ivana Zeline, Alen Ptiček. On se bio prijavio na natječaj, odradio je i razgovor za posao, no nije odabran. Na kraju je ipak dobio posao i to direktnom odlukom direktora, što je instrument koji je direktoru Ponošu dostupan temeljem Statuta Fonda.

Možda treba spomenuti kako je Dubravko Ponoš član predsjedništva, središnjeg odbora i suda časti HNS-a, predsjednik HNS-a zagrebačke županije te predsjednik podružnice HNS-a Sveti Ivan Zelina. Bio je i u nekoliko odbora gradskog vijeća Svetog Ivana Zeline, a svojevremeno i njegov predsjednik.

Još jedan gospodin iz Zeline. Taj ima 463.000 kuna poreznog duga

Uz HNS-ovce, u Fondu masovno zapošljavaju i članove HDZ-a. Doznali smo kako se na posljednji natječaj, čiji rezultati još nisu poznati, prijavio i Zoran Žigrović, također iz Svetog Ivana Zeline. Kako nam je potvrđeno iz nekoliko izvora u Fondu, gospodin Žigrović prošao je u drugi krug te je pozvan na razgovor. Istražujući novog potencijalnog zaposlenika Fonda, pronašli smo ga na listi dužnika Porezne uprave iz 30. listopada prošle godine. Gospodin državi duguje 436.000 kuna poreza.

U Fondu je lani zaposlena i Katarina Sedmak koja je tajnica Ženske inicijative HNS-a Grada Zagreba. Katarinin suprug, Hrvoje Sedmak, je pak aktivan HNS-ovac u Zagrebu – vijećnik je mjesnog odbora Medveščak i predsjednik HNS-ove podružnice Gornji grad – Medveščak. HNS-ovka Katarina Sedmak prvo se prijavila na javni natječaj objavljen 17. travnja 2018., ali tada nije izabrana Odlukom o izboru kandidata od 25. svibnja 2018. godine. S obzirom na to da je danas tamo svejedno uredno zaposlena, i ona je mogla biti primljena samo temeljem famozne direktne odluke direktora.

Da se razumijemo, tom direktnom odlukom ljude su zapošljavali i direktori prije aktualnog, Dubravka Ponoša. Recimo, za vrijeme SDP-ove Vlade, potvrdilo nam je nekoliko izvora iz Fonda, tom je procedurom zaposlena Kristina Pudar, sestra bivše tajnice Fonda Zdenke Pudar, koja danas radi kao voditeljica ugovaranja u Fondovom posredničkom tijelu..

Uz neobična zapošljavanja, tu su i napredovanja

Nekadašnja revizorica Ljiljana Bukovec, aktivna članica HDZ-ove Zajednice žena Katarina Zrinska, dolaskom Ponoša unaprijeđena je u Savjetnicu direktora za financije. Slučajno ili ne, u Fondu radi i Ljiljanin prezimenjak Hrvoje Bukovec – inače član nadzornog odbora HDZ-a Sisak.

Posebna je priča o Suzani Poldrugač koja je povodom javnog natječaja objavljenog 30. svibnja 2018., a temeljem Odluke direktora o izboru kandidata od 18. lipnja 2018., počela raditi u Fondu kao ekonomist – suradnik u nečemu što se zove Služba za upravljanje posebnim kategorijama otpada Sektora za gospodarenje posebnim kategorijama otpada. Naši izvori tvrde kako je gospođa vrlo brzo značajno promaknuta bez bilo kakvog internog natječaja. Premještena je u Sektor za financijske poslove i to za vršiteljicu dužnosti voditeljice Službe za financijsko praćenje i kontrolu, a nakon nekoliko mjeseci prestala je biti v.d. te je postala stalna voditeljica te službe.

Na razgovor za posao pozvan je i čovjek uhvaćen s lažnom diplomom

Odlukom o izboru kandidata od 28. rujna 2018. zaposlen je i Jurica Kranjec. Njegov otac Slavko Kranjec predsjednik je HNS-a Zaprešića i član predsjedništva HNS-a zagrebačke županije kojom predsjeda upravo direktor Fonda – Dubravko Ponoš. LinkedIn profil mladog Jurice otkriva da je prije zaposlenja u Fondu prvo radio u tvrtki svoga oca Slavka, REFLEKS SISTEM d.o.o. Potom je godinu dana proveo i u Ministarstvu branitelja kao financijski analitičar, a zatim kao pomoćni radnik u kuhinji jednog zagrebačkog restorana. S te pozicije zaposlen je u Fondu kao ekonomist u Sektoru za financije.

Na razgovor za posao, temeljem posljednjeg natječaja iz studenoga 2018., pozvano je i najmanje petero članova HNS-a te dvoje HDZ-ovaca. Uz već spomenutog Zorana Žigrovića (onog gospodina koji duguje porez), na razgovor je pozvan i HDZ-ov vijećnik Općine Barilović i nekadašnji predsjednik Općinskog odbora Barilovića Marijan Brnardić. Dotični je radio kao komunalni redar u Karlovcu kada je 2012. gradonačelnik Damir Jelić naredio provjeru diploma i zvanja radnika. Provjera je otkrila da je Brnardić krivotvorio srednjoškolsku svjedodžbu. Istražitelji PU karlovačke su stoga protiv njega podnijeli izvješće Općinskom državnom odvjetništvu. Unatoč tome Brnardić je očito poželjan kandidat za Fond.

Kako se i zašto mijenjao Pravilnik o sistematizaciji

Većina navedenih osoba zaposlena je i unaprijeđena nakon što je Ponoš lani u ožujku izmijenio Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta prema kojem su znatno srezani uvjeti za voditelje projekata i ustrojstvenih jedinica Fonda. Nakon što je Pravilnik promijenjen, tajnica Fonda postala je Andrea Bartolić, u toj instituciji zaposlena ranije. Ta gospođa inače je unuka Ksenije Urličić i kćer aktualnog ravnatelja HRT-a Kazimira Bačića.

Nakon promjene pravilnika o sistematizaciji, za tajničku poziciju više nije bio uvjet pravosudni ispit koji Andrea Bartolić nije položila. U Fondu su rezanje uvjeta opravdali davanjem prilike mlađima. No, ako je tomu doista tako, ostaje upitno zašto je onda u travnju 2018. iz mirovine izvučena 65-godišnja bivša saborska zastupnica HNS-a Alenka Košiša Čičin-Šain te imenovana zamjenicom direktora Ponoša? Tu funkciju, koja sa sobom nosi plaću od 15-ak tisuća kuna neto, do tada u Fondu nije obnašao nitko.

Unatoč svim novozaposlenim ljudima, EU novac nije došao

Od Ponoševa dolaska na direktorsku poziciju, broj zaposlenih u Fondu skočio je s 291 na 360. Izmjenama Pravilnika, broj zaposlenih prvo je dignut na 320, a potom na 360 – što je, uz Ponoša, amenovao i potpisao državni tajnik Ministarstva zaštite okoliša i energetike te predsjednik Upravnog odbora Fonda – HDZ-ov Mario Šiljeg. Taj porast u Fondu brane argumentacijom da im treba više ljudi zbog povlačenja novca za EU projekte.

No unatoč svim tim novozaposlenim ljudima EU novac nije došao. Dapače, ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Gabrijela Žalac na jednom je sastanku navodno prozvala Tomislava Ćorića, HDZ-ovog ministra zaštite okoliša i energetike pod kojim je Fond, da je njegov resor povukao najmanje EU novca u odnosu na sva druga ministarstva.

Tko zaista upravlja Fondom?

O stranačkom zapošljavanju u Fond – koji godišnje upravlja s oko 1,6 milijardi kuna koje dobiva od naknada koje plaćaju građani – pisali su i drugi mediji što je natjeralo Ćorića da tamo pošalje inspektore u upravni nadzor od 19. do 24. siječnja. Kako smo spomenuli na početku teksta, nije otkriveno ništa sporno. Bilo bi čudno i da je, jer u Upravnom odboru Fonda sjede tri predstavnika Ćorićeva ministarstva među kojima je i predsjedavajući, već spomenuti HDZ-ovac Mario Šiljeg, dok su prva dva savjetnika Dubravku Ponošu HDZ-ovci Zvonimir Majić i Ljiljana Bukovec.

Otkrivanje nepravilnosti stoga bi značilo i automatsku odgovornost HDZ-ovog ministra. Jutarnji list nedavno je objavio i priču o tome kako Ponoš (koji u svom uredu ima zaposleno 12 ljudi od čega su četiri savjetnici) putuje svijetom pa je lani tako na službenom putu bio 100 dana. Telegram je pak doznao kako je direktor Ponoš čistačice prebacio u pisarnicu nakon čega je raspisan natječaj za čišćenje prostorija Fonda vrijedan pola milijuna kuna.

Posljednji natječaji Fonda za zaštitu okoliša:

8.12.2017. – tražilo se devetero radnika. Primljeno ih je petero od čega četvero HNS-ovaca – Hrvoje Hanžek, Srđan Pichler, Maja Bogović te Željka Marković Valentić

29.1.2018. – tražilo se desetero radnika. Primljeno ih je devetero od čega je najmanje petero iz HNS-a – Ivan Nekvapil, Ana Matan Biščanić, Berislav Ratkajec, Krešimir Kralj te Perica Novosel

17.4.2018. – tražilo se 16 radnika. Primljeno ih je 12 od čega je najmanje šestero iz HNS-a – Robert Nikolić, Petra Tomašinjak Šplajt, Maja Kalaica, Tomislav Vidović, Diana Širanović, Žarko Latković.

30.5.2018. – tražilo se desetero radnika. Primljeno ih je sedmero od čega je najmanje dvoje iz redova HNS-a – Marija Pisačić i Srđan Višnić.

3.9.2018. – tražilo se dvoje radnika. Toliko ih je i primljeno, a među njima je Jurica Kranjec (njegov otac je predsjednik zaprešićkog HNS-a).

26.11.2018. – traži se 28-ero radnika (rezultati još nisu objavljeni). Na razgovor iz kvote HNS-a, ali i HDZ-a pozvani su Ivan Bednjanić Bunić, Zoran Zatezalo, Nermina Terzić, Petra Horvat, Ivan Majcen, Marijan Brnardić te Zoran Žigrović.